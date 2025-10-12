12 sai lầm trong 20 trận - giấc mơ World Cup của Indonesia chính thức tan vỡ

⚽️ Từ “kẻ lót đường” đến đội bóng tạo nên kỳ tích

Vòng loại khu vực châu Á khởi tranh từ 12/10/2023, với các đội có thứ hạng thấp thi đấu từ vòng đầu tiên. Khi đó, Indonesia xếp hạng 150 FIFA (tháng 7/2023) và phải bắt đầu từ vòng sơ loại, đối đầu Brunei. Kết quả: thầy trò Shin Tae Yong thắng cả hai lượt với cùng tỉ số 6-0, nhẹ nhàng giành vé đi tiếp.

Indonesia gây bất ngờ lớn ở vòng loại 2

Sang vòng hai, Indonesia nằm cùng bảng với Iraq, Việt Nam và Philippines (bảng F).Dù bị xếp ở nhóm hạt giống thấp nhất (Pot 4), “Garuda” đã gây sốc khi vượt qua dự đoán, giành ngôi nhì bảng F và tiến vào vòng ba.

Tuyển Indonesia bất bại trong 4 trận trước Việt Nam và Philippines, thậm chí thắng Việt Nam cả hai lượt, dù đối thủ khi đó là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

🦅 Bước ngoặt lịch sử của "xứ Vạn đảo"

Bước vào vòng ba, Indonesia đã leo lên hạng 134 FIFA, nhưng vẫn thuộc nhóm yếu nhất.Kết quả bốc thăm đưa họ vào “bảng tử thần” C gồm: Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia – toàn “ông lớn” World Cup.

Dù không thể vượt qua ba đối thủ này, Indonesia kết thúc vòng ba ở vị trí thứ 4, qua đó giành suất vào vòng bốn, duy trì hy vọng lịch sử.

Tuy nhiên, ở vòng bốn, hy vọng đó chính thức dừng lại. Hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq khiến Indonesia xếp cuối bảng B, phải rời cuộc chơi.

ĐT Indonesia thất bại trước Iraq ở trận cuối vòng loại 4

Tổng cộng, ĐT Indonesia đã đá 20 trận, với 8 thắng – 4 hòa – 8 thua, ghi 31 bàn và để thủng lưới 32 bàn.

Dù có những khoảnh khắc rực rỡ như thắng Saudi Arabia 2-0 hay cầm hòa Australia 0-0, Indonesia vẫn chưa đủ tầm để đứng cùng hàng ngũ các đội mạnh châu Á.

🚨 12 lỗi nghiêm trọng – những pha “tự sát” khiến giấc mơ tan vỡ

Sự non nớt của Indonesia được thể hiện rõ qua 12 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong 20 trận –con số quá lớn cho đội bóng mơ dự World Cup.

🧩 Con số biết nói: khoảng cách vẫn còn xa

Tổng cộng 12 lỗi cá nhân trong 20 trận là điều không thể chấp nhận ở cấp độ World Cup.

So sánh một chút để thấy sự khác biệt: Nhật Bản, đội đầu tiên châu Á giành vé tới World Cup 2026, chỉ thủng 3 bàn trong 16 trận và chỉ 1 bàn đến từ lỗi cá nhân (Taniguchi phản lưới khi hòa Australia 1-1).

HLV Kluivert không để lại dấu ấn cá nhân

Điều đó cho thấy, dù HLV Shin Tae Yong hay sau này là Patrick Kluivert đã nâng tầm đội bóng rõ rệt, Indonesia vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.