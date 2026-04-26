Không phải Lý Tiểu Long, huyền thoại võ công cái thế mới là "cha đẻ MMA"?

Trong thế giới võ thuật hiện đại, Lý Tiểu Long thường được nhắc đến như ngôi sao có tư duy phá bỏ giới hạn, người đặt nền móng cho triết lý võ tự do với Tiệt Quyền Đạo. Nhưng nếu lần giở lại lịch sử xa hơn hàng thế kỷ, có một cái tên khác xứng đáng được nhìn nhận dưới góc độ ấy, không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc và bền vững hơn nhiều: Thích Kế Quang.

Hình tượng Thích Kế Quang (giữa) xuất hiện trong phim của Trung Quốc

Danh tướng nhà Minh và di sản võ học vượt thời đại

Sinh năm 1528 dưới triều Minh, Thích Kế Quang trước hết là một danh tướng lừng lẫy, người đã góp công lớn trong việc dẹp loạn Oa khấu, bảo vệ vùng duyên hải phía Đông Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến hậu thế phải nhắc đến ông không chỉ nằm ở chiến công, mà còn ở một di sản đặc biệt, hệ thống tư duy võ thuật mang tính thực dụng, khoa học và vượt thời đại.

Khác với những hình tượng võ tướng thường được lý tưởng hóa như Hạng Vũ, Lữ Bố hay Quan Vũ, giá trị mà Thích Kế Quang để lại không nằm ở những giai thoại huyền thoại. Thay vào đó, ông chọn cách ghi chép, hệ thống hóa và truyền lại toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu trong “Kỷ hiệu tân thư”, binh thư đồng thời cũng là công trình võ học có giá trị đặc biệt.

Trong cuốn sách này, võ thuật không còn là những chiêu thức biểu diễn hay bí kíp gia truyền khép kín, mà trở thành công cụ huấn luyện thực tế, phục vụ trực tiếp cho chiến trường. Chính tại đây, một tư duy rất gần với MMA hiện đại bắt đầu hình thành, không có môn phái tuyệt đối, chỉ có hiệu quả chiến đấu là thước đo cuối cùng.

Tư duy “võ tổng hợp” trước thời MMA hàng mấy trăm năm

Điểm đáng chú ý là Thích Kế Quang không ràng buộc mình vào bất kỳ hệ phái nào. Ông học từ nhiều nguồn khác nhau, từ Thái Tổ Trường Quyền của Triệu Khuông Dẫn cho đến các kỹ thuật thương, côn, quyền cước của những danh gia đương thời. Không dừng lại ở đó, trong quá trình giao chiến với quân Oa, ông còn chủ động nghiên cứu cả kiếm pháp Nhật Bản, rồi chắt lọc, cải tiến để phục vụ thực chiến.

Tất cả được ông cô đọng lại trong hệ thống “Tam thập nhị thế quyền”, 32 thế đánh tay không, giản lược tối đa nhưng vẫn giữ được tinh hoa. Những chiêu thức rườm rà, thiếu hiệu quả bị loại bỏ không thương tiếc, chỉ giữ lại những gì đáp ứng ba tiêu chí, dễ học, dễ dùng và đủ sức áp dụng trong thực chiến.

Đó chính là điểm khiến tư duy của ông trở nên khác biệt. Trong khi nhiều trường phái võ thuật đề cao tính biểu diễn và truyền thống, Thích Kế Quang lại đi theo hướng ngược lại, tối giản hóa mọi thứ, đặt hiệu quả lên trên hết. Ở thao trường của ông, không có chỗ cho những động tác đẹp mắt nhưng vô dụng; mỗi kỹ thuật đều phải chứng minh giá trị bằng khả năng sống sót trên chiến trường.

Thích Kế Quang, danh tướng thời Minh

Từ thao trường đến MMA hiện đại: Ai mới là “người đặt nền móng”?

Không dừng ở lý thuyết, ông còn áp dụng triệt để tư duy này vào thực tiễn huấn luyện. Thay vì tuyển chọn những võ sinh có sẵn nền tảng, Thích Kế Quang xây dựng đội quân từ những người nông dân bình thường, buộc phải thiết kế hệ thống đào tạo phổ cập, dễ tiếp thu nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chiến đấu.

Kết quả là một lực lượng nổi tiếng với khả năng chiến đấu vượt trội, thậm chí được ghi nhận có thể “một chọi mười”. Đây không chỉ là thành công quân sự, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tính đúng đắn trong tư duy võ học của ông.

Nhìn từ góc độ hiện đại, không khó để nhận ra sự tương đồng giữa cách tiếp cận của Thích Kế Quang và Mixed Martial Arts ngày nay. Các võ sĩ MMA không bị giới hạn trong một môn phái; họ kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, từ đấm, đá, vật đến khóa siết, miễn là hiệu quả.

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận vai trò của Lý Tiểu Long trong việc đưa triết lý võ tự do ra ánh sáng toàn cầu. Nhưng nếu xét về chiều sâu lịch sử, Thích Kế Quang mới là người đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho tư duy “võ tổng hợp”.