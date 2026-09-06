Lý Hoàng Nam ngược dòng thắng Phúc Huỳnh, vô địch World Cup Pickleball 2026

🏆 Lý Hoàng Nam ngược dòng nghẹt thở

Trận chung kết đơn nam World Cup Pickleball 2026 diễn ra trưa ngày 6/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) là màn so tài giữa Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh. Trận đấu diễn ra theo thể thức 3 set thắng 2, mỗi set chạm 15 điểm.

Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch sau màn ngược dòng nghẹt thở

Phúc Huỳnh nhập cuộc tốt và sớm tạo cách biệt 7-4. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân chính xác, qua đó rút ngắn tỉ số xuống còn 6-7. Phúc Huỳnh cho thấy khả năng tấn công đa dạng, đặc biệt hiệu quả trong những tình huống lên lưới. Tay vợt từng đứng số 1 pickleball châu Á giành chiến thắng 15-6 ở set đầu, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang set 2, thế trận trở nên giằng co khi hai tay vợt liên tục bám đuổi từng điểm số. Khi tỉ số là 14-14, Lý Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh đúng lúc, ghi liên tiếp 2 điểm để thắng 16-14, qua đó đưa trận chung kết về thế cân bằng 1-1.

Bước vào set quyết định, màn đua điểm tiếp tục diễn ra vô cùng kịch tính. Phúc Huỳnh với những cú ra vợt chính xác một lần nữa tạo lợi thế khi dẫn 8-5. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam không hề nao núng. Cựu số 1 tennis Việt Nam nhanh chóng cân bằng tỉ số trước khi tung ra những pha tấn công cuối sân đầy hiệu quả để vượt lên dẫn 11-8.

Phúc Huỳnh nỗ lực bám đuổi nhưng Hoàng Nam duy trì sự ổn định và bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Tay vợt Việt Nam thắng 15-10 ở set 3. Ngược dòng đánh bại Phúc Huỳnh với tỉ số 2-1, Lý Hoàng Nam chính thức trở thành nhà vô địch đơn nam World Cup Pickleball 2026.

👀 Lý Hoàng Nam còn 3 trận chung kết trong ngày

Chức vô địch đơn nam mới chỉ là một trong những thử thách của Lý Hoàng Nam trong ngày thi đấu 6/9.

Lý Hoàng Nam thi đấu 4 trận chung kết trong 1 ngày

Tay vợt Việt Nam sẽ còn góp mặt ở 3 trận chung kết khác, gồm các nội dung đôi nam, đôi nam nữ và Masters. Nếu tiếp tục thi đấu thành công, Lý Hoàng Nam có cơ hội khép lại World Cup Pickleball 2026 với bộ sưu tập danh hiệu đặc biệt ấn tượng.

💥 Tuyển Junior Việt Nam giành HCB, đội trưởng nhận MVP

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tuyển Junior Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung Junior gặp tuyển Junior Mỹ. Sau màn so tài căng thẳng, các tay vợt trẻ Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước đối thủ đến từ Mỹ, qua đó giành huy chương bạc.

Dù không thể lên ngôi vô địch, tuyển Junior Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đáng nhớ. Đặc biệt, đội trưởng Lê Xuân Đức được trao danh hiệu MVP, dành cho tay vợt trẻ xuất sắc nhất giải ở nội dung này.