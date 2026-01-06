FIFA từ chối bình luận về Tổng thống Trump

Báo Anh Telegraph đã ba lần gửi yêu cầu tới FIFA để xin bình luận trong vòng 24 giờ về cuộc đột kích của Mỹ. Các nguồn tin từ FIFA xác nhận Liên đoàn sẽ không đưa ra phản hồi lúc này.

Telegraph liên hệ FIFA bởi tròn một tháng trước, tổ chức này trao giải Hòa bình cho ông Trump ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026, tại Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025. Ba tuần trước đó, giải Nobel Hòa bình được trao cho lãnh đạo đối lập Venezuela, Maria Corina Machado. Vì thế, FIFA đã chuẩn bị giải thưởng riêng, lần đầu được trao cho ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 tại Trung tâm Kenedy, Washington D.C., Mỹ ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cho Tổng thống Mỹ giải thưởng, huy chương và giấy chứng nhận trước công chúng. "Ông luôn có thể trông cậy vào sự ủng hộ của tôi", ông Infantino nói.

Ông Trump lập tức đeo huy chương, coi giải thưởng này là "một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời".

Khi đó, giải thưởng này đã gây nhiều tranh cãi vì phá vỡ truyền thống FIFA.

Hôm 3/1, Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, trong đó có 32 nhân viên an ninh Cuba. Sau vài tiếng, họ bắt giữ Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro cùng phu nhân, rồi đưa về Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Sau sự kiện này, quyết định trao giải Hòa bình FIFA cho ông Trump lại trở thành đề tài tranh luận. Báo Ireland Irish Times đặt ra câu hỏi cho ông Infantino: "Gianni, giải Hòa bình của FIFA thế nào rồi? Có suy nghĩ lại gì không? Có chút nghi ngờ nào không?".

Tờ báo này không ngần ngại gọi FIFA và Infantino "là những kẻ ngốc nghếch nhất sau sự việc này". Theo trang Military Times, chính quyền Trump đã tiến hành 626 cuộc không kích riêng biệt trên toàn thế giới năm 2025. Để so sánh, Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden đã tiến hành tổng cộng 555 cuộc không kích trong bốn năm tại vị. "Thế giới rõ ràng đã trở nên nguy hiểm hơn trong năm qua, do kẻ hiếu chiến đứng đầu gây ra. Nhưng được thôi, cứ trao giải thưởng hòa bình cho ông ấy đi", Irish Times viết theo cách mỉa mai.

Bối cảnh trở nên phức tạp hơn khi ông Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố đe dọa hành động quân sự tại Colombia. Cùng lúc, Đan Mạch đã phát đi cảnh báo kêu gọi Mỹ chấm dứt các mối đe dọa quân sự liên quan đến đảo Greenland.

Infantino 55 tuổi, làm Chủ tịch FIFA từ tháng 2/2016. Ông thể hiện sự khéo léo khi giao tiếp với các lãnh đạo cứng rắn, từ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi Nga tổ chức World Cup 2018, đến ông Trump khi Mỹ chuẩn bị đồng đăng cai World Cup năm 2026 cùng Canada và Mexico.