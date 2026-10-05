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Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026 Đại chiến Malaysia - Việt Nam

(Tranh giải ba) ĐT Việt Nam vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối trận nhưng không thể tìm bàn gỡ.

     

16h, 5/10 | Bung Karno

Malaysia
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1
1 - 0
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1
Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Tierney 62' Xem video

1’

 Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu

ĐT Việt Nam giao bóng trước.

4’

Cơ hội của Hai Long

Hai Long đột phá trước vòng cấm địa Malaysia trước khi tung cú dứt điểm, bóng đi chệch khung thành.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1

5’

Cơ hội của Hoàng ĐỨc

Khoa Ngô đột phá nỗ lực bên cánh trái và căng ngang vào. Hậu vệ Malaysia phá bóng đến đúng vị trí của Hoàng Đức. Tiền vệ của ĐT Việt Nam dứt điểm nhưng bị hậu vệ đội bạn cản phá bằng vai.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 2

10’

Thành Long dứt điểm

Thành Long cắt bóng ngay phần sân Malaysia, trước khi tung cú dứt điểm từ xa, thủ môn đội bạn đổ người bắt gọn bóng.

17’

Pendant Quang Vinh bị phạm lỗi

Pendant Quang Vinh nằm sân sau pha vào bóng tương đối nguy hiểm của cầu thủ Malaysia.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 3

19’

Cơ hội của Malaysia

Bergson thực hiện pha căng ngang khó chịu, bóng đi ngay trước khung thành ĐT Việt Nam nhưng không có cầu thủ nào kịp ập vào dứt điểm.

26’

ĐT Việt Nam phản công

Hai Long thực hiện pha chọc khe cho Williams Minh Hoàng, tuy nhiên đường chuyền quá sâu, thủ môn Malaysia băng lên bắt bóng.

35’

Lê Giang Patrik cứu thua!!

Cầu thủ Malaysia cướp bóng sau đường chuyền bất cẩn của Hoàng Đức. Bergson tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc sát vòng cấm địa. Rất may, Lê Giang Patrik đã đổ người cản phá xuất sắc.

39’

Cơ hội của Malaysia!!

Bergson vượt qua hậu vệ ĐT Việt Nam rất kĩ thuật, tuy nhiên cú dứt điểm quyết định của tiền đạo này đã bị Lê Giang Patrik cản phá.

41’

Hai Long đột phá

Hai Long đột phá bên cánh trái, buộc cầu thủ Malaysia phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 4

45+3’

Khoa Ngô dứt điểm!!!

Cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Khoa Ngô đưa bóng đi chệch khung thành.

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 0-0.

 Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1

Hiệp 2 bắt đầu.

52’

ĐT Việt Nam tấn công

Liên tiếp những pha đột phá bên cánh trái của Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô. Dù vậy, hậu vệ Malaysia liên tiếp phá bóng giải nguy mỗi khi cầu thủ Việt Nam thực hiện pha căng ngang.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 5

56’

Williams Minh Hoàng sút xa

Cú sút xa của Williams Minh Hoàng không mạnh nhưng hiểm, bóng đi chệch khung thành Malaysia.

59’

Cơ hội cho Malaysia

Bergson dứt điểm chéo góc, bóng đi chệch khung thành.

62’

 Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 6

Vào! Vào! 1-0 cho Malaysia

Tierney xoay người dứt điểm ngay sát vòng cấm địa, bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Lê Giang Patrik.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 6

72’

Hậu vệ Malaysia mắc sai lầm

Những đường chuyền ở phần sân nhà rất mạo hiểm của hàng thủ Malaysia. Các cầu thủ Việt Nam gây sức ép và cướp bóng thành công. Dù vậy, Đình Bắc cùng đồng đội không thể tung ra cú dứt điểm.

73’

VAR vào cuộc, không có phạt đền cho ĐT Việt Nam

Văn Đô ngã trong vòng cấm địa sau tác động của cầu thủ Malaysia. Ban đầu, trọng tài thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam nhưng sau vài phút tham khảo VAR, ông rút lại quyết định này.

82’

Không có phạt đền cho ĐT Việt Nam

Liên tiếp những cú dứt điểm của ĐT Việt Nam bị hậu vệ Malaysia cản phá. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ đội bạn không để bóng chạm tay và từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng phạt đền.

85’

Thủ môn Malaysia mắc sai lầm

Thủ môn Malaysia bắt không dính bóng từ quả tạt bên cánh trái, rất may hậu vệ đội bạn đã kịp phá bóng giải nguy.

90’

Trận đấu có 7 phút bù giờ.

90+7’

 Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1

Hết giờ

Chung cuộc: Malaysia 1-0 Việt Nam.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1
Hazmi, Cheng, Shamsul, Tapp, Ting, Hidalgo, Laine, Hong Wan, Wilkin, Tierney, Harith
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 1
Patrik Lê Giang, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Ngọc Bảo, Cao Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Hai Long

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 7

Chờ Đình Bắc tiếp tục lên tiếng

Trong những trận đấu gần đây, Đình Bắc đang nổi lên như một trong những cầu thủ tạo ra khác biệt rõ nhất của ĐT Việt Nam. Ở trận thắng Pakistan, tiền đạo này không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng lập công. Trước đó, Đình Bắc cũng ghi dấu ấn trong chiến thắng trước Philippines và đang trở thành một trong những mũi tấn công đáng tin cậy nhất của HLV Kim Sang Sik.

Lịch sử đứng về phía Việt Nam

ĐT Việt Nam đang có lợi thế rất lớn về thành tích đối đầu. Trong 5 lần gặp Malaysia gần nhất, đội tuyển toàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn. Đặc biệt, thầy trò HLV Kim Sang Sik từng đánh bại đối thủ này hai lần ở bán kết AFF Cup 2026. Nhưng những con số ấy không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 8

Dàn nhập tịch chất lượng

Sau khi vụ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia đã thận trọng hơn rất nhiều trong khâu nhập tịch. Họ đem tới giải đấu lần này 3 tân binh cực kỳ chất lượng. Brad Tapp, cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Australia, nhưng lại chọn đá chơi Malaysia. Cầu thủ này to cao nhưng chơi rất đầu óc. Đây là nhân tố chính giúp Malaysia chưa thủng lưới bàn nào ở giải đấu này.

Hidalgo, tiền vệ tổ chức người gốc Argentina từng thử sức tại Tottenham và Benfica, có khả năng xử lý bóng tốt trong không gian hẹp. Bergson, tiền đạo người gốc Brazil, chơi rất kinh nghiệm và kỹ năng sút rất tốt. Cả hai cầu thủ này đều mới nhập tịch trước thềm FIFA ASEAN Cup sau khi thi đấu ở Malaysia đủ 5 năm.

Phong độ của hai đội trước trận tranh giải ba

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 9

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Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ) - 10

8

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Trước 22:30 ngày 11/10
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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 09:36 AM (GMT+7)
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