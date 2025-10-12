Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

12 sai lầm trong 20 trận - giấc mơ World Cup của Indonesia chính thức tan vỡ

Sự kiện: World Cup 2026 Bóng đá Indonesia

Hành trình của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã chính thức khép lại ở vòng thứ tư. Với một đội bóng từng bị xem là nằm trong nhóm “yếu nhất châu Á” trước khi chiến dịch bắt đầu, việc tiến sâu đến vòng 4 đã là một kỳ tích đáng tự hào.

   

⚽️ Từ “kẻ lót đường” đến đội bóng tạo nên kỳ tích

Vòng loại khu vực châu Á khởi tranh từ 12/10/2023, với các đội có thứ hạng thấp thi đấu từ vòng đầu tiên. Khi đó, Indonesia xếp hạng 150 FIFA (tháng 7/2023) và phải bắt đầu từ vòng sơ loại, đối đầu Brunei. Kết quả: thầy trò Shin Tae Yong thắng cả hai lượt với cùng tỉ số 6-0, nhẹ nhàng giành vé đi tiếp.

Indonesia gây bất ngờ lớn ở vòng loại 2

Indonesia gây bất ngờ lớn ở vòng loại 2

Sang vòng hai, Indonesia nằm cùng bảng với Iraq, Việt Nam và Philippines (bảng F).Dù bị xếp ở nhóm hạt giống thấp nhất (Pot 4), “Garuda” đã gây sốc khi vượt qua dự đoán, giành ngôi nhì bảng F và tiến vào vòng ba.

Tuyển Indonesia bất bại trong 4 trận trước Việt Nam và Philippines, thậm chí thắng Việt Nam cả hai lượt, dù đối thủ khi đó là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

🦅 Bước ngoặt lịch sử của "xứ Vạn đảo"

Bước vào vòng ba, Indonesia đã leo lên hạng 134 FIFA, nhưng vẫn thuộc nhóm yếu nhất.Kết quả bốc thăm đưa họ vào “bảng tử thần” C gồm: Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia – toàn “ông lớn” World Cup.

Dù không thể vượt qua ba đối thủ này, Indonesia kết thúc vòng ba ở vị trí thứ 4, qua đó giành suất vào vòng bốn, duy trì hy vọng lịch sử.

Tuy nhiên, ở vòng bốn, hy vọng đó chính thức dừng lại. Hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq khiến Indonesia xếp cuối bảng B, phải rời cuộc chơi.

ĐT Indonesia thất bại trước Iraq ở trận cuối vòng loại 4

ĐT Indonesia thất bại trước Iraq ở trận cuối vòng loại 4

Tổng cộng, ĐT Indonesia đã đá 20 trận, với 8 thắng – 4 hòa – 8 thua, ghi 31 bàn và để thủng lưới 32 bàn.

Dù có những khoảnh khắc rực rỡ như thắng Saudi Arabia 2-0 hay cầm hòa Australia 0-0, Indonesia vẫn chưa đủ tầm để đứng cùng hàng ngũ các đội mạnh châu Á.

🚨 12 lỗi nghiêm trọng – những pha “tự sát” khiến giấc mơ tan vỡ

Sự non nớt của Indonesia được thể hiện rõ qua 12 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong 20 trận –con số quá lớn cho đội bóng mơ dự World Cup.

12 sai lầm trong 20 trận - giấc mơ World Cup của Indonesia chính thức tan vỡ - 3

🧩 Con số biết nói: khoảng cách vẫn còn xa

Tổng cộng 12 lỗi cá nhân trong 20 trận là điều không thể chấp nhận ở cấp độ World Cup.

So sánh một chút để thấy sự khác biệt: Nhật Bản, đội đầu tiên châu Á giành vé tới World Cup 2026, chỉ thủng 3 bàn trong 16 trận và chỉ 1 bàn đến từ lỗi cá nhân (Taniguchi phản lưới khi hòa Australia 1-1).

HLV Kluivert không để lại dấu ấn cá nhân

HLV Kluivert không để lại dấu ấn cá nhân

Điều đó cho thấy, dù HLV Shin Tae Yong hay sau này là Patrick Kluivert đã nâng tầm đội bóng rõ rệt, Indonesia vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Indonesia thua vòng loại World Cup 2026, huyền thoại Hà Lan chưa tâm phục khẩu phục
Indonesia thua vòng loại World Cup 2026, huyền thoại Hà Lan chưa tâm phục khẩu phục

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia - ông Patrick Kluivert khẳng định thất bại 2-3 trước Saudi Arabia ở lượt trận đầu bảng B, vòng 4 vòng loại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2025 05:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN