Kết quả bóng đá UAE - Oman: Ngược dòng đỉnh cao, vé vàng trong tầm tay (Vòng loại World Cup)

Oman và Qatar hòa nhau ở lượt trận đầu tiên. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để UAE vượt lên, với điều kiện họ phải có kết quả tốt trước Oman.

UAE (áo trắng) xuất sắc ngược dòng hạ Oman

Trên thực tế, Oman mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút 12, trung vệ Kouame Kouadio của UAE đã mắc sai lầm tai hại với bàn phản lưới nhà, giúp Oman vượt lên.

Thời gian vẫn còn rất nhiều để UAE cố gắng thay đổi tình thế. Hơn 1 giờ sau khi nhận bàn thua, UAE mới có bàn gỡ sau khi Barbosa Meloni tận dụng tốt đường kiến tạo của Saleh.

Bi kịch xảy đến với Oman ở phút 83. Caio Lucas ghi bàn thắng quý như vàng cho UAE từ đường kiến tạo của Caio Canedo.

Chiến thắng nghẹt thở giúp UAE chiếm ngôi đầu bảng A vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở lượt trận cuối, UAE chỉ cần hòa Qatar là có vé đến Bắc Mỹ mùa hè năm sau. Trong khi đó, Oman đã khép lại giấc mơ World Cup của mình.

Tỷ số chung cuộc: UAE 2-1 Oman (H1: 0-1)

Ghi bàn (Kiến tạo)

UAE: Meloni 76' (Saleh), Caio Lucas 83' (Caio Canedo)

Oman: Kouame Kouadio 12' (phản lưới)

Đội hình thi đấu

UAE: Eisa, Amaral, Pimenta, Kouadio, Alghassani, Hassan, Lima, Gimenez, Ramadan, Barbosa Meloni, Caio Lucas

Oman: Al Mukhaini, Al Rushaidi, Al Harthi, Al Braiki, Al Busaidi, Al Alawi, Al Rawahi, Dahman, Al Saadi, Al Khamisi, Al Sabhi