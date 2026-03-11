Salah hóa cầu thủ nhỏ ở đại chiến, Liverpool "0 điểm" trong trận thứ 100 của Slot

Liverpool chưa học được bài học mới

Ở vòng bảng, Liverpool nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray 0-1 trên "chảo lửa" Rams Park. Tuy nhiên trở lại sân đấu này tại lượt đi vòng 1/8, kịch bản tương tự đã lặp lại: "Lữ đoàn đỏ" tiếp tục trải qua hơn 90 phút mờ nhạt và nhận thất bại với tỷ số tương tự.

Những vấn đề phòng ngự tiếp tục lộ rõ tại Istanbul. Họ tỏ ra đặc biệt khó khăn trước các quả tạt của đối thủ. Galatasaray liên tục đưa bóng vào vòng cấm từ hai biên và nhiều lần các cầu thủ chủ nhà có cơ hội chạm bóng trước.

Liverpool thất bại trong trận thứ 100 nắm quyền của HLV Arne Slot

Trong hiệp 1, Galatasaray có thêm cơ hội nới rộng cách biệt với các pha dứt điểm của Noa Lang, Osimhen và Davinson Sanchez. Liverpool nhiều lần phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Giorgi Mamardashvili để tránh bàn thua. Galatasaray thậm chí suýt có bàn thứ 2 khi Osimhen đưa bóng vào lưới ở phút 62 sau pha xử lí nghiệp dư của trung vệ Konate, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Màn trình diễn "0 điểm" trong trận thứ 100 của HLV Slot

Trận đấu tại Istanbul đánh dấu cột mốc 100 trận HLV Arne Slot dẫn dắt Liverpool và nếu giành chiến thắng, ông sẽ trở thành HLV trưởng có tỷ lệ thắng cao nhất trong 100 trận đầu cùng "Lữ đoàn đỏ". Tuy nhiên đây không phải kỷ niệm đáng nhớ dành cho Slot.

Thất bại 0-1 chung cuộc cùng đội bóng khiến ông đành hài lòng với thành tích 62 chiến thắng/100 trận – ngang bằng Sir Kenny Dalglish. Đáng lo hơn, Liverpool không có màn trình diễn "100 điểm" trong trận cầu thứ 100 của Slot: 0 bàn thắng và 0 điểm sáng trên hàng công.

Slot từng gây ấn tượng khi kế nhiệm Jurgen Klopp và giúp Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên. Tuy nhiên mùa giải hiện tại khó khăn hơn nhiều. Những tân binh cần thời gian hòa nhập, chấn thương xuất hiện liên tiếp và một số trụ cột sa sút phong độ khiến họ sớm hụt hơi trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu quốc nội, còn cá nhân Slot đối diện nghi ngờ về tương lai.

Cơn ác mộng "bóng chết" chưa dứt

Thống kê cho thấy đến ngày 30/12/2025, Liverpool là đội nhận nhiều bàn thua từ tình huống cố định nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (12 bàn). Đội bóng đã chia tay HLV chuyên trách các tình huống cố định vào tháng 1 và dù có cải thiện đôi chút, điểm yếu này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Bàn thua của Liverpool trước Galatasaray phần nào phản ánh điều này. dàn sao "Lữ đoàn đỏ" đã để Osimhen thoải mái đánh đầu chuyền bóng cho Lemina ghi bàn. Cần biết, trước đó hộ chưa từng để thủng lưới từ tình huống cố định tại Champions League 2025/26.

Không chỉ hàng thủ, tuyến giữa Liverpool cũng gặp vấn đề. Khả năng pressing ban đầu nhanh chóng suy giảm, trong khi Galatasaray chiếm ưu thế ở các pha tranh chấp bóng bổng và những tình huống bóng hai.

Những tình huống cố định và bóng bổng khiến hàng thủ Liverpool bối rối

Hàng công phung phí cơ hội

Một vấn đề quen thuộc khác của Liverpool là khả năng dứt điểm. Đội khách có thể ghi bàn ngay trong 5 phút đầu khi liên tục gây áp lực và giành lại bóng trên phần sân Galatasaray. Tuy nhiên các quyết định cuối cùng, từ chuyền bóng đến dứt điểm, đều thiếu chính xác.

Cơ hội đáng chú ý nhất của họ là tình huống Hugo Ekitike thoát xuống đối mặt thủ môn Cakir, nhưng không thể thắng được. Mohamed Salah bị thay ra ở phút 60 sau khi không tạo được nhiều dấu ấn, còn Florian Wirtz cũng có trận đấu kém hiệu quả khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Trận thua trên sân Ali Sami Yen Spor Kompleksi của Galatasaray dường như là hình ảnh thu nhỏ cho mùa giải của Liverpool. Đội bóng của HLV Arne Slot tiếp tục bộc lộ những điểm yếu quen thuộc: hàng thủ thiếu chắc chắn, trong khi hàng công lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Galatasaray ghi bàn ngay từ cú dứt điểm đầu tiên trong trận, xuất phát từ một tình huống cố định.

Ở trận lượt về, Liverpool được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt hơn các cơ hội trong bối cảnh Galatasaray sẽ thiếu vắng trung vệ trụ cột Davinson Sanchez do án treo giò sau chiếc thẻ vàng ở cuối trận. Với lợi thế sân nhà Anfield, Liverpool vẫn còn cơ hội đảo ngược tình thế nếu cải thiện đáng kể cả khâu phòng ngự lẫn dứt điểm.

Salah trở thành "cầu thủ nhỏ của trận đấu lớn"?

Salah đang có phong độ tương đối tốt với 3 bàn/5 trận đấu gần nhất. Anh cũng đá chính cả 11 trận kể từ khi trở lại sau Cúp bóng đá châu Phi, đóng góp 4 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Salah vật vờ suốt khoảng thời gian có mặt trên sân

Dù vậy trước Galatasaray, tiền đạo người Ai Cập gần như "vô hại" cho đến khi bị thay ra ở phút 60. Đáng buồn hơn, đây là trận đấu giúp Salah trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho Liverpool tại Champions League (81 trận, vượt qua Jamie Carragher). Anh cũng bỏ lỡ cơ hội cột mốc trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi 50 bàn tại Champions League.

Lần gần nhất Salah ghi bàn vào lưới một đối thủ thực sự tầm cỡ đã từ ngày 2/11/2025, ở trận thắng Aston Villa 2-0. Kể từ đó, anh "im hơi lặng tiếng" trước Real Madrid (Champions League), Man City (2 lượt trận ở Ngoại hạng Anh), Tottenham, Arsenal, Newcastle (Ngoại hạng Anh) và giờ là trận cầu sống còn ở vòng knock-out Champions League.

Từ chuỗi phong độ bất ổn đầu mùa, mâu thuẫn với HLV Arne Slot cho đến thất bại mới nhất của Liverpool, có lẽ Salah dần chấp nhận thực tế rằng anh không còn là cái tên có thể cứu rỗi "Lữ đoàn đỏ" ở những trận đấu lớn.

