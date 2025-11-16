Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Yamal lo sợ bỏ lỡ World Cup: Barca giấu tin chấn thương khiến Tây Ban Nha “sốc”

Tài năng 18 tuổi của Barcelona, Lamine Yamal đang lo sợ viễn cảnh phải vắng mặt tại World Cup 2026 khi chứng đau mu ngày càng ảnh hưởng đến phong độ và lịch thi đấu của anh.

  

🔥 Barcelona - Tây Ban Nha: Mâu thuẫn nảy lửa vì chấn thương báo muộn

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barcelona cùng Yamal đã khiến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) tức giận khi không thông báo sớm rằng cầu thủ 18 tuổi vừa trải qua điều trị sóng tần số radio cho chấn thương háng kéo dài. Việc này khiến anh buộc phải rời đội chỉ ba ngày sau khi được triệu tập cho loạt trận vòng loại World Cup.

Lamine Yamal vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn thương pubalgia tại Barcelona

Lamine Yamal vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn thương pubalgia tại Barcelona

Đáng chú ý, Barça chỉ thông báo việc điều trị của Yamal cho đội tuyển vào lúc 22h40, muộn hàng giờ so với thời điểm các tuyển thủ phải có mặt chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này dẫn đến không ít tranh cãi về tính minh bạch của CLB.

⚠️ Nỗi lo lớn: Yamal sợ mất suất dự World Cup

Các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết Yamal thực sự “lo sợ” khả năng anh sẽ không thể dự World Cup nếu chứng pubalgia tiếp tục đeo bám.

Nguồn tin khẳng định: “Nếu tình trạng không được giải quyết triệt để, vấn đề của Lamine có thể trở nên nghiêm trọng. Anh hiểu rằng nếu không tiến triển đúng như kỳ vọng, anh không chỉ đánh mất phong độ cuối mùa cùng Barca mà còn đối mặt nguy cơ không thể cống hiến hết mình cho tuyển Tây Ban Nha tại World Cup - giải đấu mà anh rất khao khát tham dự”.

🩺 Pubalgia - chấn thương phức tạp không dễ chữa

Trong một phân tích của The Athletic, pubalgia được mô tả là dạng đau háng lan ra đùi hoặc bụng dưới, thường khó chẩn đoán và điều trị nhanh. Nghỉ ngơi không phải lúc nào cũng giúp chấn thương biến mất hoàn toàn, và nhiều cầu thủ phải vừa điều trị vừa thi đấu, tập trung tăng cường cơ vùng chậu để giảm tải áp lực.

Một số trường hợp nặng buộc phải phẫu thuật. Chính vì vậy, đội ngũ y tế của Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha đều đang cố gắng xử lý thật thận trọng để tránh tình trạng kéo dài sang giai đoạn quyết định của mùa giải.

💬 Đội tuyển và đồng đội lên tiếng

Sau những bức xúc ban đầu, HLV De La Fuente lựa chọn cách tiếp cận tích cực khi nói về trường hợp của Yamal. Ông khẳng định: “Tin tốt là chúng ta còn có cậu ấy trong 15 năm tới! Chúng ta cần nghĩ đến cả hiện tại và tương lai. Hiện tại, điều quan trọng là dựa vào các cầu thủ đang có, giành chiến thắng và gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Đây là ưu tiên của chúng tôi”.

Cầu thủ 18 tuổi có nguy cơ bỏ lỡ World Cup nếu vấn đề thể lực không được giải quyết kịp thời

Cầu thủ 18 tuổi có nguy cơ bỏ lỡ World Cup nếu vấn đề thể lực không được giải quyết kịp thời

Về việc duy trì tiêu chuẩn cao, De la Fuente bổ sung: “Mọi thứ đều có thể cải thiện và tất cả mọi người sẽ nỗ lực tiến bộ, nhưng điều chúng ta cần tập trung là màn trình diễn của ngày mai. Chúng ta đang đi đúng hướng và phải tiếp tục tiến lên”.

Trong lúc truyền thông xoáy sâu vào câu chuyện, những đồng đội của Yamal đã lên tiếng bảo vệ anh. Hậu vệ Dean Huijsen cho rằng: “Cậu ấy gặp vấn đề thể chất và trở về nhà là bình thường. Tôi cũng từng như vậy tháng trước". Huijsen còn so sánh áp lực truyền thông dành cho Yamal với Vinicius: "Cả hai đều là tài năng lớn nhưng đôi khi bị chỉ trích quá mức”.

Trong khi đó, Dani Olmo phủ nhận hoàn toàn tin đồn cho rằng Yamal không muốn lên tuyển sau trận El Clasico: “Lamine luôn muốn khoác áo đội tuyển. Nếu lần này cậu ấy vắng mặt, chỉ vì cậu ấy chưa đạt 100%”.





16/11/2025 00:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Lamine Yamal
