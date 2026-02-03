Man City chuẩn bị cho Pep Guardiola rời đi sau mùa này: Lộ diện danh sách 3 người kế vị

Ngày chia tay tới gần?

Mùa giải Premier League 2025/26 mới đi hơn nửa chặng đường, nhưng Man City có vẻ sẽ không thể đòi lại ngôi vô địch. Không những vậy, HLV Pep Guardiola có vẻ đã chấp nhận khả năng ông sẽ chia tay đội bóng sau mùa giải này.

Pep Guardiola chưa công bố, nhưng rất có thể ông sẽ từ chức ở Man City cuối mùa này

Theo tờ Telegraph, mặc dù Guardiola chưa đưa ra quyết định nhưng sức ép công việc sau hơn 1 thập kỷ dẫn dắt CLB đã khiến Pep không còn quá hào hứng với công việc hiện tại. Dù ông chưa có ý định chấm dứt nghiệp huấn luyện, Pep ngày càng nghiêng về khả năng từ chức sau mùa giải này và tạm nghỉ một thời gian.

Hợp đồng của Pep có thời hạn đến năm 2027 và Man City luôn sẵn sàng chấp nhận quyết định nào ông đưa ra. Dù HLV trưởng người Catalan chưa thông báo gì trong nội bộ, nhưng Man City quyết định rằng họ sẽ chuẩn bị cho sự ra đi của ông thay vì thụ động chờ điều đó đến.

Nguồn tin cho biết giám đốc thể thao Hugo Viana sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chọn ai là HLV kế vị Pep. Viana, người từng làm việc với Ruben Amorim ở Sporting, đang từng bước “thay máu” lực lượng Man City và trong mùa giải này Viana đã bước đầu để lại dấu ấn qua những cầu thủ như Cherki, Khusanov, Semenyo, Guehi hay Donnarumma.

3 ứng viên kế vị

Telegraph cho hay Man City sẽ có một danh sách rút gọn gồm 3 HLV để lựa chọn người thay Guardiola. Cesc Fabregas của Como có trong danh sách này do đang áp dụng lối chơi kiểm soát tại Como, đưa đội bóng này cạnh tranh top 4 ở Serie A.

Fabregas - Maresca - Alonso, 3 ứng viên Man City nhắm tới để thay Guardiola

Người thứ 2 chính là Enzo Maresca, trợ lý cũ của Guardiola. Maresca tạm thời đang thất nghiệp sau khi bị Chelsea đuổi việc và hồi đầu năm nay đã có tin đồn rằng Maresca cũng có phần cố ý gây hấn với ban lãnh đạo Chelsea do biết Man City quan tâm tới mình. Đáng nói là Maresca được đại diện bởi “siêu cò” Jorge Mendes, và Viana có mối quan hệ tương đắc với Mendes.

Người cuối cùng trong danh sách chắc chắn sẽ khiến fan Liverpool nhíu mày: HLV Xabi Alonso. Man City trong tháng 1 qua đã đoạt cả Guehi và Semenyo là những cầu thủ Liverpool thèm muốn nhưng không định mua ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Alonso đang được xem là người có thể thay thế Arne Slot ở cuối mùa giải nếu Slot bị Liverpool cho thôi việc, nên fan Liverpool sẽ rất bực nếu Man City “cướp” luôn cả mục tiêu của họ cho băng ghế huấn luyện.

Danh sách này dù vậy sẽ có sự thay đổi tùy theo tình hình. Telegraph cho hay trước đó Vincent Kompany lẫn Roberto De Zerbi đều đã trong danh sách, trước khi Man City gạch tên họ đi.