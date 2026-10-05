Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc)
(Chung kết FIFA ASEAN Cup) Indonesia khuất phục Thái Lan ở loạt luân lưu cân não.
20h, 5/10 | Bung Karno
Điểm
Audero
Verdonk
Diks
Baggott
Hubner
Oratmangoen
Pelupessy
Vickery
Haye
Romeny
Lee Baker
Điểm
Saranon
Bureerat
Tom Bihr
Sayriya
Mickelson
Sarach Yooyen
Supachai Jaided
Kaman
Chanathip
Khamyok
Teerasak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Indonesia giao bóng.
3’
KHÔNG VÀO!!
Vickery thoát xuống và cố gắng sút chéo góc, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chưa đủ lực.
8’
CẢN PHÁ HAY!!
Lee Baker sút xa đưa bóng đi chìm khó chịu, nhưng thủ môn của Thái Lan vẫn kịp cứu thua.
17’
CƠ HỘI CHO THÁI LAN
Teerasak vung chân sút bồi nhanh nhưng cú đá của anh đưa bóng đi còn thiếu lực.
18’
CHANATHIP SUÝT CÓ SIÊU PHẨM
Chanathip bắt vô lê rất nhanh trong vòng cấm Indonesia, đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương.
19’
KHÔNG VÀO!!
Romeny băng cắt vô lê nguy hiểm, tiếc thay bàn thắng vẫn chưa đến với Indonesia.
25’
VẪN KHÔNG VÀO
Diks treo bóng khó chịu, Lee Baker ở phía trong bật lên đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.
31’
SÚT XA NGUY HIỂM
Verdonk sút xa đưa bóng đi sệt vô cùng hiểm hóc. Tiếc thay bóng vẫn chưa tìm đến khung thành đối phương.
38’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Teerasak có thời cơ dứt điểm ở cự li gần, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng lên trời.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45+3’
HẾT HIỆP MỘT
Indonesia và Thái Lan tạm hòa nhau 0-0.
46’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Thái Lan giao bóng.
47’
KHÔNG VÀO!!
Supachai đè đầu đối phương để không chiến, tiếc thay anh dứt điểm đi chệch khung thành Indonesia trong gang tấc.
58’
PHÒNG NGỰ TỐT
Pha đi bóng và dứt điểm của Khamyok bị Hubner bắt bài quá dễ.
68’
KHÔNG VÀO!!
Supachai có cơ hội bứt đi sau khi Indonesia mất bóng, nhưng cú đá sau đó của anh đưa bóng đi quá lệch.
69’
ĐẾN LƯỢT INDONESIA BỎ LỠ!!
Lee Baker thoát đi và dứt điểm quyết đoán khi các hậu vệ Indonesia đã bị bỏ lại phía sau. Tiếc thay, bàn thắng vẫn lảng tránh đội chủ nhà.
81’
CẦU THỦ THÁI LAN NHẬN THẺ VÀNG THỨ 2
Mickelson phạm lỗi ngay sát vòng cấm với Romeny, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân.
84’
VÀO!!! INDONESIA GHI BÀN MỞ ĐIỂM!!
Dean James sút phạt đưa bóng đập vào người của Sanron, sau đó bóng đổi hướng đi thẳng vào khung thành Thái Lan.
87’
VÀO!! THÁI LAN GHI BÀN GỠ HÒA!!
Sanron dứt điểm một chạm chính xác sau khi đón quả tạt của đồng đội, từ đó gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.
90’
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+7’
HẾT HIỆP HAI
Indonesia và Thái Lan hòa 1-1. 2 đội sẽ phải bước tới 2 hiệp phụ.
91’
HIỆP PHỤ ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU
Indonesia giao bóng.
96’
KHÔNG VÀO
Dean James đá phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.
105’
KHÔNG ĐƯỢC
Romeny nỗ lực đi bóng và dứt điểm, nhưng anh chỉ đưa bóng lên thẳng trời.
