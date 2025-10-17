Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liverpool nguy cơ thua 4 trận liền, cần giải quyết 5 vấn đề trước đại chiến MU

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vào lúc 22h30 ngày Chủ nhật, 19/10 (giờ Hà Nội), Liverpool sẽ tiếp đón MU trong trận derby nước Anh rất được chờ đợi. Trước trận đấu này, "Lữ đoàn đỏ" của HLV Slot đang có chuỗi 3 trận toàn thua.

   

🔴 Tân binh chưa tạo dấu ấn

Liverpool chi tới 446 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng đa phần bản hợp đồng mới chưa đáp ứng kỳ vọng. Hugo Ekitike là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong số các tân binh của "Lữ đoàn đỏ" ở mùa hè 2025, nhưng mới đây chân sút người Pháp từng lĩnh thẻ đỏ ngớ ngẩn trước Southampton và dính chấn thương ở Istanbul khi Liverpool thua đau Galatasaray.

Florian Wirtz gây thất vọng

Florian Wirtz gây thất vọng

Alexander Isak, tân binh giá 125 triệu bảng, mới chỉ ghi 1 bàn sau 6 trận, trong đó 3 trận tại giải Ngoại hạng Anh đều tịt ngòi. Các hậu vệ cánh Jeremie Frimpong và Milos Kerkez phong độ thất thường, trong khi Florian Wirtz trị giá 116 triệu bảng vẫn loay hoay tìm lại đẳng cấp. Dù đã tạo ra 21 cơ hội – nhiều nhất Ngoại hạng Anh – Wirtz vẫn bị chỉ trích vì thiếu tính đột biến.

Với lịch đấu dày đặc, Slot gần như không có thời gian để “cấy” triết lý bóng đá, khiến sự hòa nhập càng khó khăn.

⚡ Wirtz làm xáo trộn tuyến giữa?

Không ai nghi ngờ rằng Florian Wirtz là một tài năng kiệt xuất, được Slot gọi là “nghệ sĩ với sự tinh quái” và mới đây được HLV Jurgen Klopp mô tả là "tài năng trăm năm có một". Nhưng mức phí 116 triệu bảng đòi hỏi nhiều hơn những khoảnh khắc lóe sáng từ tuyển thủ Đức. Các đối thủ từng chế nhạo anh bằng biệt danh “007” (0 bàn, 0 kiến tạo, 7 trận Ngoại hạng Anh - 10 trận ở mọi đấu trường). Thậm chí, ở đại chiến với Chelsea mới đây, Wirtz đã phải ngồi dự bị.

Vấn đề lớn nhất: sự xuất hiện của Wirtz khiến tuyến giữa kém cân bằng. Gravenberch và Szoboszlai chơi nổi bật, nhưng Alexis Mac Allister lại sa sút thảm hại, còn Szoboszlai buộc phải đá trái sở trường. Hệ quả: Salah chưa tìm lại cảm hứng, trong khi Wirtz bị “trôi” theo nhịp trận đấu.

🛡️ Konate và nỗi lo đến từ Real Madrid

Hàng thủ là nỗi lo rõ rệt hơn. Liverpool mới chỉ giữ sạch lưới 2 lần mùa này, so với 6 ở cùng giai đoạn năm ngoái. Thủ thành Alisson liên tục cứu thua nhưng hiện đã dính chấn thương.

Ibrahima Konate bị xem là “tội đồ”. Phong độ kém cỏi cộng thêm tin đồn Real Madrid quan tâm khiến tương lai của trung vệ người Pháp trở nên bất ổn. Người hâm mộ lo ngại trung vệ này đã “hướng đầu về Madrid”.

Nếu tình trạng kéo dài, Joe Gomez nhiều khả năng sẽ thế chỗ. Van Dijk cũng sa sút, trong khi Liverpool tỏ ra mong manh trước các tình huống cố định.

Van Dijk và Konate đang chơi thiếu ăn ý

Van Dijk và Konate đang chơi thiếu ăn ý

🏟️ Khoảng trống Alexander-Arnold để lại

Trent Alexander-Arnold chuyển tới Real Madrid đã khiến Liverpool mất đi một mắt xích quan trọng. Anh không chỉ là hậu vệ cánh mà còn là nguồn sáng tạo đặc biệt trong lối chơi. Với Frimpong, Bradley hay Kerkez – những hậu vệ cánh “truyền thống” hơn – hệ thống tấn công của Liverpool thiếu đột biến.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Salah, bởi anh vốn là đối tác ăn ý của Trent. Luis Diaz, cây săn bàn 17 bàn mùa trước, cũng để lại khoảng trống lớn bên cánh trái sau khi gia nhập Bayern Munich hồi mùa hè, trong khi Gakpo thiếu ổn định. Slot không mấy tin tưởng Chiesa dù cầu thủ người Italia nhiều lần giải cứu “The Kop”, còn tài năng trẻ Rio Ngumoha mới 17 tuổi chưa thể gánh vác.

🌟 Salah vẫn là bài toán nan giải

Mohamed Salah không chơi tệ, nhưng cũng chẳng còn là chính mình. Sau khi gia hạn hợp đồng hồi tháng 3, anh từng có mùa giải rực rỡ với 34 bàn, 23 kiến tạo. Tuy nhiên, trong 11 vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa trước, Salah chỉ ghi bàn ở 3 trận, và mùa này mới có 3 bàn sau 10 trận.

Ở tuổi 33, Salah vẫn là đầu tàu, nhưng dấu hiệu suy giảm phong độ rõ rệt. Tệ hơn, anh sẽ vắng mặt một giai đoạn quan trọng khi dự Cúp châu Phi đầu năm 2025. Việc Wirtz và số 9 truyền thống chiếm lĩnh nhiều không gian cũng khiến Salah không còn là trung tâm sáng tạo trong lối chơi của “Lữ đoàn đỏ”.

Hai HLV Slot và Amorim sắp bước vào cuộc đấu trí

Hai HLV Slot và Amorim sắp bước vào cuộc đấu trí

🚨 Lời cảnh tỉnh cho Slot

Tại Anfield cuối tuần này, HLV Slot sẽ phải tìm cách ngăn Liverpool thua bốn trận liên tiếp – điều chưa từng xảy ra từ khi ông nắm quyền. Những bài toán về nhân sự, chiến thuật và tinh thần cần được giải quyết ngay khi Liverpool đối đầu MU. Nếu không, “Lữ đoàn đỏ” có nguy cơ tự đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cũng như tham vọng ở đấu trường châu Âu.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

17/10/2025 14:56 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa
