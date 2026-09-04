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Arsenal đi nước cờ khôn ngoan, tránh được mối nguy mà MU - Liverpool phải đối mặt

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Liverpool

Arsenal đã trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy thất vọng khi không thể chiêu mộ bất kỳ mục tiêu tấn công lớn nào, nhưng vẫn có một tín hiệu tích cực dành cho HLV Mikel Arteta.

   

Kỳ chuyển nhượng thất vọng

Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè với những tham vọng lớn sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh 22 năm chờ đợi. Mục tiêu chính của Arteta và các cộng sự là nâng cấp đội hình vốn chỉ cách chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB một khoảng cách rất nhỏ.

Arsenal đều thất bại trong cả&nbsp;hai thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez và Vinicius

Arsenal đều thất bại trong cả hai thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez và Vinicius

Đặc biệt ở hàng công, nơi Arsenal được thừa nhận cần những sự bổ sung chất lượng nếu muốn đáp ứng yêu cầu của Arteta trong việc xây dựng một “triều đại”.

Đáng tiếc, Arsenal không thể chiêu mộ ngôi sao tấn công đẳng cấp mà họ khao khát, bất chấp nỗ lực bền bỉ theo đuổi những mục tiêu có khả năng thực sự tạo ra khác biệt như Morgan Rogers, Vinicius và Julian Alvarez.

Ít nhất, "Pháo thủ" có thể an ủi rằng đội hình của họ vẫn rất mạnh và trên lý thuyết hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh. Dù kỳ chuyển nhượng này không diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch, Arsenal thậm chí có thể sở hữu lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch ở những kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Arsenal tránh được mối lo tương tự Liverpool và MU

Với việc Gabriel Martinelli đã chính thức hoàn tất việc chuyển tới Al Hilal của Saudi Arabia với mức phí kỷ lục CLB 60 triệu bảng, Arsenal sẽ không có cầu thủ nào hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau.

Điều đó cho phép họ chủ động lên kế hoạch mà không bị phân tâm bởi việc phải giữ chân những nhân tố chủ chốt bằng các bản hợp đồng dài hạn hơn, đồng thời có thể tập trung nguồn lực sẵn có cho những tân binh đã lên kế hoạch chiêu mộ.

Arteta và Arsenal đang hướng đến mục tiêu bảo vệ&nbsp;chức vô địch Ngoại hạng Anh

Arteta và Arsenal đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh

Tình hình của Arsenal nhiều khả năng sẽ khiến cả Liverpool và MU phải ghen tị, khi hai đội bóng này đang đứng trước hàng loạt quyết định quan trọng về hợp đồng trong những tháng tới.

Liverpool có 5 cầu thủ đội một sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau, trong đó có đội trưởng Virgil Van Dijk. Cùng với trung vệ người Hà Lan còn có Alisson, Joe Gomez, Konstantinos Tsimkas và Wataru Endo. "Lữ đoàn đỏ" cũng sẽ phải quyết định có kích hoạt điều khoản mua đứt Ronald Araujo sau khi anh chuyển tới theo dạng cho mượn từ Barcelona hay không.

Một số quyết định có thể rõ ràng hơn những trường hợp khác, nhưng với những trụ cột như Van Dijk và Alisson đang bước vào những năm cuối sự nghiệp, ban lãnh đạo Liverpool chắc chắn có rất nhiều điều phải cân nhắc.

Tại MU, cũng có một số ngôi sao có thể ra đi theo dạng tự do sau 12 tháng nữa. Cái tên đáng chú ý nhất là Bruno Fernandes, dù có thông tin cho rằng "Quỷ đỏ" đã nối lại các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với đội trưởng của họ.

MU cần phải gia hạn hợp đồng với đội trưởng&nbsp;Bruno Fernandes

MU cần phải gia hạn hợp đồng với đội trưởng Bruno Fernandes

7 cầu thủ khác sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm sau, trong đó có những nhân tố thường xuyên đá chính ở đội một như Harry Maguire, Luke Shaw và Lisandro Martinez. Một lần nữa, MU có rất nhiều điều phải cân nhắc, đặc biệt khi xét đến tuổi tác của những hậu vệ quan trọng.

Harry Amass, Jack Fletcher và Tyler Fletcher cũng đang bước vào năm cuối hợp đồng, tương tự thủ môn kỳ cựu Tom Heaton của MU.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 14:50 PM (GMT+7)
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