Xếp hạng hàng công Big 6 Ngoại hạng Anh: MU - Arsenal vẫn kém xa Man City?

Các ông lớn Premier League đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm đưa những cầu thủ hàng đầu thế giới về giải đấu. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đánh giá và xếp hạng sức mạnh hàng công của nhóm Big Six.

Dưới đây là thứ tự các hàng công được đánh giá từ yếu đến mạnh.

6. Tottenham: Hàng công thiếu ngôi sao đẳng cấp

Việc một đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp như Man City lại sẵn sàng bán cho Tottenham hai cầu thủ từng bị xem là người thừa của mình nói lên khá nhiều điều về vị thế của “Spurs”. Omar Marmoush và Savinho thoạt nhìn là những bản hợp đồng đáng chú ý, nhưng cũng có lý do để Man City chấp nhận để họ ra đi.

Tottenham mua bộ đôi Savinho và Marmoush của Man City

Hai mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17 khiến Tottenham gặp khó trong việc thu hút những tài năng hàng đầu. Vì thế, “Spurs” đang phải mua sắm ở một phân khúc thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của Big Six.

Marmoush và Savinho đều chưa để lại dấu ấn thực sự tại Premier League trong màu áo CLB cũ. Tuy nhiên, Tottenham buộc phải bổ sung nhân sự cho một hàng công vốn đã cho thấy nhiều vấn đề.

Dominic Solanke và Richarlison đều không mang đến sự ổn định, cả về thể trạng lẫn khả năng ghi bàn. James Maddison lại vừa dính chấn thương, trong khi Dejan Kulusevski đã không xuất hiện tại Bắc London trong hơn một năm.

Phía sau họ, Xavi Simons từng đạt phong độ tốt nhất vào cuối mùa 2025/26 trước khi chấn thương dây chằng chéo khiến anh phải nghỉ thi đấu đến tháng 2/2027. Sự trở lại của Mohammed Kudus vì thế là một tín hiệu tích cực.

Nhưng liệu có cầu thủ nào trong số này thực sự tiệm cận đẳng cấp hàng đầu? Rất khó để khẳng định một trong số họ đủ sức chen chân vào đội hình của năm CLB còn lại thuộc Big Six.

5. Manchester United: Quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes

Bruno Fernandes đã phải gánh vác phần lớn nhiệm vụ sáng tạo và ghi bàn cho Manchester United mùa trước. Nhưng ở tuổi 31, đó không phải chiến lược mà đội bóng có thể tiếp tục dựa vào trong thời gian dài.

MU trông cậy ở bộ ba Cunha - Sesko - Mbeumo để giảm tải cho Bruno Fernandes

Như những gì thể hiện trong thất bại ở trận mở màn trước Hull, Man Utd sở hữu không ít cầu thủ tấn công khiến người hâm mộ phải thất vọng. Ngay cả khi không phải CĐV “Quỷ đỏ”, việc chứng kiến Bryan Mbeumo bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác cũng đủ khiến người xem sốt ruột.

Một vấn đề khác nằm ở vị trí trung phong. Matheus Cunha là lựa chọn tài năng nhất nhưng dường như không phải mẫu tiền đạo số 9 tự nhiên, trong khi Benjamin Sesko vẫn chưa được trao trọn niềm tin để đá chính thường xuyên. Thêm nữa, thể trạng của tiền đạo người Slovenia đang là cơn đau đầu cho HLV Carrick trong chặng đầu mùa giải 2026/27. Còn Joshua Zirkzee ư? Khả năng ra đi của tiền đạo người Hà Lan trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng là không nhỏ.

Ở hai biên, Man Utd cũng không sở hữu những lựa chọn thực sự nổi bật so với các đối thủ. Marcus Rashford đã trở lại đội hình, bên cạnh Amad Diallo và Mason Mount. Đây không phải một hàng công tệ, nhưng rõ ràng sức mạnh của nó được nâng lên đáng kể nhờ đẳng cấp của đội trưởng Bruno Fernandes.

4. Arsenal: Phòng ngự và tuyến giữa vượt trội, hàng công vẫn có dấu hỏi

Arsenal có thể sở hữu hàng phòng ngự và tuyến giữa hay nhất Premier League, nhưng rất khó đưa ra nhận định tương tự dành cho hàng công.

Hàng công chật chội của Arsenal

Trong số những tiền đạo của Arsenal, Bukayo Saka là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất. Tuy nhiên, ngay cả cầu thủ chạy cánh người Anh đôi lúc cũng thi đấu thiếu ổn định.

Ngoài Saka, Viktor Gyokeres vẫn chưa chứng minh được mình là một trung phong đẳng cấp elite. Kai Havertz có thể hòa nhập với hệ thống của Mikel Arteta một cách mượt mà hơn, nhưng khả năng dứt điểm của anh chưa bao giờ được xem là điểm mạnh nhất.

Christos Tzolis là một bản hợp đồng đầy hứa hẹn. Cầu thủ này sở hữu khả năng đi bóng trực diện và sẵn sàng đối đầu với hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để đánh giá liệu anh có thể duy trì khả năng tạo ra bàn thắng và kiến tạo một cách ổn định hay không.

Phía sau những lựa chọn đá chính, Arsenal còn có Noni Madueke và tài năng mới 16 tuổi Max Dowman. Eberechi Eze cũng là một phương án đáng chú ý.

Đây vẫn là hàng công đủ tốt. Và khi Arsenal chỉ cần ghi một bàn để giành chiến thắng trong nhiều trận đấu, chất lượng ấy hoàn toàn có thể giúp họ tiến rất xa.

