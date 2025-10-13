Không phải Indonesia, một đội tuyển châu Á sắp dự World Cup với 20 cầu thủ nhập tịch

Chiến thắng trước Oman không chỉ giúp UAE vững vàng trong nhóm đầu bảng, mà còn khiến cả châu Á phải chú ý bởi đội hình của họ sở hữu tới 20 cầu thủ nhập tịch - con số kỷ lục trong lịch sử đội bóng này.

UAE (trắng) tiến gần World Cup 2026 với đội hình 20 cầu thủ nhập tịch

Phần lớn các gương mặt đó không mang dòng máu Ả Rập, mà đến từ nhiều vùng đất khác nhau: từ Nam Mỹ - đặc biệt là Brazil, tới châu Âu và cả Bắc Phi như Tunisia hay Algeria. Có thể kể ra đây như Caio, Gimenez, Lima hay Meloni.

Theo báo chí khu vực, nếu tính cả những cái tên từng được triệu tập nhưng chưa ra sân, số lượng cầu thủ nhập tịch mà UAE sử dụng trong giai đoạn này có thể lên tới 24 hoặc 25 người.

Mỗi cầu thủ đều đáp ứng đầy đủ quy định nhập tịch - bao gồm tối thiểu 5 năm thi đấu tại giải vô địch quốc gia UAE. Không ít người trong số họ đã khẳng định vị thế trụ cột ở các CLB hàng đầu như Al Ain, Al Wahda hay Al Wasl, trước khi được HLV trưởng trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dù chính sách nhập tịch từng gây tranh cãi - với lo ngại rằng bản sắc bóng đá nội địa sẽ phai nhạt - nhưng hiệu quả mà nó mang lại là điều không thể phủ nhận. UAE đã và đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách trình độ với các nền bóng đá hàng đầu châu lục, đồng thời tạo dựng một tập thể đa sắc tộc nhưng giàu sức chiến đấu và kinh nghiệm quốc tế.

Giờ đây, chỉ cần thêm một trận hòa trước Qatar ở lượt đấu tới, thầy trò HLV Paulo Bento sẽ chính thức viết nên chương mới cho bóng đá nước nhà sau 36 năm chờ đợi.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng châu Á đang chọn con đường “toàn cầu hóa” để nâng tầm, UAE trở thành ví dụ tiêu biểu cho xu hướng mới: kết hợp nguồn lực trong nước với tài năng nhập tịch để tạo nên sức bật mạnh mẽ.

Nếu hoàn tất tấm vé đến World Cup 2026, đó không chỉ là niềm tự hào của người dân UAE - mà còn là minh chứng cho một chiến lược táo bạo, dài hơi và đầy tính toán trong hành trình chinh phục sân chơi đỉnh cao bóng đá thế giới.