Những "bom tấn" chuyển nhượng lớn nhất Ngoại hạng Anh ngoài Big 6

Thị trường cầu thủ Ngoại hạng Anh hiện nay đã trở nên quá “điên rồ” tới mức các CLB có thể bỏ ra tận 50 triệu bảng hoặc nhiều hơn để mua cầu thủ dự bị ở một CLB khác. Việc Premier League bước sang hợp đồng phát sóng mới với doanh thu ngày càng lớn khiến khả năng chi tiêu của các đội bóng Anh ngày một xa cách so với phần còn lại của thế giới.

Vuskovic - Woltemade - Richarlison nằm trong top những vụ mua cầu thủ đắt nhất của các CLB ngoài Big 6

Điều đáng nói là giờ ngay cả các đội mới lên hạng cũng có thể mua đắt các cầu thủ đang đá cho những CLB dự Champions League ở các quốc gia khác. Exequiel Palacios là nhà vô địch Bundesliga tại Bayer Leverkusen, nhưng giờ anh đã sang đá cho Ipswich Town, và Palacios mới chỉ là một vụ mua sắm ở mức vừa phải khi mức phí chỉ là 19,2 triệu bảng.

Trong lịch sử Premier League đã có những “bom tấn” đắt giá mua bởi các CLB ngoài nhóm Big 6 (Man City, Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea, Tottenham) là những đội có nền tảng tài chính hùng hậu nhất. Chúng ta cùng nhìn lại những vụ mua sắm đắt nhất có điểm đến ngoài Big 6 và đánh giá thành công của các vụ đó.

Luka Vuskovic – 50 triệu bảng (Tottenham -> Brighton)

Vuskovic thậm chí còn chưa nắm suất đá chính ở bất cứ CLB Premier League nào. Anh là một tài năng sáng giá của Croatia và đã về Tottenham cách đây 1 năm, nhưng nhanh chóng được cho mượn và tỏa sáng tại Hamburg. Dù vậy hè này Vuskovic đã được bán đi để Tottenham mua Jean Paul Van Hecke theo chiều ngược lại, và chúng ta sẽ chờ xem Vuskovic thể hiện ra sao ở một môi trường ít áp lực hơn.

Richarlison – 50 triệu bảng năm 2018 (Watford -> Everton) và 60 triệu bảng (Everton -> Tottenham)

Richarlison được tái hợp với HLV Marco Silva ở Everton sau khi họ cùng làm việc chung 1 mùa tại Watford. 4 mùa tại đây anh đều ghi vượt mốc 10 bàn ở mọi giải đấu, trong đó có chiến công giải cứu Everton khỏi xuống hạng ở cuối mùa 2021/22.

Richarlison đang chật vật với sự nghiệp ở Tottenham

Tuy nhiên thời gian tại Tottenham của Richarlison không thật sự suôn sẻ. Phong độ của anh luôn theo chiều hướng zig-zag và kể cả khi đá tốt anh cũng không ghi được nhiều bàn và duy trì phong độ đó được lâu. Chấn thương cũng như sự sa sút của đội hình Tottenham cũng góp phần khiến Richarlison bị ảnh hưởng.

Amadou Onana – 50 triệu bảng (Everton -> Aston Villa)

Onana được Aston Villa mua từ Everton trong hè 2024 sau khi đoạt top 4 và khi ra sân Onana đã luôn là chỗ dựa hàng đầu ở tuyến giữa cho HLV Unai Emery, góp công lớn trong chiến thắng tại Europa League 2025/26. Vấn đề là Onana rất hay chấn thương và hiện vẫn đang nghỉ dài hạn.

Moussa Diaby – 52 triệu bảng (Bayer Leverkusen -> Aston Villa)

HLV Unai Emery đã biết đến Diaby từ khi ông còn dẫn dắt PSG và Diaby lúc đó mới chỉ ở đội trẻ. Mặc dù mua với giá rất đắt và cũng phải cạnh tranh với nhiều CLB khác, Aston Villa dùng Diaby chỉ 1 mùa. Diaby góp 6 bàn & 10 kiến tạo để Aston Villa đoạt vé trở lại Champions League trong mùa 2023/24, nhưng Diaby đã bị đẩy lên ghế dự bị ở giai đoạn cuối mùa trước khi bị bán sang Al Ittihad.

