Bao Phương Vinh vào bán kết bi-a World Cup, đấu đương kim số 1 thế giới

👏 Bao Phương Vinh thắng Marco Zanetti để vào bán kết

Ở lượt trận tứ kết giải Billiards carom 3 băng Lier World Cup 2026 diễn ra khuya ngày 5/9 tại Bỉ, Bao Phương Vinh có màn so tài đáng chú ý với Marco Zanetti, cơ thủ lừng danh người Ý đang xếp hạng 7 thế giới.

Bao Phương Vinh tung series 15 điểm, thắng Marco Zanetti để vào bán kết

Trận đấu diễn ra giằng co ngay từ những lượt cơ đầu tiên khi hai tay cơ liên tục bám đuổi nhau về điểm số. Khi đang bị dẫn 16-17, Bao Phương Vinh bất ngờ tạo ra bước ngoặt với một series 15 điểm, qua đó vươn lên dẫn 31-17 sau hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Marco Zanetti nỗ lực để tìm cách rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, Bao Phương Vinh thi đấu đầy bản lĩnh, duy trì khoảng cách an toàn và không cho đối thủ người Ý cơ hội lật ngược thế trận.

Chung cuộc, Bao Phương Vinh giành chiến thắng 50-38 sau 20 lượt cơ, qua đó giành quyền vào bán kết Lier World Cup 2026.

Ở trận tứ kết còn lại diễn ra rạng sáng 6/9, Trần Quyết Chiến không thể tạo bất ngờ trước siêu sao người Hà Lan Dick Jaspers. Cơ thủ Việt Nam nhận thất bại 37-50 sau 19 lượt cơ.

🔥 Đối đầu đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo

Với việc Trần Quyết Chiến dừng bước, Bao Phương Vinh trở thành đại diện duy nhất của billiards Việt Nam góp mặt ở bán kết Lier World Cup 2026.

Màn tái đấu giữa Cho Myung Woo và Bao Phương Vinh ở bán kết World Cup. Ảnh Minh Điền Billiards

Đáng chú ý, đối thủ của Bao Phương Vinh sẽ là Cho Myung Woo, cơ thủ người Hàn Quốc đang giữ vị trí số 1 thế giới. Đây là màn tái ngộ đầy duyên nợ khi hai tay cơ đã nhiều lần chạm trán nhau trong năm 2026.

Cho Myung Woo được đánh giá là thử thách cực lớn đối với Bao Phương Vinh. Tuy nhiên, với phong độ đang lên cùng màn trình diễn ấn tượng trước Marco Zanetti, cơ thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trên đất Bỉ.

Trận bán kết 1 giữa Bao Phương Vinh và Cho Myung Woo diễn ra lúc 17h ngày 6/9. Trận bán kết 2 diễn ra lúc 19h30 là cuộc đối đầu giữa Dick Jaspers (Hà Lan) và Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ). Trận chung kết diễn ra lúc 23h cùng ngày.