Mbeumo dụ Baleba về MU, rộ tin sao "nặng vía" đá chính trước Liverpool

⚽ Mbeumo nỗ lực chèo kéo "cậu em" Baleba về MU

Trang Sun Sport, trích dẫn nguồn tin nội bộ MU tiết lộ, Bryan Mbeumo đang âm thầm thuyết phục Carlos Baleba gia nhập "Quỷ đỏ" khi 2 cầu thủ tập trung cùng ĐT Cameroon dự vòng loại World Cup khu vực châu Phi.

Được biết, Mbeumo có mối quan hệ rất thân thiết với Baleba, thậm chí được tiền vệ thuộc biên chế Brighton xem như "người anh lớn". Vì vậy, chân sút 27 tuổi ra sức động viên Baleba cân nhắc về vụ chuyển nhượng tiềm năng vào tháng 1/2026, đồng thời kể về trải nghiệm thú vị khi khoác áo một đội bóng lớn.

Mbeumo ra sức thuyết phục Baleba gia nhập MU

Mbeumo gia nhập MU từ Brenford trong kỳ chuyển nhượng hè với mức phí 71 triệu bảng. Bất chấp "Quỷ đỏ" thể hiện phong độ bất ổn, anh vẫn là điểm sáng trên hàng công, qua đó tạo nên tầm ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài chuyên môn.

👀 MU vẫn theo sát "bom tấn" 100 triệu bảng

Về phía Baleba, MU từng để mắt tới tiền vệ 21 tuổi, nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức do đã chi hơn 200 triệu bảng cho các thương vụ Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Giờ đây, "Quỷ đỏ" vẫn theo sát sao Baleba.

Phía Brighton, đội bóng chủ quản của Baleba được cho là chỉ chấp nhận bán cầu thủ con cưng nếu nhận mức phí ít nhất 100 triệu bảng. Bên cạnh đó, "Chim mòng biển" không muốn mất người ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 mà muốn chờ tới mùa hè.

🔄 HLV Amorim cân nhắc xếp sao "nặng vía" nhất MU đá chính trước Liverpool

Ở diễn biến khác, HLV Ruben Amorim đang cân nhắc đưa tiền vệ Manuel Ugarte trở lại đội hình xuất phát MU trong trận đại chiến Liverpool tại vòng 8 Ngoại hạng Anh (22h30, 19/10). Cầu thủ 24 tuổi không phải thi đấu cho ĐT Uruguay ở đợt tập trung tháng 10 và ở lại trung tâm huấn luyện Carrigton tập luyện suốt 2 tuần qua.

Theo chiều ngược lại, tiền vệ Casemiro được nghỉ ngơi thêm 1 ngày do vừa trở về từ chuyến du đấu châu Á cùng ĐT Brazil.

Ugarte có thể thay Casemiro đá chính ở đại chiến Liverpool - MU

Trong 6 trận gần nhất của MU, Ugarte được HLV Amorim luân phiên sử dụng với Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, MU thua 3 trận tiền vệ này đá chính, trước Brentford (1-3), Man City (0-3) và Grimsby Town (thua luân lưu).

Đáng chú ý, trong 3 trận còn lại Casemiro đá chính, "Quỷ đỏ" có thành tích toàn thắng (thắng Burnley 3-2, Chelsea 2-1 và Sunderland 2-0).

🚑 MU đau đầu vì bài toán lực lượng

Ngoài Casemiro, nhiều trụ cột khác cũng được nghỉ ngơi thêm sau đợt tập trung ĐTQG gồm Bruno Fernandes, Amad Diallo, Matheus Cunha và nhiều khả năng chỉ kịp trở lại trong vài buổi tập cuối trước đại chiến Liverpool (22h30, 19/10). Những trường hợp khác gồm Noussair Mazraoui, Ayden Heaven, Lisandro Martinez chưa bình phục chấn thương.

Để bù đắp lực lượng thiếu hụt, HLV Amorim đã gọi hàng loạt cầu thủ trẻ từ học viện gồm Jacob Devaney, Tyler Fletcher, Shea Lacey, Sam Mather, Bendito Mantato, Reece Munro, Chido Obi, Jim Thwaites lên tập luyện cùng đội 1.