Yoane Wissa – 55 triệu bảng (Brentford -> Newcastle)

1 trong 2 tiền đạo Newcastle mua về sau khi bán Alexander Isak cho Liverpool. Wissa dù vậy chấn thương ngay sau khi gia nhập và tới tận tháng 12/2025 mới ra mắt Newcastle, rốt cuộc ghi chỉ 3 bàn trong mùa đầu tiên. Dù vậy mùa này có vẻ sẽ tích cực hơn, khi tân HLV Matthias Jaissle xếp Wissa đá cặp với William Osula và họ tỏ ra khá ăn ý, giống cặp Wissa – Mbeumo ở Brentford.

Wissa khởi đầu mùa giải mới với màn trình diễn hay trước Liverpool

Sandro Tonali – 55 triệu bảng (AC Milan -> Newcastle)

Tonali bị cấm 10 tháng thi đấu ngay sau khi gia nhập Newcastle do cá độ, dù vậy Newcastle vẫn kiên nhẫn chờ và Tonali đã chơi tốt khi trở lại, đưa CLB tới chiến thắng tại League Cup 2024/25. Tuy nhiên mùa trước Tonali đã nghĩ về việc rời CLB và rốt cuộc hè này đã được bán sang Tottenham.

Anthony Elanga – 55 triệu bảng (Nottingham Forest -> Newcastle)

Newcastle mất 2 năm để đưa được Elanga về nhưng mùa đầu tiên 2025/26 kết thúc với chỉ 3 bàn & 2 kiến tạo trong 49 trận. Dù vậy mùa thứ 2 của anh đang có khởi đầu tốt với bàn thắng vào lưới Liverpool.

Johan Manzambi – 59,5 triệu bảng (Freiburg -> Aston Villa)

Cầu thủ trẻ hay nhất Europa League 2025/26 khi giúp Freiburg đến ngôi Á quân, trước khi ghi 3 bàn & 2 kiến tạo cho Thụy Sĩ tại World Cup vừa qua. Manzambi đá tiền vệ nhưng kỹ năng ghi bàn rất đáng sợ như một trung phong thực thụ: Sút xa, đánh đầu, đệm cận thành, v.v… đều được. Aston Villa dù vậy đang phải chờ Manzambi ra mắt do anh đã bị chấn thương ở World Cup, chấn thương khiến anh vắng mặt khi Thụy Sĩ bị Argentina loại ở tứ kết.

Chấn thương tại World Cup khiến fan Aston Villa phải chờ Manzambi ra mắt

Alexander Isak – 63 triệu bảng (Real Sociedad -> Newcastle)

Một trong những vụ mua sắm lớn đầu tiên sau khi Newcastle được tiếp quản bởi Saudi Arabia. Mùa đầu tiên Isak phải vật lộn với chấn thương, nhưng 2 mùa kế tiếp anh ghi 52 bàn và đưa Newcastle cạnh tranh các vị trí dự cúp châu Âu, lẫn ghi bàn hạ Liverpool ở chung kết League Cup 2025. Tuy nhiên mùa hè năm đó Isak làm mình làm mẩy trong nhiều tháng để cuối cùng được sang chính Liverpool.

Nick Woltemade – 69 triệu bảng (Stuttgart – Newcastle)

Điều đáng nói là dù đây là vụ mua sắm ngoài “Big Six” đắt nhất, nó còn không nằm trong top 25 vụ mua cầu thủ đắt nhất lịch sử Premier League dù mới diễn ra cách đây 1 năm (đã có 8 vụ đắt hơn Woltemade chri trong hè năm nay). Woltemade nhanh chóng vào đà với 4 bàn trong 5 trận đầu tiên, nhưng chỉ ghi thêm 7 bàn cho tới hết mùa trước. Newcastle trải qua mùa giải khá lộn xộn về tổ chức và sau khi Eddie Howe ra đi, HLV mới Jaissle trước mắt đang tin tưởng cặp Osula – Wissa hơn Woltemade.