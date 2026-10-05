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Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan Bóng đá Indonesia

(Chung kết FIFA ASEAN Cup) Indonesia khuất phục Thái Lan ở loạt luân lưu cân não.

     

20h, 5/10 | Bung Karno

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1
2 - 2
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1
Thái Lan
(Penalty: 4 - 2) (H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Dean James 84' Xem video
Baggott 116' Xem video
Xem video 87' Sanron
Xem video 111' Peeradol

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Indonesia giao bóng.

3’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!

Vickery thoát xuống và cố gắng sút chéo góc, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chưa đủ lực.

8’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

CẢN PHÁ HAY!!

Lee Baker sút xa đưa bóng đi chìm khó chịu, nhưng thủ môn của Thái Lan vẫn kịp cứu thua. 

17’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

CƠ HỘI CHO THÁI LAN

Teerasak vung chân sút bồi nhanh nhưng cú đá của anh đưa bóng đi còn thiếu lực. 

18’

CHANATHIP SUÝT CÓ SIÊU PHẨM

Chanathip bắt vô lê rất nhanh trong vòng cấm Indonesia, đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương. 

19’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!

Romeny băng cắt vô lê nguy hiểm, tiếc thay bàn thắng vẫn chưa đến với Indonesia. 

25’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

VẪN KHÔNG VÀO

Diks treo bóng khó chịu, Lee Baker ở phía trong bật lên đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 

31’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

SÚT XA NGUY HIỂM

Verdonk sút xa đưa bóng đi sệt vô cùng hiểm hóc. Tiếc thay bóng vẫn chưa tìm đến khung thành đối phương. 

38’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Teerasak có thời cơ dứt điểm ở cự li gần, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng lên trời. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 

45+3’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Indonesia và Thái Lan tạm hòa nhau 0-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Thái Lan giao bóng.

47’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!

Supachai đè đầu đối phương để không chiến, tiếc thay anh dứt điểm đi chệch khung thành Indonesia trong gang tấc. 

58’

PHÒNG NGỰ TỐT

Pha đi bóng và dứt điểm của Khamyok bị Hubner bắt bài quá dễ. 

68’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!

Supachai có cơ hội bứt đi sau khi Indonesia mất bóng, nhưng cú đá sau đó của anh đưa bóng đi quá lệch. 

69’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

ĐẾN LƯỢT INDONESIA BỎ LỠ!!

Lee Baker thoát đi và dứt điểm quyết đoán khi các hậu vệ Indonesia đã bị bỏ lại phía sau. Tiếc thay, bàn thắng vẫn lảng tránh đội chủ nhà. 

81’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

CẦU THỦ THÁI LAN NHẬN THẺ VÀNG THỨ 2

Mickelson phạm lỗi ngay sát vòng cấm với Romeny, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân. 

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

84’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 2

VÀO!!! INDONESIA GHI BÀN MỞ ĐIỂM!!

Dean James sút phạt đưa bóng đập vào người của Sanron, sau đó bóng đổi hướng đi thẳng vào khung thành Thái Lan.

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 2

87’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 2

VÀO!! THÁI LAN GHI BÀN GỠ HÒA!!

Sanron dứt điểm một chạm chính xác sau khi đón quả tạt của đồng đội, từ đó gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. 

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 3

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 

90+7’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

HẾT HIỆP HAI

Indonesia và Thái Lan hòa 1-1. 2 đội sẽ phải bước tới 2 hiệp phụ. 

91’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

HIỆP PHỤ ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU

Indonesia giao bóng.

96’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO

Dean James đá phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 

105’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Romeny nỗ lực đi bóng và dứt điểm, nhưng anh chỉ đưa bóng lên thẳng trời. 

106’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU

Thái Lan giao bóng.

111’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 2

VÀO!! THÁI LAN GHI BÀN THỨ 2!!

Thái Lan cướp được bóng ở sân ở Indonesia, Peeradol chớp thời cơ dứt điểm đưa bóng đi chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho "Voi chiến". 

116’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 2

VÀO!! INDONESIA GHI BÀN GỠ HÒA 2-2!!

Ridho căng ngang nguy hiểm, thủ môn của Thái Lan cố gắng đẩy bóng, nhưng bóng lại tìm đến vị trí của Baggott. Baggott không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho Indonesia. 

117’

KHÔNG VÀO!!!

Lee Baker đánh đầu không thắng được thủ môn của Thái Lan. 

120’

BÙ GIỜ HIỆP PHỤ THỨ 2

Hiệp phụ thứ 2 có 3 phút bù giờ. 

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

TRẬN ĐẤU PHẢI BƯỚC VÀO LOẠT LUÂN LƯU

Indonesia và Thái Lan hòa 2-2 sau 120 phút. Trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. 

1-0’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

VÀO!!!

Indonesia dẫn trước 1-0 ở loạt luân lưu khi Diks dứt điểm thành công. 

1-1’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

VÀO!!

Tom Bihr thực hiện thành công lượt đá của mình, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

2-1’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

VÀO!!

Dean James thực hiện thành công loạt đá của mình, Indonesia dẫn 2-1.

2-2’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

VÀO!!

Choolthong đá tốt, gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan.

3-2’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

VÀO!

Baggott thực hiện thành công lượt đá của mình, Indonesia lại dẫn 3-2. 

3-2’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

KHÔNG VÀO!!!

Sarach Yooyen dứt điểm vào cột dọc khung thành Indonesia. 

4-2’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

VÀO!!

Pattynama đá tốt, Indonesia dẫn 4-2 Thái Lan ở loạt luân lưu.

4-2’

 Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1

KHÔNG VÀO!!

Sayriya không thể thắng thủ môn của Indonesia, khiến Thái Lan thua chung cuộc 2-4 ở loạt luân lưu.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1
Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Lee Baker
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 1
Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak

Tận dụng vũ khí sút xa

ĐT Thái Lan có nhiều cầu thủ sút xa cực tốt. Sarach Yooyen hay Chanathip đều có thể tạo ra khác biệt lớn từ những quả "nã đại bác" từ xa. ĐT Việt Nam từng nếm mùi thất bại vì thứ vũ khí này. Do vậy, Thái Lan dự kiến sẽ tận dụng tối đa khả năng sút xa để gây ra khó khăn cho Indonesia. 

Indonesia vào chung kết đầy tranh cãi

Những tưởng Indonesia sẽ dễ dàng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng cuối cùng, đội chủ nhà của giải đấu lại đi đến trận đấu cuối bằng cách tranh cãi nhất. Malaysia ghi tới 6 bàn vào lưới Singapore khiến Indonesia buộc phải ghi 9 bàn vào lưới Bangladesh. Đội bóng xứ "Vạn đảo" làm được điều không tưởng ấy nhưng sự cố "báo nhầm" số phút bù giờ của hiệp hai từ 2 phút lên thành 7 phút gây tranh cãi lớn. Malaysia đã gửi khiếu nại lên FIFA nhưng Indonesia vẫn là đội vào chơi chung kết.

Thái Lan đang là nỗi ám ảnh của Indonesia

Một điểm đáng chú ý là Indonesia không thắng Thái Lan trong 10 năm gần nhất tính ở cấp độ ĐTQG. Cay đắng nhất có lẽ là trận thua 0-4 trong trận chung kết AFF Cup 2022. Tính ra, Thái Lan đã thắng 4 và hòa 3 kể từ lần cuối Indonesia thắng vào năm 2016.

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc) - 4

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Theo Nhật Anh - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
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