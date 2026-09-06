"Kẻ nổi loạn" Hull City ở Ngoại hạng Anh: 18 tân binh, 7 điểm và chưa thủng lưới

Màn khởi đầu như mơ

“Hay là kỳ vọng cạnh tranh một suất dự Champions League? Không, tất nhiên vẫn còn quá sớm”, HLV Sergej Jakirovic của Hull City không thể bỏ qua cơ hội đùa vui khi được hỏi về màn khởi đầu đầy ấn tượng của Hull City trong ngày trở lại Premier League trên chương trình Match of the Day của BBC (Anh).

Hull City đã giành được 7 điểm sau 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh

Quả thực, 3 trận đấu đầu mùa là mẫu số liệu quá nhỏ để dự đoán vận mệnh của một CLB. Nhưng với 7 điểm sau tối đa 9 điểm, 3 trận giữ sạch lưới và chỉ kém đội dẫn đầu Man City 2 điểm, người hâm mộ Hull City hoàn toàn có thể cho phép mình mơ mộng đôi chút.

trung vệ John Egan chia sẻ với Sky Sports (Anh): “Điều đó rất quan trọng đối với sự tự tin của chúng tôi khi bước lên Premier League. Khởi đầu rất quan trọng. Chúng tôi giành chiến thắng ngay trong ngày khai mạc [trước MU] và tôi nghĩ điều đó đã mang lại sự tự tin cho tất cả mọi người”.

Nếu lịch sử là một căn cứ đáng tin cậy, Hull City có thể đã tiến một bước dài tới mục tiêu quan trọng nhất của mùa giải 2026/27, trụ hạng ở lại giải đấu hàng đầu nước Anh.

CLB Mùa giải Điểm Thứ hạng cuối mùa Bolton 2001/02 9 16 Blackburn 1992/93 7 4 Nottingham Forest 1994/95 7 3 Portsmouth 2003/04 7 13 Huddersfield Town 2017/18 7 16 Hull City 2026/27 7 ?

Các đội bóng mới thăng hạng giành từ 7 điểm trở lên sau 3 trận đầu tiên trong lịch sử Premier League

Chưa có đội bóng mới lên hạng nào bị xuống hạng sau khi giành từ 7 điểm trở lên trong 3 trận mở màn Premier League. Nếu không chỉ xét các đội mới thăng hạng, chỉ có 3 đội từng xuống hạng dù đạt thành tích tương tự.

Có thể vẫn còn quá sớm để bàn chắc chắn về cuộc đua trụ hạng, nhưng sau màn trình diễn ấn tượng khác trong trận hòa 0-0 với Aston Villa hôm 5/9, không thể phủ nhận Hull City đã tạo cho mình một nền tảng hoàn hảo để tiếp tục phát triển.

Từ nỗi lo xuống hạng 3 đến đỉnh cao Premier League

Mới chỉ năm ngoái, Hull City còn tránh được nguy cơ xuống League One (hạng 3 Anh) nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. 16 tháng sau, “Những chú hổ” đã có thể sánh vai với những tên tuổi lớn của Premier League. Bước ngoặt có thể được bắt nguồn từ thời điểm Jakirovic đến tiếp quản Hull City trước mùa giải năm ngoái.

Chiến lược gia người Bosnia đến Hull City trong bối cảnh đội chủ sân MKM đang chịu lệnh cấm chuyển nhượng, chỉ được phép ký hợp đồng với các cầu thủ tự do và mượn cầu thủ, nhưng ông vẫn giúp “Những chú hổ” trở thành ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng lên chơi Ngoại hạng Anh.

Hull City đang chễm chệ vị trí thứ hai trên BXH Ngoại hạng Anh

Jakirovic dẫn dắt Hull City giành chiến thắng ở vòng play-off trước Millwall, đội đứng trên họ 3 bậc và hơn 10 điểm, trước khi bàn thắng quyết định của Oli McBurnie ở những phút cuối trận gặp Middlesbrough mang về tấm vé trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Và Hull City không đứng yên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ là đội bóng Premier League hoạt động tích cực nhất với 18 tân binh, tiêu tốn khoảng 150 triệu bảng. Trong đó, 6 cầu thủ, bao gồm tiền vệ Tim Iroegbunam trị giá 22 triệu bảng từ Everton, gia nhập đội chủ sân MKM trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Jakirovic cho biết: “Tôi biết bộ khung đội bóng của mình. Đó là những cầu thủ đã thi đấu ở Championship (hạng 2 Anh). Chúng tôi đưa những cầu thủ mới về để bổ sung chất lượng. Vấn đề lớn nhất với tôi là những cầu thủ không có giai đoạn tiền mùa giải. Đây là một vấn đề rất lớn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng”.

Kết quả là gì? Hull City đã đánh bại MU của Michael Carrick và đội bóng mới lên hạng Coventry City, trước khi cầm hòa nhà vô địch Europa League Aston Villa.

Hàng thủ “bất khả xâm phạm”

Về mặt phòng ngự, Hull City đang thể hiện rất xuất sắc. Chỉ Charlton Athletic mùa giải 1998/99 và Huddersfield Town mùa 2017/18 từng giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG sau khi thăng hạng Premier League.

Trung vệ Egan của Hull City nói: “Công việc đó được thực hiện trên sân tập”. Anh là một phần trong hàng thủ 3 người của Hull City cùng Semi Ajayi và Nobel Mendy, bộ ba vẫn chưa để thủng lưới.

“Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ vòng play-off, khi chúng tôi chuyển sang sơ đồ đó. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và điều đó giúp ích rất nhiều. Chúng tôi có nhiều cầu thủ muốn cùng nhau làm việc, muốn phòng ngự vì nhau và cho đến lúc này mọi thứ đều rất tốt. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục cải thiện”.

Thống kê ấn tượng của thủ môn Hull City Konstantinos Tzolakis sau 3 trận đầu tiên tại Premier League

Hull City cũng tỏ ra thoải mái khi không kiểm soát bóng. Không đội bóng nào có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn Hull City ở mùa giải này (29%). Kể từ mùa 2003/04, chỉ West Ham mùa 2023/24 (27%) có tỷ lệ thấp hơn trong 3 trận đầu tiên.

Sự thăng tiến của Hull City hoàn toàn trái ngược với Coventry City, nhà vô địch Championship mùa trước, đội vẫn chưa giành được điểm nào sau 3 trận.

Tuy nhiên, Jakirovic hiểu rằng nhiệm vụ của Hull City còn rất nhiều. Wolves mùa 2011/12, West Brom mùa 2017/18 và Leeds United mùa 2022/23 là 3 đội từng xuống hạng dù giành được 7 điểm trong 3 trận mở màn. Con số này tương đương chỉ 4% trong tổng số 78 đội từng giành 7 điểm sau 3 trận nhưng cuối cùng vẫn xuống hạng. Xác suất có thể rất thấp, nhưng Hull City không muốn đánh cược.

“Đây là một kết quả tuyệt vời đối với chúng tôi. 7 điểm. 3 trận đấu. Giữ sạch lưới. Hãy tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của chúng tôi là giành điểm. Tôi nghĩ khoảng 38-40 điểm, vì vậy chúng tôi muốn giành đủ số điểm đó càng sớm càng tốt”, Jakirovic nói sau khi các học trò suýt giành trọn 3 điểm ở những phút cuối trận gặp Aston Villa.