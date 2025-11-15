Lê Văn Đô: Ngôi sao của Công an Hà Nội tìm cơ hội tại ĐT Việt Nam

Chứng minh thôi, Văn Đô

“Không hiểu sao người hâm mộ lại không thích Lê Văn Đô?”, HLV Phạm Minh Đức - người theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của cầu thủ này trong màu áo CLB Công an Hà Nội cảm thán. “Cậu ấy chơi xông xáo bên cánh phải, thực hiện những tình huống chuyền chéo sân tốt. Ngoài ra, Văn Đô còn có thể linh hoạt di chuyển vào hành lang trong, đón những pha chọc khe từ đồng đội để lao lên như một tiền đạo. Đó là một cầu thủ hay và không đáng bị chỉ trích vì một số những tình huống thực hiện không tròn trịa. Bóng đá mà, chẳng có cầu thủ nào có thể hoàn hảo xuyên suốt 90 phút thi đấu”.

Câu hỏi của HLV Phạm Minh Đức có thể là định kiến của một kỳ SEA Games thất vọng đối với Lê Văn Đô, cách đây 2 năm về trước. “Chắc hẳn do thi đấu không thuyết phục tại đại hội, trong màu áo U22 Việt Nam mà đến giờ, Văn Đô vẫn chịu sức ép từ phía một bộ phận người hâm mộ. Họ sẵn sàng gạt bỏ nỗ lực của cậu ấy trong cả trận. Nhưng chỉ cần một lần mắc sai sót, cái tên Văn Đô lại ồ ạt xuất hiện trên mạng xã hội. Tình huống chịu thẻ đỏ mới đây sau pha đánh nguội cầu thủ Công an TP.HCM là một ví dụ tiêu biểu như thế”, một cựu trợ lý của HLV Philippe Troussier đưa ra quan điểm.

Đúng là Văn Đô đã có một kỳ SEA Games 32 tại Campuchia thất vọng. Anh liên tục phung phí cơ hội ở những thời điểm mang tính quyết định của U22 Việt Nam. Thậm chí, ngay trong trận tranh Huy chương Đồng danh dự với Myanmar, Văn Đô cũng chơi dưới sức và bỏ lỡ những khoảnh khắc mười mươi có thể ghi tên mình lên bảng điện tử. Giải đấu đó trở thành một nốt trầm khiến Văn Đô trở thành tâm điểm chỉ trích của giới mộ điệu. Và thực tế kể từ thời điểm ấy cho đến nay, chàng trai sinh năm 2001 cũng vắng bóng trong những đợt tập trung của đội tuyển.

Ngay cả ở giai đoạn đương nhiệm, HLV Philippe Troussier - người đánh giá cao phẩm chất của Văn Đô cũng không gọi anh lên ĐTQG. Trong khi đó, vị chiến lược gia này từng bị chỉ trích là bảo thủ khi bằng mọi giá tạo điều kiện cho những cái tên khác cùng lứa với Văn Đô như Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thái Sơn hay Võ Minh Trọng. Những dữ liệu hiếm hoi liên quan đến Văn Đô ở cấp độ ĐTQG chỉ cho thấy rằng, lần gần nhất anh hiện diện trong một bản danh sách của “Những chiến binh sao vàng” đã diễn ra từ thời HLV… Park Hang Seo. Và phải đến thời điểm hiện tại, khi ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với Lào, cái tên Văn Đô mới lại được triệu tập vào kế hoạch chuẩn bị thi đấu.

Lê Văn Đô là lựa chọn hàng đầu nơi hành lang phải tại CLB Công an Hà Nội.

Cần nắm thời cơ

Một số cổ động viên tiếc cho Văn Đô khi anh vắng bóng trên ĐT Việt Nam trong thời gian dài. Bởi họ thực tế đã thấy một phiên bản rất khác tại CLB Công an Hà Nội nơi cầu thủ quê Quảng Nam. Cầu thủ sinh năm 2001 đã và đang chiếm trọn niềm tin nơi HLV Mano Polking. Ngay từ giai đoạn 2 mùa trước, Văn Đô vốn trở thành lựa chọn số 1 nơi hành lang phải của CLB Công an Hà Nội, thay vì ngôi sao Vũ Văn Thanh. Tại đấu trường Đông Nam Á, Văn Đô từng có thời điểm ghi 3 bàn chỉ trong vòng 4 trận. Chứng kiến sự thăng hoa của cậu học trò, HLV Polking vô cùng hạnh phúc khi lựa chọn của mình giúp ích cho CLB Công an Hà Nội.

Tiếp nối phong độ tốt kể trên, ở mùa 2025/26, tại 2 đấu trường trọng tâm mang tên V.League và AFC Champions League Two, Văn Đô đá chính 11 trận trong cả 11 lần được ông Polking đăng ký. Cầu thủ 24 tuổi thể hiện tốt nơi hành lang phải, bên cạnh dấu ấn trực tiếp là 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Chính phong độ cao đến từ Văn Đô trở thành động lực để HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập anh lên ĐT Việt Nam.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Văn Đô mới lại hiện diện trong màu áo “Những chiến binh sao vàng”. Sẽ không dễ để cầu thủ sinh năm 2001 chiếm được suất đá chính, khi ĐT Việt Nam còn đó những sự lựa chọn chất lượng mang tên Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh. Đấy là chưa kể Phạm Xuân Mạnh cũng sẵn sàng cho phương án dạt sang cánh phải nếu được HLV Kim Sang-sik yêu cầu.

Dẫu sao, đây cũng là cơ hội quý giá tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp quốc tế với Văn Đô, người vốn dĩ đã dang dở trong 2 năm qua sau màn trình diễn thất vọng tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Nếu nắm giữ được cơ hội thông qua tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật khi rèn luyện, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sẽ có được niềm tin từ phía HLV Kim Sang-sik trong những đợt tập trung sau này.

Ngoài ra, thông qua cơ hội được lên ĐT Việt Nam, Lê Văn Đô cũng đứng trước cơ hội khẳng định bản thân trong lòng đại bộ phận người hâm mộ. Thực tế, cầu thủ này đã phải chịu nhiều tranh cãi trong 2 năm qua. Và ngay cả khi thi đấu tốt tại CLB Công an Hà Nội, năng lực từ tiền vệ 24 tuổi vẫn chưa được thừa nhận đúng mức.