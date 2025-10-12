Bóng đá Indonesia hụt vé World Cup & Olympic, báo chí lo "hiệu ứng dây chuyền"

Ngã đau gần vạch đích

ĐT Indonesia đã nói lời tạm biệt với giấc mơ World Cup 2026 sau trận thua 0-1 trước Iraq đêm thứ Bảy. Đây là trận đấu thứ 2 ở vòng 4 của vòng loại khu vực châu Á cho ĐT Indonesia, và kết hợp với thất bại 2-3 trước Saudi Arabia ở trận thứ nhất, Indonesia chắc chắn đứng bét bảng B (3 đội) nên không thể đi tiếp hay thậm chí có vé dự vòng playoff.

Thua Iraq khiến Indonesia không còn cửa vào World Cup 2026, kể cả bằng vé vớt

Dù sao đây cũng đã là một hành trình đáng nhớ cho tuyển Indonesia, họ đã có số điểm cao nhất trong các đội tuyển Đông Nam Á từng dự vòng 3, đánh bại được cả Saudi Arabia, và ngay cả 2 trận thua mới đây cũng chỉ là thua sát nút. Không phải dễ để một quốc gia như Indonesia có thể tiến xa như vậy.

Nhưng thất bại mới đây cũng đã khiến bóng đá Indonesia lỡ hẹn đáng tiếc với 2 giải đấu lớn mà họ “quy hoạch” chiến lược để giành vé. Cánh cửa dự World Cup 2026 không dễ mở ra, nhưng U23 Indonesia thì đã rất gần vé dự Olympic 2024 nhưng họ vẫn bỏ lỡ.

Tại giải U23 châu Á 2024, U23 Indonesia đã bị U23 Uzbekistan đánh bại nên không được vé trực tiếp. Vẫn còn thêm 2 cơ hội nữa cho U23 Indonesia, nhưng họ thua cả 2 trận tranh vé vớt lần lượt trước U23 Iraq và U23 Guinea.

U23 Indonesia (áo trắng) có 3 trận để lấy vé đi Olympic 2024 và chỉ cần thắng 1 trận, nhưng họ thua cả 3

Với chiến dịch vòng loại World Cup 2026, Indonesia đã thắng được cả Saudi Arabia và Trung Quốc, nhưng rốt cuộc chỉ đứng thứ 4 ở vòng loại thứ 3, kém 7 điểm so với vị trí nhì bảng, nên không được vé trực tiếp. Họ phải đá vòng 4 và không may rơi vào bảng có cả Saudi Arabia lẫn Iraq, và 2 trận thua khiến đội tuyển này hết hy vọng với cả vé trực tiếp lẫn vé vớt.

Cả 2 giải lớn, bóng đá Indonesia đều đã cố gắng nhiều nhất có thể, thậm chí đến rất, rất gần vé dự sân chơi lớn. Tuy nhiên họ đã không thành công, nhưng rắc rối còn ở phía trước.

Sai lầm giữa đường

ĐT Indonesia vẫn có được tấm vé vào thẳng Asian Cup 2027 nên họ sẽ có một giải lớn khác để hướng tới. Nhưng trong quá trình săn vé World Cup, LĐBĐ Indonesia (PSSI) hay cụ thể hơn là chủ tịch Erick Thohir đã gây tranh cãi với quyết định sa thải Shin Tae Yong để đưa về Patrick Kluivert.

HLV Patrick Kluivert bị đánh giá không đủ chuyên môn khi so sánh với Shin Tae Yong

Quyết định đưa Kluivert lên thay có vẻ xuất phát từ việc ĐT Indonesia đã gần như “Hà Lan hóa” hoàn toàn và do đó cần một HLV biết tiếng Hà Lan. Nhưng lạ ở chỗ, 2 trận vừa qua Kluivert đã đưa vào sân một số cầu thủ Indonesia bản địa và những cầu thủ này chơi rất tệ, trong khi chính HLV Shin Tae Yong lại tỏ ra khá cứng rắn với các cầu thủ nội, với chỉ trung vệ Rizky Ridho có cửa được đá.

2 trận đã qua, Indonesia chỉ tỏ ra chơi tốt ở hiệp 1 trận gặp Iraq. Họ thua 2-3 trước Saudi Arabia và cả 2 bàn thắng ghi được đều từ penalty, trong khi về thế trận họ đá rất rời rạc và không bao giờ đe dọa được đối thủ một cách liên tục. Dưới thời Shin Tae Yong, Indonesia còn làm được điều đó cả với Saudi Arabia.

“#KluivertOut”, “#PatrickOut” là những hashtag đang xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội Indonesia để bày tỏ sự bất bình của fan Indonesia với quyết định chọn Kluivert dẫn dắt đội tuyển nước này. Việc Shin Tae Yong đưa Indonesia tới khá gần vạch đích nhưng vẫn bị đuổi đã làm nhiều người hâm mộ không bằng lòng, và họ chỉ càng thêm bực vì Indonesia chơi vô hồn từ khi Kluivert lên cầm quân.

Erick Thohir rút khỏi kế hoạch dài hạn của bóng đá Indonesia là điều dư luận nước này lo ngại nhất

Sai lầm này đang khiến dư luận e rằng sẽ có một phản ứng dây chuyền xảy ra. Tờ Bola có bài viết đánh giá như sau: “Đây là thành tích tốt nhất của chúng ta từ sau khi giành độc lập tới nay, nhưng quyết định thay HLV giữa chừng có nghĩa người nắm việc tổ chức đấu pháp của đội đã bị thay thế và phải bắt đầu lại từ đầu. Tại sao lại bắt đầu lại từ đầu trong lúc vòng loại vẫn đang diễn ra?”.

“HLV Shin Tae Yong đã hiểu khá rõ nền bóng đá của chúng ta, cả từ cấp đội trẻ đến dàn cầu thủ nhập tịch, điều chúng ta cần chỉ là sự kiên nhẫn. Cơ hội World Cup đã vuột mất và phải chờ 4 năm nữa làm lại. Liệu Erick Thohir có kiên nhẫn được tới khi đó để duy trì chính sách hiện tại, rằng nó thực sự là một chính sách tốt? Hay ông ta sẽ bỏ cuộc và bóng đá Indonesia trở lại tình cảnh cũ?”.