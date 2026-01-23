Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng Ba U23 châu Á 2026

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Lịch thi đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026, trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến.

Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik được đối đầu với đội bóng cũ. Mặc dù U23 Việt Nam thua bán kết trước U23 Trung Quốc, nhưng chiến lược gia người Hàn vẫn khích lệ và động viên các học trò trước trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng Ba U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng Ba U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi cảm ơn các cầu thủ vì họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc và U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”.

Sau trận tranh hạng Ba là trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 24/1.

U23 Việt Nam sau cú ngã trước Trung Quốc: Buồn 1 đêm đủ rồi, phải đứng dậy & chiến đấu
U23 Việt Nam sau cú ngã trước Trung Quốc: Buồn 1 đêm đủ rồi, phải đứng dậy & chiến đấu

Trưa ngày 21/1, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trở lại sân tập, qua đó chuẩn bị cho trận đấu tranh hạng ba tại giải U23 châu Á 2026 trước U23 Hàn Quốc...

Bấm xem >>