106’
HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU
Thái Lan giao bóng.
111’
VÀO!! THÁI LAN GHI BÀN THỨ 2!!
Thái Lan cướp được bóng ở sân ở Indonesia, Peeradol chớp thời cơ dứt điểm đưa bóng đi chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho "Voi chiến".
116’
VÀO!! INDONESIA GHI BÀN GỠ HÒA 2-2!!
Ridho căng ngang nguy hiểm, thủ môn của Thái Lan cố gắng đẩy bóng, nhưng bóng lại tìm đến vị trí của Baggott. Baggott không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho Indonesia.
117’
KHÔNG VÀO!!!
Lee Baker đánh đầu không thắng được thủ môn của Thái Lan.
120’
BÙ GIỜ HIỆP PHỤ THỨ 2
Hiệp phụ thứ 2 có 3 phút bù giờ.
TRẬN ĐẤU PHẢI BƯỚC VÀO LOẠT LUÂN LƯU
Indonesia và Thái Lan hòa 2-2 sau 120 phút. Trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.
1-0’
VÀO!!!
Indonesia dẫn trước 1-0 ở loạt luân lưu khi Diks dứt điểm thành công.
1-1’
VÀO!!
Tom Bihr thực hiện thành công lượt đá của mình, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.
2-1’
VÀO!!
Dean James thực hiện thành công loạt đá của mình, Indonesia dẫn 2-1.
2-2’
VÀO!!
Choolthong đá tốt, gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan.
3-2’
VÀO!
Baggott thực hiện thành công lượt đá của mình, Indonesia lại dẫn 3-2.
3-2’
KHÔNG VÀO!!!
Sarach Yooyen dứt điểm vào cột dọc khung thành Indonesia.
4-2’
VÀO!!
Pattynama đá tốt, Indonesia dẫn 4-2 Thái Lan ở loạt luân lưu.
4-2’
KHÔNG VÀO!!
Sayriya không thể thắng thủ môn của Indonesia, khiến Thái Lan thua chung cuộc 2-4 ở loạt luân lưu.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tận dụng vũ khí sút xa
ĐT Thái Lan có nhiều cầu thủ sút xa cực tốt. Sarach Yooyen hay Chanathip đều có thể tạo ra khác biệt lớn từ những quả "nã đại bác" từ xa. ĐT Việt Nam từng nếm mùi thất bại vì thứ vũ khí này. Do vậy, Thái Lan dự kiến sẽ tận dụng tối đa khả năng sút xa để gây ra khó khăn cho Indonesia.
Indonesia vào chung kết đầy tranh cãi
Những tưởng Indonesia sẽ dễ dàng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng cuối cùng, đội chủ nhà của giải đấu lại đi đến trận đấu cuối bằng cách tranh cãi nhất. Malaysia ghi tới 6 bàn vào lưới Singapore khiến Indonesia buộc phải ghi 9 bàn vào lưới Bangladesh. Đội bóng xứ "Vạn đảo" làm được điều không tưởng ấy nhưng sự cố "báo nhầm" số phút bù giờ của hiệp hai từ 2 phút lên thành 7 phút gây tranh cãi lớn. Malaysia đã gửi khiếu nại lên FIFA nhưng Indonesia vẫn là đội vào chơi chung kết.
Thái Lan đang là nỗi ám ảnh của Indonesia
Một điểm đáng chú ý là Indonesia không thắng Thái Lan trong 10 năm gần nhất tính ở cấp độ ĐTQG. Cay đắng nhất có lẽ là trận thua 0-4 trong trận chung kết AFF Cup 2022. Tính ra, Thái Lan đã thắng 4 và hòa 3 kể từ lần cuối Indonesia thắng vào năm 2016.
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(16h, 5/10, FIFA ASEAN Cup) ĐT Việt Nam đối diện thử thách không nhỏ khi chạm trán Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Trong thế trận...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2026 12:20 PM (GMT+7)