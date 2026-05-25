Kết quả bóng đá Liverpool - Brentford: Salah ghi dấu ấn ngày chia tay (Ngoại hạng Anh)

Hiệp một chứng kiến Liverpool chơi áp đảo Brentford. Họ tung ra tới 13 tình huống dứt điểm, nhưng không lần nào khiến khung thành của Brentford rung lên. Cũng cần nói rằng thủ môn Kelleher chơi xuất sắc trong 45 phút đầu tiên để giữ sạch lưới cho Brentford.

Sang hiệp hai, Liverpool mới có được bàn thắng. Phút 58, Salah thoát đi ở cánh phải, sau đó căng ngang bằng má ngoài điệu nghệ để Curtis Jones sút tung lưới Brentford.

Salah chia vui với Curtis Jones

Dẫu vậy, niềm vui kéo dài với Liverpool không lâu. Phút 64, Brentford ghi bàn gỡ hòa. Schade mang tới khác biệt với tình huống đánh đầu cận thành chuẩn xác.

Sau khi Liverpool và Brentford đội ghi bàn, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Đôi bên liên tục ăn miếng, trả miếng hấp dẫn. Dẫu vậy, 2 đội lại không tận dụng được cơ hội nên chấp nhận hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trận hòa này không ảnh hưởng gì tới vé dự Cúp C1 của Liverpool mùa tới. Trong khi đó, Salah không có chiến thắng ở trận đấu cuối trong màu áo "The Kop".

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 1-1 Brentford (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Liverpool: Curtis Jones 58' (Salah)

Brentford: Schade 64'

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Robertson, Gravenberch, Ngumoha

Brentford: Kelleher, Kayode, Van Den Berg, Collins, Lewis-Potter, Henderson, Janelt, Ouattara, Jensen, Schade, Thiago

