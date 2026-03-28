“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14

Saudi Arabia vs Egypt 28/03/26 - Trực tiếp
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
0
Logo Egypt - EGY Egypt
4
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14

Sự kiện: Asian Cup 2027 HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

Kể từ trận hoà 1-1 với ĐT Ấn Độ vào ngày 12/10, HLV Kim Sang-sik đã trải qua 16 trận bất bại cùng ĐT Việt Nam, trong đó có tới 14 chiến thắng và chỉ hoà 2 trận. Một con số quá ấn tượng.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 1

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam có trận giao hữu với ĐT Bangladesh. Các học trò của HLV Kim Sang-sik dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha làm bàn của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 2

Như vậy, HLV Kim Sang-sik đã nâng chuỗi trận bất bại cùng đội tuyển lên con số 16 - một thành tích cực kỳ ấn tượng. Trong chuỗi 16 trận bất bại này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng ĐT Việt Nam thắng tới 14 (bao gồm trận đấu được xử thắng 3-0 trước ĐT Malaysia) và chỉ hoà 2.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 3

Theo thống kê, HLV Kim Sang-sik hiện chỉ còn cách kỷ lục 18 trận bất bại của HLV Park Hang-seo đúng 2 trận, qua đó đứng trước cơ hội lớn để ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 4

Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt U23 Việt Nam giành chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức, trước khi để thua U23 Trung Quốc ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Sau đó, đội tiếp tục đánh bại Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu, giành huy chương Đồng tại giải.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 5

Thời gian qua, không ít NHM Việt Nam đã dùng từ "Ma thuật đen” để nói về thành tích của HLV Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 6

Cụm từ này liên quan đến cách cầm quân hiệu quả đến lạ lùng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Độ hiệu quả cao đến mức, kể cả khi chơi không hay, các đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn... thắng.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 7

Trong vài tháng đầu tiên dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhận về không ít chỉ trích. Trong rất nhiều trận đấu, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội U23 Việt Nam đều trình diễn lối đá không thực sự thuyết phục.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 8

Nhưng rồi hiệu quả vẫn luôn là tối đa - từ vô địch ASEAN Cup, vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển quốc gia, cho đến vô địch Giải Đông Nam Á, SEA Games, rồi giành HCĐ U23 châu Á 2026 cùng đội U23. Cụm từ "ma thuật đen" ra đời, và ngày càng phổ biến hơn trong hành trình lạ lùng đó.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 9

Báo Joongang của Hàn Quốc lần đầu tiên dùng khái niệm này khi giật tít sau chiến thắng của U22 Việt Nam ở SEA Games 33, tiếp thu từ mạng xã hội Việt Nam.

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14 - 10

Đến sau trận thắng Kyrgyzstan, diễn đàn bóng đá FM Korea, và cả tạp chí Four Four Two tiếng Hàn cũng sử dụng. Four Four Two chỉnh sửa một chút, gọi là "ma thuật lạ lùng của HLV Kim Sang Sik", còn các CĐV trên FM Korea gọi là "dark magic" (ma thuật đen). Người Hàn Quốc nhìn chung rất hào hứng về cách gọi này, và bày tỏ lòng tự hào về những gì HLV Kim Sang-sik đang thể hiện ở Việt Nam.

Hoàng Hên - Văn Hậu hừng hực khí thế, sẵn sàng ra mắt thời HLV Kim Sang Sik
Hoàng Hên - Văn Hậu hừng hực khí thế, sẵn sàng ra mắt thời HLV Kim Sang Sik

ĐT Việt Nam vừa hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với ĐT Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (19h ngày 26/3).

Theo Quốc An

-27/03/2026 12:10 PM (GMT+7)

-27/03/2026 12:10 PM (GMT+7)
