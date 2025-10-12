Sếp bóng đá Indonesia xin lỗi vì lỡ vé World Cup, sự thật hình ảnh thất thần "gây bão"

👉Sự thất vọng của chủ tịch PSSI

Cơ hội giành vé dự World Cup 2026 của Indonesia tan biến sau khi họ vừa để thua 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, còn trước đó là thất bại 2-3 trước Saudi Arabia. Sau trận, chủ tịch Erick Thohir đã lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi xin lỗi vì giấc mơ dự World Cup vẫn chưa thành hiện thực".

Ở diễn biến khác, hình ảnh người đứng đầu bóng đá Indonesia dựa người vào tường, khoanh tay và đầu cúi gằm, thể hiện sự thất vọng rất lớn lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng trên thực tế, đó không phải những gì diễn ra sau trận thua Iraq, mà xuất hiện vào tháng 11/2024 khi Indonesia thua 0-4 trước Nhật Bản.

Hình ảnh thất vọng trong quá khứ của Erick Thohir bị "đào" lại

Chính Erick Thohir là người đi đầu trong công cuộc ưu tiên sử dụn cầu thủ nhập tịch để mong Indonesia đoạt vé dự World Cup. Ngoài ra, ông còn ủng hộ việc bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert, trong khi Shin Tae Yong bị cho thôi việc. Điều này gây ra tranh cãi lớn, bởi Shin Tae Yong đã có hành trình dài với bóng đá Indonesia, còn Patrick Kluivert có ít kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á.

Trên mạng xã hội, các CĐV Indonesia đang hô vang khẩu hiệu cần sa thải HLV Patrick Kluivert. Trong khi đó, Erick Thohir cũng bị yêu cầu từ chức sau khi không thể giúp ĐT Indonesia giành vé dự World Cup 2026.

😡Trọng tài người Trung Quốc gây tranh cãi lớn

Ở diễn biến khác, trọng tài người Trung Quốc có tên Ma Ning cũng khiến dư luận Indonesia điên tiết. Ông đã rút tới 3 thẻ đỏ tới 2 cầu thủ Shayne Pattynama, Thom Haye và trưởng đoàn Indonesia Kombes Pol Sumardji vì lỗi phản ứng. Ông Pol Sumardji thậm chí còn đuổi đánh trọng tài này nhưng được can ngăn lại.

Sở dĩ 3 gương mặt của ĐT Indonesia tỏ thái độ gay gắt với trọng tài Ma Ning là bởi ông có những quyết định thổi còi gây nhiều tranh cãi. Trọng tài người Trung Quốc bị cho là liên tục thổi lỗi các cầu thủ Indonesia, trong khi Iraq được bỏ qua những pha bóng phạm lỗi rõ ràng.

Trọng tài Ma Ning gây phẫn nộ

Thời gian tới, AFC có lẽ sẽ đưa ra án phạt nặng tới Pol Sumardji. Về phần trọng tài Ma Ning, ông bị truyền thông Hà Lan đặt dấu hỏi lớn. Cụ thể, tờ Voetball Primeur bình luận: "Gần cuối trận đấu, một khoảnh khắc kỳ lạ đã xảy ra khi Indonesia dường như bị cướp mất một quả phạt đền". Khi đó, Tahseen thúc cùi chỏ vào người Diks của Indonesia trong vòng cấm, nhưng trọng tài lại thổi phạt Diks vì lỗi cao chân và chỉ rút thẻ vàng vì lỗi hành vi của Tahseen.

Jay Idzes, đội trưởng của Indonesia đã có lời ngầm chỉ trích trọng tài: "Thật khó kiềm chế cảm xúc khi chúng tôi mất mát quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng tôn trọng các trọng tài, ngay cả khi chúng tôi phải nhận các quyết định bất lợi".