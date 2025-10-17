Liverpool đón tin vui: Konate - Gravenberch kịp bình phục đấu MU, Alisson vắng mặt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-

Liverpool đón tin vui: Konate - Gravenberch kịp bình phục đấu MU, Alisson vắng mặt

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Liverpool Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước thềm đại chiến với Man United, Liverpool nhận tin vui lớn về nhân sự. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất trong khung gỗ vẫn chưa được giải quyết.

   

"Cú hích" từ Konate và Gravenberch

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào thứ Sáu, HLV Arne Slot đã mang đến những tin tức không thể vui hơn cho người hâm mộ Liverpool. Hai trụ cột quan trọng là trung vệ Ibrahima Konate và tiền vệ Ryan Gravenberch đều đã bình phục và sẵn sàng cho cuộc đại chiến với MU vào Chủ nhật.

"Ryan hoàn toàn khỏe mạnh", HLV Slot xác nhận. "Konate đã trở lại và dự kiến sẽ tập luyện hôm nay." Đây là một sự giải tỏa áp lực cực lớn, bởi cả hai cầu thủ này đều đã dấy lên những lo ngại chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Konate đã phải rời sân sớm trong trận thua Chelsea và sau đó đã rút khỏi đội tuyển Pháp để trở về Merseyside điều trị. Trong khi đó, Gravenberch, người đã phải đá trung vệ bất đắc dĩ trước Chelsea, cũng bị thay ra sau giờ nghỉ ở trận đấu của Hà Lan vì "vấn đề về gân kheo".

Konate và Gravenberch trở lại ngay trước thềm đại chiến Liverpool - Man Utd

Konate và Gravenberch trở lại ngay trước thềm đại chiến Liverpool - Man Utd

🧤 Nỗi lo trong khung gỗ: Alisson tiếp tục ngồi ngoài

Tuy nhiên, niềm vui của "Lữ đoàn đỏ" không được trọn vẹn khi HLV Slot cũng xác nhận thủ thành số một Alisson Becker vẫn chưa thể trở lại. Thủ môn người Brazil tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo.

Đáng lo ngại hơn, sự vắng mặt của anh sẽ còn kéo dài. HLV Slot cho biết: "Alisson không tập luyện, cậu ấy ngồi ngoài... cậu ấy sẽ không thi đấu vào cuối tuần này hoặc tuần tới". Điều này đồng nghĩa với việc Alisson sẽ bỏ lỡ không chỉ trận đại chiến với MU mà còn cả các chuyến làm khách quan trọng đến sân của Eintracht Frankfurt (Champions League) và Brentford (Premier League).

Thủ thành Alisson Becker vẫn chưa thể trở lại

Thủ thành Alisson Becker vẫn chưa thể trở lại

🤔 Bài toán của HLV Slot trước đại chiến

Sự trở lại của Konate và Gravenberch là cực kỳ quan trọng, giúp HLV Slot có được những lựa chọn tốt nhất ở hàng thủ và tuyến giữa để đối đầu với kình địch. Konate sẽ mang lại sự chắc chắn bên cạnh Virgil van Dijk, trong khi Gravenberch đang có phong độ rất cao sẽ củng cố sức mạnh cho khu trung tuyến.

Dù vậy, việc phải đối đầu với một hàng công mạnh của Man United mà không có sự phục vụ của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới như Alisson vẫn là một bài toán nan giải và là một rủi ro cực lớn cho Liverpool.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Liverpool nguy cơ thua 4 trận liền, cần giải quyết 5 vấn đề trước đại chiến MU
Liverpool nguy cơ thua 4 trận liền, cần giải quyết 5 vấn đề trước đại chiến MU

Vào lúc 22h30 ngày Chủ nhật, 19/10 (giờ Hà Nội), Liverpool sẽ tiếp đón MU trong trận derby nước Anh rất được chờ đợi. Trước trận đấu này, "Lữ đoàn đỏ"...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 16:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
MU - Liverpool: Rực lửa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN