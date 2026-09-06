Tennis đỉnh cao US Open: Alcaraz - Medvedev bật chế độ "hủy diệt", Sabalenka nhắm kỷ lục

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Khoảng 1h, 7/9 (Vòng 4 đơn nam US Open)

Alcaraz sẽ chạm trán Paul ở vòng 4 US Open 2026 trong trận đấu mà nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn. Tay vợt Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 10 trận thắng liên tiếp tại Flushing Meadows và đã lần lượt vượt qua Roman Safiullin, Jaime Faria cùng Wu Yibing để tiến vào vòng 16 tay vợt.

Alcaraz quyết thắng Paul, tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Alcaraz chưa thực sự đạt phong độ cao nhất sau thời gian dài nghỉ thi đấu, nhưng bản lĩnh của tay vợt 23 tuổi vẫn được thể hiện rõ. Trước Wu Yibing, anh giành chiến thắng 6-3, 6-4, 6-1 dù có những thời điểm gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Tommy Paul bước vào cuộc đối đầu với tinh thần hưng phấn sau màn ngược dòng trước Alexander Bublik. Hạt giống số 20 từng hai lần vào vòng 4 US Open nhưng đều không thể tiến xa hơn. Lợi thế sân nhà cùng khả năng chơi bền bỉ có thể giúp Paul gây ra không ít khó khăn cho Alcaraz.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía tay vợt Tây Ban Nha. Alcaraz đã thắng Paul trong 5 lần gặp gần nhất, trong đó có ba chiến thắng tại Grand Slam. Đáng chú ý, anh cũng đang sở hữu chuỗi 11 set thắng liên tiếp trước đối thủ người Mỹ.

Paul đủ sức kéo Alcaraz vào một trận đấu giằng co, nhưng đẳng cấp và phong độ ổn định vẫn là lợi thế lớn của nhà đương kim vô địch.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Paul 3-1 để giành vé vào tứ kết.

Daniil Medvedev - Frances Tiafoe: Khoảng 2h, 7/9 (Vòng 4 đơn nam US Open)

Daniil Medvedev sẽ đối đầu Frances Tiafoe ở vòng 4 US Open 2026 trong cuộc chiến được đánh giá khá cân sức, dù tay vợt người Nga đang nhỉnh hơn trên các bảng tỷ lệ. Phong độ tại New York đang ủng hộ Medvedev khi cựu số 1 thế giới toàn thắng cả ba trận đầu giải, lần lượt hạ Hugo Gaston, Sebastian Gorzny và Arthur Rinderknech mà không để thua set nào.

Medvedev đứng trước thử thách Tiafoe

Trước đó, anh cũng có chiến thắng 2-0 trước Marco Trungelliti tại Cincinnati. Tiafoe cũng bước vào vòng 4 với sự tự tin, nhưng hành trình của tay vợt Mỹ chưa thực sự thuyết phục bằng đối thủ. Điểm đáng chú ý là hai tay vợt đã gặp nhau tại Brisbane đầu năm 2026, nơi Medvedev giành chiến thắng 2-0.

Anh cũng từng đánh bại Tiafoe tại Indian Wells 2023 và US Open 2020. Medvedev sở hữu lối chơi ổn định từ cuối sân, khả năng trả giao bóng tốt và đặc biệt khó bị đánh bại trong những màn giằng co kéo dài. Tiafoe có lợi thế về sức mạnh và khả năng tạo đột biến, nhưng nếu trận đấu kéo dài, ưu thế nhiều khả năng thuộc về tay vợt Nga. Với phong độ hiện tại cùng thành tích đối đầu vượt trội, Medvedev được đánh giá cao hơn để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng Tiafoe 3-1.

Aryna Sabalenka - Taylor Townsend: Khoảng 22h30, 6/9 (Vòng 4 US Open 2026)

Với mục tiêu tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch và hướng tới kỷ lục ba lần đăng quang liên tiếp. Hạt giống số 1 đang thể hiện phong độ gần như hoàn hảo khi toàn thắng cả ba trận đầu giải mà không để thua set nào. Sabalenka lần lượt đánh bại Camila Osorio, Polina Iatcenko và Kamilla Rakhimova, chỉ để đối thủ có tổng cộng 3 cơ hội break trong cả ba trận.

Sabalenka “bật chế độ hủy diệt”, hướng tới tứ kết US Open

Tay vợt Belarus cũng đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng tại Grand Slam, khi lọt vào vòng 4 ở 14 trong 15 giải gần nhất. Trong khi đó, Taylor Townsend đang viết nên hành trình đáng nhớ ở nội dung đơn. Tay vợt Mỹ vượt qua Maja Chwalinska, Taylah Preston và Diana Shnaider để lần thứ ba vào vòng 4 US Open.

Tuy nhiên, cô chưa từng tiến đến tứ kết đơn nữ Grand Slam và hai lần trước đều dừng bước ở vòng 16 tại New York. Townsend có khả năng gây khó chịu nhờ lối chơi đa dạng, giao bóng hiệu quả và đặc biệt ít mắc lỗi. Dù vậy, bài toán lớn nhất vẫn là sức mạnh của Sabalenka.

Tay vợt Belarus đang đạt phong độ cao, sở hữu những cú đánh uy lực từ cuối sân và gần như không cho đối thủ nhiều cơ hội khai thác. Townsend có thể tạo ra một vài pha bóng ấn tượng, nhưng Sabalenka được đánh giá vượt trội về đẳng cấp lẫn phong độ.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng Townsend 2-0 để lần thứ sáu liên tiếp vào tứ kết US Open.

Lịch thi đấu tennis ngày 6/9