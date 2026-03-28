“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam: Bất bại 16 trận, chỉ hoà 2, thắng tới 14

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam có trận giao hữu với ĐT Bangladesh. Các học trò của HLV Kim Sang-sik dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha làm bàn của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

Như vậy, HLV Kim Sang-sik đã nâng chuỗi trận bất bại cùng đội tuyển lên con số 16 - một thành tích cực kỳ ấn tượng. Trong chuỗi 16 trận bất bại này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng ĐT Việt Nam thắng tới 14 (bao gồm trận đấu được xử thắng 3-0 trước ĐT Malaysia) và chỉ hoà 2.

Theo thống kê, HLV Kim Sang-sik hiện chỉ còn cách kỷ lục 18 trận bất bại của HLV Park Hang-seo đúng 2 trận, qua đó đứng trước cơ hội lớn để ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt U23 Việt Nam giành chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức, trước khi để thua U23 Trung Quốc ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Sau đó, đội tiếp tục đánh bại Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu, giành huy chương Đồng tại giải.

Thời gian qua, không ít NHM Việt Nam đã dùng từ "Ma thuật đen” để nói về thành tích của HLV Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam.

Cụm từ này liên quan đến cách cầm quân hiệu quả đến lạ lùng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Độ hiệu quả cao đến mức, kể cả khi chơi không hay, các đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn... thắng.

Trong vài tháng đầu tiên dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhận về không ít chỉ trích. Trong rất nhiều trận đấu, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội U23 Việt Nam đều trình diễn lối đá không thực sự thuyết phục.

Nhưng rồi hiệu quả vẫn luôn là tối đa - từ vô địch ASEAN Cup, vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển quốc gia, cho đến vô địch Giải Đông Nam Á, SEA Games, rồi giành HCĐ U23 châu Á 2026 cùng đội U23. Cụm từ "ma thuật đen" ra đời, và ngày càng phổ biến hơn trong hành trình lạ lùng đó.

Báo Joongang của Hàn Quốc lần đầu tiên dùng khái niệm này khi giật tít sau chiến thắng của U22 Việt Nam ở SEA Games 33, tiếp thu từ mạng xã hội Việt Nam.

Đến sau trận thắng Kyrgyzstan, diễn đàn bóng đá FM Korea, và cả tạp chí Four Four Two tiếng Hàn cũng sử dụng. Four Four Two chỉnh sửa một chút, gọi là "ma thuật lạ lùng của HLV Kim Sang Sik", còn các CĐV trên FM Korea gọi là "dark magic" (ma thuật đen). Người Hàn Quốc nhìn chung rất hào hứng về cách gọi này, và bày tỏ lòng tự hào về những gì HLV Kim Sang-sik đang thể hiện ở Việt Nam.