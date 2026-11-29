Chiến thắng ở derby nước Anh tiếp thêm quyết tâm

Liverpool có thể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi dưới thời tân HLV Andoni Iraola, nhưng chiến thắng đậm trước Manchester United hôm Chủ nhật tuần trước cho thấy đội bóng này đang có khởi đầu tương đối vững chắc tại Premier League mùa giải năm nay.

Liverpool (áo đỏ) thắng đậm MU

Màn vùi dập đại kình địch vùng Tây Bắc nước Anh với tỷ số 4-0, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 10 người, đánh dấu chiến thắng thứ tư của Liverpool trong 5 vòng đấu gần nhất. Kết quả này cũng giúp “The Kop” trở lại top 4.

Đáng chú ý, cả ba đội xếp trên Liverpool là Arsenal, Brighton và Manchester City đều đánh rơi điểm số ở vòng đấu cuối tuần trước. Nhờ đó, đội bóng của Iraola hiện chỉ còn kém vị trí thứ hai đúng 1 điểm, đồng thời tạo ra khoảng cách 3 điểm với Bournemouth ở vị trí thứ năm.

Liverpool hiện chuẩn bị bước vào chuỗi 9 trận đấu trong vòng 28 ngày trước Giáng sinh. Trong đó, họ còn 5 trận tại Premier League và lịch thi đấu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang mở ra cơ hội để đội chủ sân Anfield tiếp tục cải thiện thứ hạng.

Liverpool có cơ hội tận dụng lịch đấu của các đối thủ

Lịch thi đấu của nhóm dẫn đầu cho thấy Liverpool hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với những đội bóng phía trên. Đặc biệt, Arsenal và Manchester City sẽ có màn đối đầu trực tiếp tại Emirates vào Chủ nhật tuần tới. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua vô địch cũng như thứ tự trong top 4.

HLV Iraola đang làm tốt nhiệm vụ thay thế Slot tại Liverpool

Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm so với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, thầy trò Mikel Arteta không có lịch thi đấu dễ dàng trong giai đoạn tới.

Sau cuộc tiếp đón Man City, “Pháo thủ” lần lượt phải làm khách trên sân Brentford và Tottenham. Ngoài ra, họ còn chạm trán Manchester United trên sân nhà. Đây cũng là đối thủ từng đánh bại Arsenal ngay tại Emirates ở mùa giải trước.

Với mật độ thi đấu dày đặc cùng hàng loạt đối thủ khó chịu, Arsenal có nguy cơ đánh rơi thêm điểm số. Liverpool vì thế cần duy trì sự ổn định để tận dụng mọi cơ hội có thể xuất hiện.