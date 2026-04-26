Không phải Guardiola hay Arteta, đây mới là HLV xứng đáng hay nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Guardiola hoặc Arteta sẽ trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng họ vẫn không phải HLV xuất sắc nhất mùa giải hiện tại.

   

Arsenal và Man City đang ganh đua nhau rất quyết liệt cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tất nhiên không có đội bóng nào khác đủ khả năng xem vào cuộc chiến đó. 

Hiện Arsenal mắc quá nhiều sai lầm trong cuộc đua vô địch, nhưng họ vẫn còn cơ hội xưng vương Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, đây có thể là danh hiệu duy nhất mà Arteta có thể giành được ở mùa này. Ông không hề xứng với danh hiệu HLV hay nhất mùa.

Arteta và Pep Guardiola trên thực tế có mùa giải không thực sự ấn tượng

Mùa hè vừa qua, Arteta đã được trao những mảnh ghép cuối cùng mà đáng lẽ phải hoàn thiện đội hình, nổi bật là tiền đạo thực thụ Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, dù khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng, “Pháo thủ” một lần nữa lung lay khi áp lực thực sự tăng cao.

Còn Guardiola thì sao? Đúng là ông không ở vị thế tương tự Arteta khi bước vào mùa 2025/26, nhưng đội hình Man City vốn được cải tổ cũng đã thi đấu thất thường và khiến người hâm mộ không ít lần thất vọng.

Nếu Man City lên ngôi, tổng điểm tối đa của họ chỉ là 85. Với nguồn lực tài chính và nhân sự khổng lồ mà nửa xanh thành Manchester sở hữu, đây không phải là chức vô địch kinh điển của Guardiola.

Vậy ai mới nên thắng giải thưởng đó? Đó là Keith Andrews xứng đáng là người được chọn với những gì đã làm cho Brentford. 

Khi mùa giải mới bắt đầu, hầu hết mọi người đều đánh dấu Brentford là ứng cử viên xuống hạng, với rất nhiều ý kiến dự đoán “Bầy ong” sẽ phải rời giải. Lý do bởi họ để mất nhiều trụ cột trong kỳ chuyển nhượng hè. 

Brentford đã liều lĩnh thay thế HLV lâu năm Thomas Frank bằng Keith Andrews, người có ít kinh nghiệm. Nhưng điều đó không hề khiến Brentford yếu đi, thậm chí họ còn đang có nhiều cơ hội giành vé dự Cúp châu Âu mùa giải tới. 

Brentford và&nbsp;Keith Andrews gây ra nhiều bất ngờ tại Ngoại hạng Anh

Không ít ông lớn đã ngã ngựa trước Brentford ở mùa giải hiện tại. Ví dụ như Chelsea, Arsenal, MU và Liverpool đều từng có thời điểm không thể thắng Brentford. 

Với những gì đã làm được cho "Bầy ong", chiến lược gia mới 45 tuổi này xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải của Ngoại hạng Anh.

Nếu Arsenal mùa này không rực rỡ thì sao, Arteta có lẽ sợ Haaland và Pep "tới già"
Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của HLV Mikel Arteta đang bị Man City đe dọa nhiều hơn bao giờ hết.

