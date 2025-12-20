Salah đã xin lỗi toàn đội Liverpool, Isak có thể bị bán cho Barcelona hè 2026

🔴 Salah đã xin lỗi toàn đội Liverpool

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, tiền vệ Curtis Jones tiết lộ Mohamed Salah đã trực tiếp xin lỗi các đồng đội ở Liverpool sau ồn ào phát sinh từ cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của siêu sao người Ai Cập.

Trước đó, Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu trong chiến thắng của Liverpool trước Inter Milan tại Champions League, vì công khai chỉ trích CLB và cho rằng bản thân bị “đổ lỗi” cho chuỗi kết quả kém. Tiền đạo người Ai Cập cũng tuyên bố, mối quan hệ giữa anh và HLV Arne Slot đã rạn nứt, đồng thời nhấn mạnh anh xứng đáng có vị trí đá chính sau 8 mùa giải thi đấu xuất sắc tại Anfield.

Salah đã xin lỗi và được đồng đội ở Liverpool bảo vệ

Curtis Jones chia sẻ: “Salah là người có chính kiến riêng và anh ấy có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Anh ấy đã xin lỗi chúng tôi và nói rằng: ‘Nếu tôi đã ảnh hưởng đến ai đó hoặc khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, tôi xin lỗi.’ Đó chính là con người của Salah.

Tôi chỉ có thể nói từ trải nghiệm cá nhân khi làm việc với Salah và cách anh ấy cư xử với chúng tôi. Anh ấy vẫn rất tích cực, vẫn là Salah như thường lệ, luôn nở nụ cười lớn trên mặt và mọi người cũng đối xử với anh ấy hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là một phần trong khát khao chiến thắng".

Về phía HLV Arne Slot, nhà cầm quân người Hà Lan từ chối tiết lộ ông có nhận được lời xin lỗi riêng từ Salah hay không. Trước trận gặp Brighton, ông cho biết sẽ không bình luận thêm về vấn đề này để tránh tạo ra “sự xao nhãng”, nhất là trong bối cảnh Salah đang tham dự Cúp châu Phi cùng đội tuyển Ai Cập.

⚽ "Khát khao được thi đấu không phải là điều tiêu cực"

Curtis Jones cho rằng, việc Salah bày tỏ mong muốn được ra sân không phải là vấn đề lớn trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Theo anh, điều đáng lo hơn là những cầu thủ chấp nhận việc ngồi dự bị một cách thụ động.

“Tôi hiểu rằng có những cách thể hiện vấn đề phù hợp hơn. Nhưng nếu một cầu thủ cảm thấy ổn khi chỉ ngồi trên ghế dự bị, không muốn thi đấu và không muốn giúp đội bóng, thì tôi cho rằng đó mới là vấn đề thực sự.”

Liverpool hiện bất bại trong 5 trận gần nhất kể từ khi HLV Slot quyết định đẩy Salah lên ghế dự bị. Dù vậy, Curtis Jones khẳng định những phát ngôn thẳng thắn của Salah không nhằm gây bất ổn nội bộ:

“Mỗi khi có sự tức giận, kể cả từ tôi, thì nó luôn xuất phát từ mong muốn điều tốt cho đội bóng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ có thể được nói ra chưa đúng cách, nhưng chưa bao giờ là để làm ảnh hưởng đến đội bóng, ban huấn luyện hay HLV. Chúng tôi đã vượt qua chuyện đó, đang gắn kết hơn, chơi tốt hơn và bắt đầu giành chiến thắng".

💰 Isak có thể bị bán cho Barcelona ngay mùa hè 2026?

Ở một diễn biến khác, cựu tiền vệ Liverpool, Dietmar Hamann cho rằng Alexander Isak có thể bị bán nếu không sớm cải thiện phong độ tại Anfield.

Isak đang gây thất vọng ở Liverpool

Isak gia nhập Liverpool từ Newcastle với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng, nhưng mới ghi 2 bàn sau 15 lần ra sân. Trong khi đó, Hugo Ekitike – bản hợp đồng trị giá 79 triệu bảng từ Eintracht Frankfurt – ghi 10 bàn sau 23 trận, tạo áp lực lớn lên tiền đạo người Thụy Điển.

Bình luận trên trang Goal, Hamann thậm chí khẳng định Liverpool không ngần ngại đẩy Isak tới một đội bóng lớn như Barcelona để gỡ gạc lại số tiền 125 triệu bảng: “Tôi không chắc Liverpool sẽ bán cầu thủ nào ngay trong tháng Giêng, nhưng nếu đến tháng 3 hoặc tháng 4 mà tình hình của Isak không cải thiện, họ có thể sẽ bàn bạc về việc bán cậu ấy cho một CLB như Barcelona vào mùa hè.

Sẽ có rất nhiều đội bóng quan tâm đến Isak, bởi cậu ấy đã thể hiện năng lực của mình tại Newcastle. Điều này cũng phụ thuộc nhiều vào phong độ của Ekitike, vì nếu cậu ấy tiếp tục tiến bộ, Isak sẽ rất khó có cơ hội thi đấu, trừ khi bị đẩy ra chơi dạt biên".