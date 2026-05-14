Nóng MU tưởng thưởng cho Carrick hợp đồng đến năm 2029

Hé lộ thời hạn hợp đồng

Trên trang cá nhân, nhà báo Nicolo Schira xác nhận rằng MU sẵn sàng đề nghị Carrick ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029. Trước đó, báo chí Anh đồng loạt đưa tin MU dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận chính thức về tương lai của chiến lược gia người Anh trước trận cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh gặp Brighton vào ngày 24/5.

Carrick đã làm đủ để thuyết phục ban lãnh đạo MU rằng ông là người phù hợp cho vị trí HLV chính thức

Những gì Carrick làm được kể từ khi tiếp quản MU theo diện tạm quyền vào đầu tháng 1 đã gây ấn tượng mạnh với giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Sau khi thay thế Ruben Amorim, người bị sa thải ngày 5/1, Carrick giúp MU giành 33 điểm sau 15 trận tại Ngoại hạng Anh, thành tích tốt nhất giải trong cùng giai đoạn.

Nhà cầm quân 44 tuổi đã đưa “Quỷ đỏ” từ vị trí thứ 7 vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng, qua đó giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu. Đội chủ sân Old Trafford chỉ cần thêm 1 điểm trong 2 vòng cuối để chắc chắn khép lại mùa giải ở vị trí thứ ba.

Dưới thời Carrick, MU đã đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh như Man City, Arsenal, Aston Villa, Chelsea và Liverpool. Điều đó đồng nghĩa ông đã vượt qua những chiến lược gia tên tuổi như Pep Guardiola, Mikel Arteta, Unai Emery và Arne Slot.

Carrick cũng giúp khôi phục bầu không khí tích cực tại Old Trafford, nhận được sự ủng hộ từ cả cầu thủ lẫn người hâm mộ. Ông trao lại suất đá chính cho Kobbie Mainoo, sau khi tiền vệ trẻ người Anh không có lần đá chính nào ở Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim. Bên cạnh đó, phong thái điềm tĩnh trước truyền thông của Carrick hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm, vốn thường thể hiện cảm xúc mạnh khi xuất hiện trước truyền thông.

Chính những điều này khiến ban lãnh đạo MU tin rằng Carrick là cái tên phù hợp cho chiếc ghế lâu dài. Các cuộc trao đổi sắp tới sẽ tập trung vào thời hạn hợp đồng và các điều khoản cụ thể, thay vì bàn về mức độ phù hợp của ông với công việc.

Nỗ lực được đền đáp

Theo nguồn tin nội bộ MU tiết lộ với The Guardian (Anh), Wilcox và Berrada không quá bận tâm về việc Carrick còn ít kinh nghiệm ở cấp độ đỉnh cao. Đến cuối mùa, ông sẽ dẫn dắt MU tổng cộng 20 trận, gồm 17 trận mùa này và 3 trận trong giai đoạn tạm quyền trước đó vào tháng 11 và 12 năm 2021.

Dù thành công nhanh chóng đồng nghĩa Carrick chưa trải qua giai đoạn sa sút phong độ nào cùng MU, điều đó không được xem là mối lo ngại đối với giới điều hành tại Old Trafford.

Carrick được hỗ trợ bởi ban huấn luyện gồm Steve Holland (trợ lý HLV), Jonathan Woodgate (HLV đội một), Jonny Evans (HLV đội một) và Travis Binnion (HLV đội một).

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), các cuộc đàm phán giữa MU và Carrick cũng sẽ bao gồm việc giữ lại đội ngũ cộng sự của ông. “Quỷ đỏ” tin rằng ban huấn luyện hiện tại sở hữu sự kết hợp tốt giữa chuyên môn và cá tính, trong khi những người theo dõi các buổi tập tại Carrington đánh giá họ tạo nên một tập thể gắn kết và hiệu quả.