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Enzo Fernandez đắt giá nhất chuyển nhượng hè 2026, Ngoại hạng Anh thống trị

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester City Liverpool

Trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026, Man City đang là đội mua nhiều cầu thủ nhất.

   

Enzo Fernandez thiết lập kỷ lục 

Man City đã chốt xong thương vụ Enzo Fernandez trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Nửa xanh thành Manchester phải bỏ ra con số lên tới 125 triệu bảng, qua đó biến anh thành ngôi sao đắt giá nhất phiên chợ hè năm nay.

Man City cuối cùng cũng có được Enzo Fernandez

Man City cuối cùng cũng có được Enzo Fernandez

Thương vụ này vốn có thể được kết thúc từ lâu. Nhưng do Man City liên tục trì hoãn đàm phán nên Enzo Fernandez chỉ có thể cập bến sân Etihad vào hạn chót.

Đây cũng là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Enzo Fernandez đạt con số ngang với Isak, người từng được Liverpool mua vào hè năm ngoái với giá 125 triệu bảng.

Ở vị trí thứ 2 trong 10 thương vụ đắt giá nhất hè 2026, Rogers được xướng tên. Anh được Chelsea mua về với giá 117 triệu bảng từ Aston Villa. Nhờ vậy, anh trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử Chelsea. 

Tiến tới vị trí thứ 3, Elliot Anderson được xướng tên. Anh rời Nottingham Forest để tới Man City với giá 116 triệu bảng. Có thể thấy Man City chi tiêu rất mạnh tay để phục vụ cho hệ thống chiến thuật mới dưới thời của Enzo Maresca. 

Man City áp đảo top 10

Không chỉ có Enzo Fernandez và Elliot Anderson, Man City còn sở hữu 1 cầu thủ khác trong top 10 phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2026. Họ mua Bouaddi từ Lille với giá 81 triệu bảng (hạng 8).

Tổng cộng, Man City bỏ ra tới 322 triệu bảng chỉ để sở hữu 3 cầu thủ này. Không có đội bóng nào đạt mức chi tiêu nhiều hơn "The Citizens" trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Man City chi rất đậm cho phiên chợ hè 2026

Man City chi rất đậm cho phiên chợ hè 2026

Về phần đội bóng hàng xóm của Man City là MU, họ có thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất là Baleba. Anh cập bến sân Old Trafford với giá 65 triệu bảng. Ngôi sao này chỉ xếp hạng 11 trong danh sách các thương vụ đắt giá nhất phiên chợ hè 2026. 

9 trong 10 phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2026 đến từ các đội Ngoại hạng Anh. Phi vụ còn lại được Real Madrid thực thi khi họ mua Yan Diomande từ Leipzig với giá 107 triệu bảng (hạng 4).

10 thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2026
Thứ hạng Tên cầu thủ Chi tiết thương vụ Phí chuyển nhượng
1 Enzo Fernandez Từ Chelsea sang Man City 125 triệu bảng
2 Morgan Rogers Từ Aston Villa sang Chelsea 117 triệu bảng
3 Elliot Anderson Từ Nottingham Forest sang Man City 116 triệu bảng
4 Yan Diomande Từ Leipzig sang Real Madrid 107 triệu bảng
5 Bradley Barcola Từ PSG sang Liverpool 106 triệu bảng
6 Sandro Tonali Từ Newcastle sang Tottenham 92,5 triệu bảng
7 Mateus Fernandes Từ West Ham sang Tottenham 85 triệu bảng
8 Ayyoub Bouaddi Từ Lille sang Man City 81 triệu bảng
9 Bruno Guimaraes Từ Newcastle sang Arsenal 75 triệu bảng
10 Savinho Từ Man City sang Tottenham 75 triệu bảng

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Trước 22:30 ngày 06/09
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4 ngày cuối chuyển nhượng: Chờ Enzo Fernandez - Alvarez phá kỷ lục Ngoại hạng Anh
4 ngày cuối chuyển nhượng: Chờ Enzo Fernandez - Alvarez phá kỷ lục Ngoại hạng Anh

Thị trường chuyển nhượng chỉ còn 4 ngày trước khi đóng cửa, nhưng hàng loạt thương vụ lớn vẫn chưa ngã ngũ. Arsenal săn tiền đạo đẳng cấp, Liverpool...

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Theo Đặng Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 08:50 AM (GMT+7)
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