Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Nỗ lực bất thành (Hết giờ)

16h, 5/10 | Bung Karno Malaysia 1 - 0 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Malaysia vs Việt Nam Việt Nam Điểm Hazmi Cheng Shamsul Tapp Ting Hidalgo Laine Hong Wan Wilkin Tierney Harith Điểm Patrik Lê Giang Adou Minh Bùi Hoàng Việt Anh Lê Ngọc Bảo Cao Quang Vinh Lê Phạm Thành Long Nguyễn Hoàng Đức Trương Tiến Anh Ngô Đăng Khoa Williams Minh Hoàng Nguyễn Hai Long Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Malaysia Malaysia Việt Nam Sút khung thành 7(3) 14(4) Thời gian kiểm soát bóng 49% 51% Phạm lỗi 8 10 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 2 3 Cứu thua 2 3 Tierney 62' Xem video Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu ĐT Việt Nam giao bóng trước. 4’ Cơ hội của Hai Long Xem video Hai Long đột phá trước vòng cấm địa Malaysia trước khi tung cú dứt điểm, bóng đi chệch khung thành. 5’ Cơ hội của Hoàng ĐỨc Xem video Khoa Ngô đột phá nỗ lực bên cánh trái và căng ngang vào. Hậu vệ Malaysia phá bóng đến đúng vị trí của Hoàng Đức. Tiền vệ của ĐT Việt Nam dứt điểm nhưng bị hậu vệ đội bạn cản phá bằng vai. 10’ Thành Long dứt điểm Xem video Thành Long cắt bóng ngay phần sân Malaysia, trước khi tung cú dứt điểm từ xa, thủ môn đội bạn đổ người bắt gọn bóng. 17’ Pendant Quang Vinh bị phạm lỗi Xem video Pendant Quang Vinh nằm sân sau pha vào bóng tương đối nguy hiểm của cầu thủ Malaysia. 19’ Cơ hội của Malaysia Xem video Bergson thực hiện pha căng ngang khó chịu, bóng đi ngay trước khung thành ĐT Việt Nam nhưng không có cầu thủ nào kịp ập vào dứt điểm. 26’ ĐT Việt Nam phản công Xem video Hai Long thực hiện pha chọc khe cho Williams Minh Hoàng, tuy nhiên đường chuyền quá sâu, thủ môn Malaysia băng lên bắt bóng. 35’ Lê Giang Patrik cứu thua!! Xem video Cầu thủ Malaysia cướp bóng sau đường chuyền bất cẩn của Hoàng Đức. Bergson tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc sát vòng cấm địa. Rất may, Lê Giang Patrik đã đổ người cản phá xuất sắc. 39’ Cơ hội của Malaysia!! Xem video Bergson vượt qua hậu vệ ĐT Việt Nam rất kĩ thuật, tuy nhiên cú dứt điểm quyết định của tiền đạo này đã bị Lê Giang Patrik cản phá. 41’ Hai Long đột phá Xem video Hai Long đột phá bên cánh trái, buộc cầu thủ Malaysia phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa. 45+3’ Khoa Ngô dứt điểm!!! Xem video Cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Khoa Ngô đưa bóng đi chệch khung thành. 45+4’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 52’ ĐT Việt Nam tấn công Xem video Liên tiếp những pha đột phá bên cánh trái của Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô. Dù vậy, hậu vệ Malaysia liên tiếp phá bóng giải nguy mỗi khi cầu thủ Việt Nam thực hiện pha căng ngang. 56’ Williams Minh Hoàng sút xa Xem video Cú sút xa của Williams Minh Hoàng không mạnh nhưng hiểm, bóng đi chệch khung thành Malaysia. 59’ Cơ hội cho Malaysia Xem video Bergson dứt điểm chéo góc, bóng đi chệch khung thành. 62’ Vào! Vào! 1-0 cho Malaysia Xem video Tierney xoay người dứt điểm ngay sát vòng cấm địa, bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Lê Giang Patrik. 72’ Hậu vệ Malaysia mắc sai lầm Xem video Những đường chuyền ở phần sân nhà rất mạo hiểm của hàng thủ Malaysia. Các cầu thủ Việt Nam gây sức ép và cướp bóng thành công. Dù vậy, Đình Bắc cùng đồng đội không thể tung ra cú dứt điểm. 73’ VAR vào cuộc, không có phạt đền cho ĐT Việt Nam Xem video Văn Đô ngã trong vòng cấm địa sau tác động của cầu thủ Malaysia. Ban đầu, trọng tài thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam nhưng sau vài phút tham khảo VAR, ông rút lại quyết định này. 82’ Không có phạt đền cho ĐT Việt Nam Xem video Liên tiếp những cú dứt điểm của ĐT Việt Nam bị hậu vệ Malaysia cản phá. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ đội bạn không để bóng chạm tay và từ chối cho ĐT Việt Nam hưởng phạt đền. 85’ Thủ môn Malaysia mắc sai lầm Xem video Thủ môn Malaysia bắt không dính bóng từ quả tạt bên cánh trái, rất may hậu vệ đội bạn đã kịp phá bóng giải nguy. 90’ Trận đấu có 7 phút bù giờ. 90+7’ Hết giờ Chung cuộc: Malaysia 1-0 Việt Nam. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Hazmi, Cheng, Shamsul, Tapp, Ting, Hidalgo, Laine, Hong Wan, Wilkin, Tierney, Harith Patrik Lê Giang, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Ngọc Bảo, Cao Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Hai Long

Chờ Đình Bắc tiếp tục lên tiếng

Trong những trận đấu gần đây, Đình Bắc đang nổi lên như một trong những cầu thủ tạo ra khác biệt rõ nhất của ĐT Việt Nam. Ở trận thắng Pakistan, tiền đạo này không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng lập công. Trước đó, Đình Bắc cũng ghi dấu ấn trong chiến thắng trước Philippines và đang trở thành một trong những mũi tấn công đáng tin cậy nhất của HLV Kim Sang Sik.

Lịch sử đứng về phía Việt Nam

ĐT Việt Nam đang có lợi thế rất lớn về thành tích đối đầu. Trong 5 lần gặp Malaysia gần nhất, đội tuyển toàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn. Đặc biệt, thầy trò HLV Kim Sang Sik từng đánh bại đối thủ này hai lần ở bán kết AFF Cup 2026. Nhưng những con số ấy không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng.

Dàn nhập tịch chất lượng

Sau khi vụ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia đã thận trọng hơn rất nhiều trong khâu nhập tịch. Họ đem tới giải đấu lần này 3 tân binh cực kỳ chất lượng. Brad Tapp, cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Australia, nhưng lại chọn đá chơi Malaysia. Cầu thủ này to cao nhưng chơi rất đầu óc. Đây là nhân tố chính giúp Malaysia chưa thủng lưới bàn nào ở giải đấu này.

Hidalgo, tiền vệ tổ chức người gốc Argentina từng thử sức tại Tottenham và Benfica, có khả năng xử lý bóng tốt trong không gian hẹp. Bergson, tiền đạo người gốc Brazil, chơi rất kinh nghiệm và kỹ năng sút rất tốt. Cả hai cầu thủ này đều mới nhập tịch trước thềm FIFA ASEAN Cup sau khi thi đấu ở Malaysia đủ 5 năm.

Phong độ của hai đội trước trận tranh giải ba

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