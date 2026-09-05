Liverpool ca khúc khải hoàn: "Sát thủ" Isak lợi hại trở lại, Gakpo thăng hoa

Sự sắp đặt định mệnh

Lần gần nhất Liverpool hành quân tới sân Portman Road của Ipswich Town cũng là thời điểm mở ra kỷ nguyên Arne Slot, người đã chia tay “Lữ đoàn đỏ” vào cuối mùa trước. Hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2 của Diogo Jota quá cố và Mohamed Salah giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0, đồng thời mang về thắng lợi đầu tiên cho chiến lược gia người Hà Lan trên cương vị thuyền trưởng đội bóng vùng Merseyside.

HLV Iraola cuối cùng đã có chiến thắng đầu tiên cùng Liverpool

Hai năm trôi qua và mọi thứ càng thay đổi thì dường như lại càng quen thuộc. Liverpool một lần nữa bước vào một kỷ nguyên mới, với Andoni Iraola hiện là người chỉ đạo bên đường biên. Và giống như người tiền nhiệm, Portman Road tiếp tục trở thành nơi Liverpool diện mạo mới khởi đầu hành trình, khi họ lần đầu được nếm trải hương vị chiến thắng dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Ít ai có thể dự đoán mùa giải đầu tiên của Liverpool hậu kỷ nguyên Jurgen Klopp lại kết thúc bằng chức vô địch Premier League. Thành thật mà nói, sẽ còn bất ngờ hơn nếu Iraola có thể giúp “Lữ đoàn đỏ” vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên.

Dù sao đi nữa, đây là Liverpool đang trong quá trình chuyển giao. Virgil Van Dijk, Alisson Becker, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch là những cái tên duy nhất còn sót lại trong đội hình xuất phát cách đây 25 tháng. Trong danh sách 20 cầu thủ của Liverpool ở trận đấu đó, 11 người giờ không còn khoác áo “Lữ đoàn đỏ”.

Nhưng sau hai trận hòa liên tiếp 2-2, trong đó Liverpool có tới 4 lần bị dẫn trước, đoàn quân của Iraola giờ đã đi đúng hướng khi giành chiến thắng đầu tiên ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Và họ cũng có trận đầu tiên giữ sạch lưới.

Thông điệp của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong những tuần đầu mùa giải là Liverpool sẽ phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đội bóng vận hành trơn tru và thích nghi với triết lý bóng đá mới.

Isak lợi hại trở lại

Sau một thời gian dài theo đuổi, thương vụ Bradley Barcola cuối cùng cũng đi đến hồi kết vào đầu tuần, khi tiền đạo người Pháp hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 123 triệu bảng từ PSG ngay trước ngày đóng cửa kỳ chuyển nhượng. Nhưng trong lúc Barcola dõi theo trận đấu từ băng ghế dự bị, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng được đền đáp với người duy nhất trong lịch sử Liverpool có mức phí chuyển nhượng cao hơn tiền đạo người Pháp là Alexander Isak.

Isak tỏa sáng lập cú đúp

Những khó khăn của tiền đạo người Thụy Điển trong mùa giải đầu tiên tại Liverpool đã được đề cập rất nhiều. Nhưng chỉ hơn một năm sau khi chuyển tới Anfield với mức phí kỷ lục, Isak cuối cùng đã cho thấy hình ảnh của một tiền đạo trị giá 125 triệu bảng mà Liverpool khao khát sở hữu.

Chỉ mất 6 phút, Isak đã mở tỷ số. Đón đường chọc khe tuyệt đẹp của Cody Gakpo trong đà băng lên, Isak tung cú dứt điểm mạnh mẽ vào góc gần. Bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Thụy Điển cũng đến chỉ 3 phút sau đó. Băng lên đón đường chuyền má ngoài tuyệt đẹp của Gakpo, Isak đảo người qua lại khiến hậu vệ theo kèm mất phương hướng trước khi nhẹ nhàng đưa bóng qua thủ môn.

Trong lần duy nhất trước đây tới Portman Road, Isak từng lập hat-trick cho Newcastle. Chỉ một tình huống việt vị sít sao khiến anh không thể có lần thứ hai giành bóng về nhà sau khi đưa bóng vào lưới từ đường căng ngang tầm thấp của Florian Wirtz ở cột xa.

Dù vậy, với 3 bàn thắng sau mùa giải này, ngang bằng thành tích tại Premier League mùa trước, Isak đích thực đã trở lại.

Gakpo thăng hoa

Tất nhiên, Isak không phải cầu thủ duy nhất tỏa sáng. Gakpo cũng xuất sắc không kém bên cánh trái. Ban lãnh đạo Liverpool hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm khi họ đã từ chối nỗ lực lôi kéo tiền đạo người Hà Lan của Man City trong thương vụ trị giá 85 triệu bảng.

Với 3 pha kiến tạo và 1 bàn thắng sau 3 trận mùa này, Gakpo đã cho thấy lý do Liverpool đúng đắn khi quyết định giữ chân anh. Nếu tiền đạo người Hà Lan chơi như vậy ở mùa giải trước, “Lữ đoàn đỏ” có lẽ sẽ không bao giờ cân nhắc việc thay thế anh bằng Ismaila Sarr hoặc Yankuba Minteh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Sẽ là không công bằng nếu kỳ vọng bất kỳ cầu thủ tấn công nào của Liverpool có thể lấp đầy khoảng trống mà Mohamed Salah để lại. Tuy nhiên, Gakpo đang là nguồn sáng tạo chủ lực trên hàng công Liverpool từ đầu mùa. Trong bối cảnh Florian Wirtz vẫn thi đấu thiếu ổn định, Gakpo đang đạt phong độ cao chính là điều Liverpool cần.

Nếu Gakpo có thể duy trì chất lượng tương tự bên cánh phải như màn trình diễn trước Nottingham Forest, hàng công Liverpool mùa này sẽ trở nên vô cùng đáng chờ đợi, nhất là khi tân binh Barcola vẫn chưa thực sự nhập cuộc.