Derby London: Arsenal dùng “chiêu đóng băng”, Chelsea tê liệt vì người cũ Havertz?

Biến động lực lượng ảnh hưởng tới Chelsea

Chelsea vừa trải qua ngày cuối kỳ chuyển nhượng đáng quên khi không thể chiêu mộ một tiền vệ thay thế Enzo Fernandez. Giờ đây, Arsenal có thể khiến nỗi thất vọng của đội bóng thành London thêm trầm trọng.

Bán Enzo Fernandez mà không có sự thay thế là vấn đề lớn với Chelsea

Arsenal tiếp tục khởi đầu mạnh mẽ trong hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League bằng chiến thắng trước Aston Villa hồi đầu tuần. Đến Chủ nhật, “Pháo thủ” sẽ tiếp đón Chelsea tại Emirates. Đội khách cũng đang duy trì thành tích toàn thắng sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với Brighton trong trận cầu có tới 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho trận derby London của Chelsea đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những vấn đề trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ trị giá lớn dành cho Lamine Camara đổ vỡ vào ngày cuối cùng, khiến HLV Xabi Alonso thiếu phương án ở tuyến giữa sau khi Enzo Fernandez ra đi.

Arsenal chắc chắn sẽ tìm cách khai thác khoảng trống này nhằm chứng minh lý do họ được trao vương miện Premier League mùa trước.

Havertz và “chiêu đóng băng” hàng thủ Chelsea

Kai Havertz và Martin Odegaard được đánh giá là hai trong số những cầu thủ thông minh nhất Premier League. Cả hai cũng rất giàu kinh nghiệm trong việc đối phó với những đội bóng chủ động phòng ngự thấp, bởi họ đã phải đối mặt với kiểu chiến thuật này trong nhiều năm.

Gyokeres và Havertz có nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ Chelsea

Havertz nhiều khả năng sẽ di chuyển sang khu vực của các trung vệ lệch biên thay vì cố định ở vị trí đối đầu với trung vệ trung tâm.

Khi đó, tiền đạo từng khoác áo Chelsea có thể biến Levi Colwill thành một “người bị đóng băng”. Havertz giữ Colwill ở vị trí đó bởi nếu một trung vệ khác của Chelsea dâng sang hỗ trợ, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ lập tức bị phơi bày. Đây chính là điểm Arsenal muốn khai thác.

Nếu Havertz duy trì vị trí, Arsenal có thể tạo ra tình huống áp đảo quân số ở khu vực biên, qua đó mở đường cho Odegaard thực hiện những pha xâm nhập từ phía trong đầy nguy hiểm.

“Pháo thủ” đặc biệt ưa thích việc tạo ra các tam giác phối hợp ở khu vực hai biên và nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng miếng đánh này để tìm kiếm cơ hội trước Chelsea.

Chelsea có tam tấu Palmer, Joao Pedro và Rogers để phản đòn

Ở chiều ngược lại, Chelsea đang sở hữu một hàng công hoàn toàn mới với Cole Palmer, Joao Pedro và Morgan Rogers – cầu thủ có giá 117 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Bộ ba Joao Pedro, Rogers và Palmer càng chơi càng ăn ý

HLV Xabi Alonso đã yêu cầu các học trò đưa bóng trực tiếp tới nhóm cầu thủ tấn công này. Vì thế, Arsenal có thể buộc phải điều chỉnh cách chơi so với những trận đầu mùa.

Nếu không, HLV Mikel Arteta có lý do để lo lắng khi Palmer và Rogers có thể tìm thấy những khoảng trống phía sau tuyến tiền vệ Arsenal để thực hiện các pha bứt tốc.

Một khi hai cầu thủ này thoát xuống phía sau hàng thủ, Joao Pedro có thể được đặt vào tình huống đối đầu một-một với một tiền vệ Arsenal buộc phải lùi xuống giữa hai trung vệ. Đó là kịch bản Arteta chắc chắn muốn tránh.

Cuộc đấu trí của hai HLV người Tây Ban Nha

Để ngăn Chelsea khai thác những khoảng trống này, Declan Rice và Myles Lewis-Skelly – nếu được lựa chọn – nhiều khả năng sẽ được giao nhiệm vụ bám sát Palmer và Rogers.

Hai HLV Alonso (bên trái) và Arteta hứa hẹn sẽ có màn đấu trí đáng nhớ

Ben White, trong trường hợp đá hậu vệ phải, cũng có thể bó vào trong để tăng cường khả năng hỗ trợ phòng ngự, đồng thời hạn chế nguy cơ Chelsea tổ chức phản công nhanh.

Khi Chelsea kiểm soát bóng, Arsenal được dự đoán sẽ chuyển sang trạng thái phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và bịt kín mọi khoảng trống ở khu vực trung lộ.

Mục tiêu của “Pháo thủ” là không cho những ngôi sao tấn công nguy hiểm nhất bên phía Chelsea có đủ không gian để xoay sở.

Nếu kế hoạch này vận hành đúng như tính toán, Arsenal có thể vừa “đóng băng” hàng thủ Chelsea bằng những chuyển động thông minh của Havertz, vừa vô hiệu hóa các mũi phản công của đội khách. Một trận derby London vì thế có thể trở thành cuộc đấu trí chiến thuật quyết liệt giữa những HLV người Tây Ban Nha - Mikel Arteta và Xabi Alonso.