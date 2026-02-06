Liverpool đại chiến Man City: Kinh điển Klopp - Pep Guardiola & nỗi đau 1,12 cm

Kinh điển Klopp - Pep Guardiola

Sau tổng cộng 219 lần đối đầu trong lịch sử, Liverpool đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Man City về thành tích đối đầu. Cụ thể, “Lữ đoàn đỏ” giành tới 110 chiến thắng, trong khi Man City có 61 lần ca khúc khải hoàn. Đây là điều dễ hiểu, bởi Liverpool sở hữu bề dày truyền thống vượt trội so với nửa xanh thành Manchester. Mối duyên nợ giữa hai đội chỉ thực sự bùng lên khi Jurgen Klopp chuyển sang làm việc tại Ngoại hạng Anh vào năm 2015, trước khi Pep Guardiola theo bước một năm sau đó.

Jurgen Klopp - Pep Guardiola là một trong những cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất bóng đá Anh

Trong suốt gần một thập kỷ, cuộc đấu trí giữa Klopp và Pep Guardiola là tâm điểm của bóng đá Anh. Những lần chạm trán giữa Liverpool của Klopp và Man City của Pep Guardiola không chỉ mang tính quyết định đến các cuộc đua vô địch, mà còn tạo ra chất lượng kỹ thuật và chiến thuật vượt trội, ở đẳng cấp mà bóng đá Anh chưa từng chứng kiến trước đó.

Hai chiến lược gia đại diện cho hai triết lý bóng đá khác biệt nhưng đều vô cùng thành công. Man City của Pep Guardiola kiểm soát và “bóp nghẹt” đối thủ bằng khả năng chuyền bóng và chiếm lĩnh không gian, trong khi Liverpool của Klopp nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao, giàu năng lượng và tốc độ.

Cả hai HLV đều đã sưu tập trọn bộ danh hiệu có thể giành được tại Anh: Premier League, FA Cup, League Cup, Siêu cúp Anh, Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, điểm đặc biệt không chỉ nằm ở số danh hiệu, mà còn ở cách hai đội đẩy nhau tới giới hạn trong các cuộc đua vô địch.

Mùa giải 2018/19 là minh chứng rõ nét nhất. Liverpool giành số điểm cao thứ tư trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng vẫn không thể vô địch. Man City kết thúc mùa giải với 98 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm (97). Hai đội liên tục tạo áp lực cho nhau, hiểu rằng chỉ một cú sảy chân cũng đủ trả giá đắt. Ngôi đầu bảng đổi chủ tới 32 lần trong mùa giải đó.

Liverpool khép lại mùa giải bằng chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, nhưng Man City còn ấn tượng hơn với 14 chiến thắng liền mạch để lên ngôi.

Xét về đối đầu, Klopp nhỉnh hơn trong đối đầu trực tiếp khi giúp Liverpool thắng 8/22 trận, so với 6 chiến thắng của Pep Guardiola mang về cho Man City. Tuy nhiên, Man City của Pep Guardiola lại ghi nhiều bàn hơn trong các cuộc so tài này (39 so với 34).

Lần chạm trán cuối cùng giữa HLV diễn ra vào ngày 10/3/2024, khi Liverpool tiếp đón Man City trên sân Anfield. Ở trận đấu đó, hai đội đã hòa nhau 1-1, khép lại chương đáng nhớ trong cuộc kình địch kéo dài giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới.

Những cuộc đối đầu kinh điển giữa Klopp và Pep Guardiola

Liverpool 4-3 Man City (Ngoại hạng Anh, 14/1/2018)

Hy vọng khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh bất bại của Man City đã tan vỡ ở vòng 23, khi họ gục ngã trước Liverpool tại Anfield. Sau hiệp một hòa 1-1, Liverpool bùng nổ dữ dội trong hiệp hai. Chỉ trong 9 phút, từ phút 59 đến 68, bộ ba tấn công Firmino, Mane và Salah liên tiếp lập công, giúp “Lữ đoàn đỏ” vươn lên dẫn 4-1.

Man City vùng lên ở cuối trận với các bàn thắng của Bernardo Silva và Ilkay Gundogan, tạo nên cái kết nghẹt thở. Tuy nhiên, “The Citizens” không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải.

Liverpool 3-0 Man City (Champions League, 5/4/2018)

Liverpool tiếp tục chiếm ưu thế trước Man City, lần này ở lượt đi tứ kết Champions League mùa 2027/18. Trong một màn trình diễn mang đậm dấu ấn Klopp, Liverpool “nghiền nát” Man City chỉ trong 31 phút đầu tiên, với các bàn thắng của Salah, Oxlade Chamberlain và Mane. Thế trận áp đảo khiến cặp đấu gần như an bài ngay từ lượt đi. Liverpool sau đó thắng tiếp 2-1 ở lượt về, chính thức loại Man City khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Man City 2-1 Liverpool (Ngoại hạng Anh, 3/1/2019)

Trận đấu mang tính bước ngoặt, gần như định đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Sergio Aguero mở tỷ số cho Man City, Roberto Firmino đánh đầu gỡ hòa, trước khi Leroy Sane ghi bàn quyết định ở phút 72.

Đây là trận đấu “giá như” với Liverpool. Mane đưa bóng trúng cột dọc, còn John Stones có pha phá bóng ngay trên vạch vôi chỉ cách bàn thắng 1,12 cm. Nếu thắng, Liverpool sẽ bỏ xa đối thủ 10 điểm.

Pha cản phá kinh điển trên vạch vôi của John Stones trong trận đấu giữa Man City và Liverpool đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2018/19

Đáng chú ý, đây là thất bại duy nhất của Liverpool trong cả mùa giải Ngoại hạng Anh năm đó. Chiến thắng này tiếp thêm động lực cho Man City, khi họ chỉ đánh rơi thêm 3 điểm trong phần còn lại của mùa giải trước khi lên ngôi vô địch.

Man City 2-2 Liverpool (Ngoại hạng Anh, 10/4/2022)

Một lần nữa, đây là cuộc chạm trán giữa hai đội mạnh nhất nước Anh ở thời điểm đó. Liverpool sẽ vươn lên dẫn đầu bảng nếu giành chiến thắng, nhưng họ phải hai lần rượt đuổi tỷ số để giữ lại 1 điểm. Kevin De Bruyne và Diogo Jota ghi bàn sớm cho mỗi đội, Gabriel Jesus giúp Man City dẫn trước sau hiệp một vượt trội, trước khi Sadio Mane gỡ hòa chỉ vài giây sau khi hiệp hai bắt đầu.

Man City 2-3 Liverpool (FA Cup, 16/4/2022)

Chỉ một tuần sau cuộc đại chiến tại Ngoại hạng Anh, hai đội lại tạo nên một trận cầu kinh điển khác ở bán kết FA Cup tại Wembley, và lần này Liverpool là đội ca khúc khải hoàn. “Lữ đoàn đỏ” dẫn 3-0 ngay trong hiệp một, nhờ bàn mở tỷ số sớm của Konate và cú đúp của Mane, trong bối cảnh họ đang nuôi tham vọng giành “cú ăn 4”.

Man City vùng lên trong hiệp hai với các bàn thắng của Jack Grealish và Bernardo Silva, nhưng vẫn không thể lật ngược tình thế, ngậm ngùi dừng bước ngay trước ngưỡng cửa chung kết.