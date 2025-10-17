Liverpool đón tin vui: Konate - Gravenberch kịp bình phục đấu MU, Alisson vắng mặt

✅ "Cú hích" từ Konate và Gravenberch

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào thứ Sáu, HLV Arne Slot đã mang đến những tin tức không thể vui hơn cho người hâm mộ Liverpool. Hai trụ cột quan trọng là trung vệ Ibrahima Konate và tiền vệ Ryan Gravenberch đều đã bình phục và sẵn sàng cho cuộc đại chiến với MU vào Chủ nhật.

"Ryan hoàn toàn khỏe mạnh", HLV Slot xác nhận. "Konate đã trở lại và dự kiến sẽ tập luyện hôm nay." Đây là một sự giải tỏa áp lực cực lớn, bởi cả hai cầu thủ này đều đã dấy lên những lo ngại chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Konate đã phải rời sân sớm trong trận thua Chelsea và sau đó đã rút khỏi đội tuyển Pháp để trở về Merseyside điều trị. Trong khi đó, Gravenberch, người đã phải đá trung vệ bất đắc dĩ trước Chelsea, cũng bị thay ra sau giờ nghỉ ở trận đấu của Hà Lan vì "vấn đề về gân kheo".

Konate và Gravenberch trở lại ngay trước thềm đại chiến Liverpool - Man Utd

🧤 Nỗi lo trong khung gỗ: Alisson tiếp tục ngồi ngoài

Tuy nhiên, niềm vui của "Lữ đoàn đỏ" không được trọn vẹn khi HLV Slot cũng xác nhận thủ thành số một Alisson Becker vẫn chưa thể trở lại. Thủ môn người Brazil tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo.

Đáng lo ngại hơn, sự vắng mặt của anh sẽ còn kéo dài. HLV Slot cho biết: "Alisson không tập luyện, cậu ấy ngồi ngoài... cậu ấy sẽ không thi đấu vào cuối tuần này hoặc tuần tới". Điều này đồng nghĩa với việc Alisson sẽ bỏ lỡ không chỉ trận đại chiến với MU mà còn cả các chuyến làm khách quan trọng đến sân của Eintracht Frankfurt (Champions League) và Brentford (Premier League).

Thủ thành Alisson Becker vẫn chưa thể trở lại

🤔 Bài toán của HLV Slot trước đại chiến

Sự trở lại của Konate và Gravenberch là cực kỳ quan trọng, giúp HLV Slot có được những lựa chọn tốt nhất ở hàng thủ và tuyến giữa để đối đầu với kình địch. Konate sẽ mang lại sự chắc chắn bên cạnh Virgil van Dijk, trong khi Gravenberch đang có phong độ rất cao sẽ củng cố sức mạnh cho khu trung tuyến.

Dù vậy, việc phải đối đầu với một hàng công mạnh của Man United mà không có sự phục vụ của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới như Alisson vẫn là một bài toán nan giải và là một rủi ro cực lớn cho Liverpool.