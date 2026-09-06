Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Không dễ cho Carrick (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 6/9 | Hill Dickinson Everton 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs MU MU Điểm Pickford O'Brien Tarkowski Branthwaite Mykolenko Garner Armstrong Johnson Dewsbury-Hall Grealish Barry Điểm Lammens Dalot Maguire Martinez Shaw Mainoo Tielemans Mbeumo Fernandes Rashford Cunha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Không dễ cho Carrick

MU hiện có 3 điểm sau 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh. Sau màn trình diễn thất vọng trước tân binh Hull City khi thua 0-2, đội bóng của HLVCarrick đã lấy lại tinh thần bằng trận thắng đội bóng mới lên hạng khác là Ipswich Town 5-2.

Sau 2 trận gặp nhóm mới lên hạng, thách thức sắp tới của MU khó khăn hơn do phải chạm trán những đối thủ vốn đã quá quen mặt với họ. Vì vậy, Carrick không còn nhiều thời gian để thử nghiệm đội hình, còn các ngôi sao - đặc biệt là dàn tân binh - cần nhanh chóng "nóng máy" nếu không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số vô duyên.

Phía đối diện, Everton có khởi đầu khá tích cực với 4 điểm sau 2 vòng đấu. Họ đánh bại Crystal Palace 2-0 trên sân nhà trước khi hòa 1-1 trên sân Bournemouth. Đáng chú ý, hàng phòng ngự đội bóng vùng Merseyside mới thủng lưới 1 bàn.

Tuy nhiên, Everton là đối thủ có cách tiếp cận hoàn toàn khác Ipswich. David Moyes nhiều khả năng sẽ ưu tiên đội hình thấp, giảm không gian giữa các tuyến và buộc MU phải kiên nhẫn trong việc phá vỡ khối phòng ngự của đối thủ. Đây chính là chiến thuật từng khiến MU gặp khó khăn ở chuyến làm khách trước Hull ngày mở màn.