3. Liverpool: Tiềm năng cực lớn nhưng vẫn phải chờ được kiểm chứng

Khi đánh giá hàng công Liverpool, người ta có xu hướng phải sử dụng cụm từ “trên lý thuyết” khá nhiều.

Trên lý thuyết, Alexander Isak phải là một trong những tiền đạo hay nhất Premier League. Trên lý thuyết, Florian Wirtz là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Và trên lý thuyết, Bradley Barcola sẽ mang đến thêm chất lượng cho hàng công Liverpool.

Nếu hoàn tất vụ Barcola, hàng công Liverpool hứa hẹn sẽ rất mạnh

Vấn đề nằm ở chỗ, “trên lý thuyết” đã không thực sự đúng với Liverpool trong 12 tháng qua.

Đây có thể là một nhận định mang tính sáo mòn, nhưng bóng đá không diễn ra trên giấy. Nhiều bản hợp đồng đắt giá mà Liverpool đưa về cách đây một năm vẫn chưa thể thực sự hòa nhập và phát huy hết khả năng.

Có những lý do cho điều đó. Isak đến Liverpool sau khi không có được trạng thái thể lực tốt nhất vì những vấn đề tại Newcastle. Khi bắt đầu ghi bàn, anh lại gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với Micky van de Ven.

Trong khi đó, Wirtz cho thấy dấu hiệu không đủ thể chất để duy trì phong độ cao tại Premier League. Đây là vấn đề có thể được cải thiện sau một mùa hè tập luyện. Dẫu vậy, sở hữu những tài năng chưa phát huy hết khả năng vẫn là một “bài toán dễ chịu” hơn so với việc chỉ có những cầu thủ trung bình nhưng thi đấu vượt kỳ vọng.

Nếu HLV Andoni Iraola có thể khai phá toàn bộ tiềm năng của những cầu thủ này, Liverpool rõ ràng sẽ sở hữu một trong những hàng công đáng sợ nhất Premier League. Nhưng đó vẫn chỉ là một chữ “nếu”, cho đến khi họ chứng minh được điều đó trên sân cỏ.

2. Chelsea: Bộ ba tấn công đầy hứa hẹn

Chelsea có thể vẫn còn những vấn đề ở hàng phòng ngự, nhưng các phương án tấn công của họ đang cho thấy rất nhiều tín hiệu tích cực.

Bộ ba Joao Pedro - Rogers - Palmer mang đến sức sống mới cho Chelsea

Dĩ nhiên, mới chỉ có một trận đấu và đối thủ là Fulham, nhưng Cole Palmer đã cho thấy dấu hiệu trở lại với phong độ tốt nhất. Joao Pedro tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng từ giai đoạn tiền mùa giải, trong khi Morgan Rogers gần như không gặp khó khăn nào khi chuyển từ Aston Villa sang Chelsea.

Ba cầu thủ này là hạt nhân trong hệ thống tấn công đầy hứa hẹn của Chelsea. Tuy nhiên, chiều sâu phía sau họ vẫn đặt ra một số dấu hỏi.

Danny Welbeck được đưa về nhờ kinh nghiệm, nhưng nếu Pedro dính chấn thương, liệu Chelsea có thể thực sự đặt niềm tin vào Welbeck? BlueCo cũng đưa Emmanuel Emegha từ Strasbourg về Chelsea, nhưng tiền đạo này chỉ ghi được 8 bàn trong 12 tháng qua.

Ở hai cánh, Pedro Neto thi đấu ở mức khá kể từ khi gia nhập Chelsea, trong khi Jamie Gittens có một mùa giải đầu tiên khá mờ nhạt tại CLB. Estevao là một tài năng rất đáng kỳ vọng và được nhiều người đánh giá có thể trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của bóng đá Brazil, nhưng anh mới 19 tuổi và từng gặp vấn đề về chấn thương.

Vì vậy, đội hình tấn công số một của Chelsea rất mạnh, nhưng chiều sâu phía sau vẫn có phần mỏng.

1. Manchester City: Hàng công số 1 Big Six

Xét lượng tài năng mà Manchester City sở hữu trong 10 năm qua, không quá lời khi cho rằng đây là một trong những hàng công yếu hơn so với chính họ. Nhưng đó cũng là bởi tiêu chuẩn của Man City đã được nâng lên quá cao.

Hàng công của Man City rất mạnh

Tất nhiên, Man City vẫn có Erling Haaland – tiền đạo xuất sắc nhất Premier League. Tuy nhiên, dù tài năng đến đâu, Haaland vẫn có thể trải qua những giai đoạn khô hạn bàn thắng. Mùa trước, anh từng trải qua 6 trận liên tiếp ở Premier League trong nửa sau mùa giải mà không ghi bàn.

Hai bên cạnh Haaland, Man City có hàng loạt lựa chọn chất lượng như Antoine Semenyo, Jeremy Doku và Phil Foden – người đang có vẻ trở thành một trong những cầu thủ được HLV Maresca đặc biệt tin tưởng. Rayan Cherki chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị, nhưng hiệu quả mà anh tạo ra cho thấy ngày anh trở thành lựa chọn đá chính có lẽ không còn xa.

Hàng công Man City hiện nay cũng giàu sức mạnh thể chất hơn nhiều so với bộ ba Sterling – Aguero – Mahrez trước đây.

Công thức ghi bàn của Man City tưởng như rất đơn giản: đưa bóng đến vị trí của Haaland và anh sẽ ghi bàn. Nhưng nếu đối thủ có thể cắt đứt nguồn cung cấp bóng cho tiền đạo người Na Uy, sức công phá của Man City cũng lập tức giảm đi đáng kể.

Dẫu vậy, với Haaland cùng hàng loạt phương án chất lượng xung quanh, Man City vẫn xứng đáng đứng đầu danh sách hàng công của Big Six.