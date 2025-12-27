Real đòi tiền Barca vì bê bối trọng tài, đe dọa tước danh hiệu La Liga

Barcelona vẫn chưa yên thân

Real Madrid đang tìm cách làm leo thang vụ kiện Negreira với Barcelona, khi mới đây CLB này đã thông qua các kênh pháp lý chính thức để đòi bồi thường số tiền lên tới 7,3 triệu euro cho những “thiệt hại” xoay quanh vụ scandal trọng tài này.

Joan Laporta, chủ tịch Barcelona, phải hầu tòa giữa tháng này để trả lời về vụ án Negreira

Barca đã bị tố hối lộ José María Enríquez Negreira, cựu Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài của LĐBĐ Tây Ban Nha, trong giai đoạn 2001 – 2018. Hai bên bị đơn đều đã bác bỏ các cáo buộc, Barca cho biết họ thuê Negreira để cung cấp báo cáo kỹ thuật về công tác trọng tài, và họ hoàn toàn không trả tiền cho bất cứ trọng tài nào.

Mặc dù năm ngoái tòa án đã bác bỏ cáo buộc hối lộ, cuộc điều tra vẫn tiếp tục và giờ xoay quanh tính minh bạch trong việc Barcelona trả tiền cho Negreira. CLB xứ Catalunya được cho là đã góp phần giúp Negreira rửa tiền, nhưng phía Barca cực lực phủ nhận cáo buộc này và cho rằng việc Negreira rửa tiền qua một bên thứ 3 không liên quan, và cũng không có tác động nào từ Barca.

Real Madrid đòi tiền

Real Madrid cho rằng họ là bên bị thiệt thòi nhất qua vụ án này và đã đòi Barcelona bị trừng phạt lẫn bồi thường thỏa đáng. Gần đây “Los Blancos” đã yêu cầu được truy cập các hồ sơ tài chính của Barca trong giai đoạn từ 2010 đến 2018.

Chủ tịch Floretino Perez của Real Madrid

Mới đây tờ AS cho biết Real Madrid đang yêu cầu Barca phải bồi thường số tiền 7,3 triệu euro cho “thiệt hại” mà họ phải chịu vì vụ Negreira. Real đặt Barca vào tình thế mà nếu Barca đồng ý bồi thường, xem như Barca đã thừa nhận sai phạm, nhưng nếu Barca không trả thì Real sẽ còn tiếp tục kéo dài quá trình điều tra nhằm gây phiền toái cho đối thủ.

Thực tế cuộc điều tra hiện tại đã được kéo dài vì chính yêu cầu của Real Madrid, vài tháng trước họ đã thành công trong việc đề nghị tòa án kéo dài thời hạn xét xử đến 1/3/2026, đi kèm với lệnh triệu tập chủ tịch Joan Laporta của Barcelona trước tòa để trả lời chất vấn với các luật sư công tố. Real gần đây còn bóng gió rằng họ có thể gây áp lực hơn nữa trong vụ này để Barca bị phạt, có thể bằng trừ điểm hoặc tước bỏ các chức vô địch.