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Kết quả bóng đá Man City - Coventry: Haaland tỏa sáng đúng lúc (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City

Man City tấn công nhiều nhưng không tìm được bàn thắng và Haaland đã tỏa sáng đúng lúc.

   

Man City tiếp đón tân binh của giải đấu, Coventry trên sân nhà ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. HLV Maresca có sự thay đổi bất đắc dĩ ngay trước giờ bóng lăn khi O'Reilly dính chấn thương và Enzo có lần đầu tiên đá chính cho "The Citizen". Đội chủ nhà dồn ép ngay từ những phút đầu tiên nhưng Coventry mới là đội có cơ hội trước.

Haaland bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong hiệp một

Haaland bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong hiệp một

Donnarumma suýt đốt lưới nhà ở phút thứ 5 và 3 phút sau, Man City thoát thua nhờ Awoniyi sút ra ngoài trong pha đối mặt. Sau đó, Man City chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng Haaland lại bỏ lỡ đáng tiếc. Sau nhiều nỗ lực, Man City cuối cùng cũng có bàn thắng.

Semenyo bị đồng đội làm khó nhưng vẫn cố tạt vào và Haaland đã bay người đánh đầu tung lưới. Sau đó, Man City có thêm ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng cuối cùng không có thêm bàn thắng. 

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục thế trận dồn ép. Họ có thêm một lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng Haaland không có cú đúp do đồng đội bị bắt lỗi việt vị trước đó. Tiền đạo người Na Uy cũng suýt nữa có kiến tạo nhưng Foden lại có pha dứt điểm quá hiền ở cự ly gần. 

Những phút cuối, Coventry cố gắng vùng lên để tìm bàn thắng. Họ đã có cơ hội cực tốt nhưng Donnarumma đã có pha lao ra cứu bóng cực kỳ dũng cảm. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu trước Coventry. 

Tỉ số chung cuộc: Man City 1-0 Coventry (H1: 1-0)

Ghi bàn: Haaland 26'

Đội hình xuất phát

Man City: Donnarumma, Enzo, Gvardiol, Dias, Khusanov, Guehi, Anderson, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland

Coventry: Rushworth, Thomas, Amenda, Pinnock, Van Ewijk, Onyeka, Grimes, DaSilva, Rudoni, Mason Clark, Awoniyi

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Man City - Coventry: Haaland tỏa sáng đúng lúc (Ngoại hạng Anh) - 2 Man City Coventry Kết quả bóng đá Man City - Coventry: Haaland tỏa sáng đúng lúc (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
15(4)
12(3)
Thời gian kiểm soát bóng
78%
22%
Phạm lỗi
07
17
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
5
2
Phạt góc
4
5
Cứu thua
3
2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Man City Kết quả bóng đá Man City - Coventry: Haaland tỏa sáng đúng lúc (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Man City - Coventry: Haaland tỏa sáng đúng lúc (Ngoại hạng Anh) - 5 Coventry

Điểm

Donnarumma 8.1

Gvardiol 6.9

Guehi 7.2

Dias 6.9

Enzo 7.2

Anderson 7.9

Ndiaye 5.5

Kiến tạo Semenyo 7.0

Cherki 7.5

Thẻ vàng Khusanov 7.0

Ghi bàn Haaland 8.4

Điểm

6.9Rushworth

7.2Van Ewijk Thẻ vàng

8.4Thomas

6.3Pinnock Thẻ vàng

6.8Dasilva

5.8Onyeka

6.7Grimes

6.3Amenda

5.5Mason Clark

5.9Awoniyi

5.9Rudoni

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 22:00 PM (GMT+7)
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