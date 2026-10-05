Trực tiếp bóng đá Indonesia - Thái Lan: Thắng luân lưu xứng đáng (Chung kết FIFA ASEAN Cup) (Kết thúc)

20h, 5/10 | Bung Karno Indonesia 2 - 2 Thái Lan (Penalty: 4 - 2) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Indonesia vs Thái Lan Thái Lan Điểm Audero Verdonk Diks Baggott Hubner Oratmangoen Pelupessy Vickery Haye Romeny Lee Baker Điểm Saranon Bureerat Tom Bihr Sayriya Mickelson Sarach Yooyen Supachai Jaided Kaman Chanathip Khamyok Teerasak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Dean James 84' Xem video Baggott 116' Xem video Xem video 87' Sanron Xem video 111' Peeradol Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Indonesia giao bóng. 3’ KHÔNG VÀO!! Xem video Vickery thoát xuống và cố gắng sút chéo góc, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chưa đủ lực. 8’ CẢN PHÁ HAY!! Xem video Lee Baker sút xa đưa bóng đi chìm khó chịu, nhưng thủ môn của Thái Lan vẫn kịp cứu thua. 17’ CƠ HỘI CHO THÁI LAN Xem video Teerasak vung chân sút bồi nhanh nhưng cú đá của anh đưa bóng đi còn thiếu lực. 18’ CHANATHIP SUÝT CÓ SIÊU PHẨM Xem video Chanathip bắt vô lê rất nhanh trong vòng cấm Indonesia, đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương. 19’ KHÔNG VÀO!! Xem video Romeny băng cắt vô lê nguy hiểm, tiếc thay bàn thắng vẫn chưa đến với Indonesia. 25’ VẪN KHÔNG VÀO Xem video Diks treo bóng khó chịu, Lee Baker ở phía trong bật lên đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 31’ SÚT XA NGUY HIỂM Xem video Verdonk sút xa đưa bóng đi sệt vô cùng hiểm hóc. Tiếc thay bóng vẫn chưa tìm đến khung thành đối phương. 38’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Teerasak có thời cơ dứt điểm ở cự li gần, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng lên trời. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 45+3’ HẾT HIỆP MỘT Indonesia và Thái Lan tạm hòa nhau 0-0. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Thái Lan giao bóng. 47’ KHÔNG VÀO!! Xem video Supachai đè đầu đối phương để không chiến, tiếc thay anh dứt điểm đi chệch khung thành Indonesia trong gang tấc. 58’ PHÒNG NGỰ TỐT Xem video Pha đi bóng và dứt điểm của Khamyok bị Hubner bắt bài quá dễ. 68’ KHÔNG VÀO!! Xem video Supachai có cơ hội bứt đi sau khi Indonesia mất bóng, nhưng cú đá sau đó của anh đưa bóng đi quá lệch. 69’ ĐẾN LƯỢT INDONESIA BỎ LỠ!! Xem video Lee Baker thoát đi và dứt điểm quyết đoán khi các hậu vệ Indonesia đã bị bỏ lại phía sau. Tiếc thay, bàn thắng vẫn lảng tránh đội chủ nhà. 81’ CẦU THỦ THÁI LAN NHẬN THẺ VÀNG THỨ 2 Xem video Mickelson phạm lỗi ngay sát vòng cấm với Romeny, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân. 84’ VÀO!!! INDONESIA GHI BÀN MỞ ĐIỂM!! Xem video Dean James sút phạt đưa bóng đập vào người của Sanron, sau đó bóng đổi hướng đi thẳng vào khung thành Thái Lan. 87’ VÀO!! THÁI LAN GHI BÀN GỠ HÒA!! Xem video Sanron dứt điểm một chạm chính xác sau khi đón quả tạt của đồng đội, từ đó gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 90+7’ HẾT HIỆP HAI Indonesia và Thái Lan hòa 1-1. 2 đội sẽ phải bước tới 2 hiệp phụ. 91’ HIỆP PHỤ ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU Indonesia giao bóng. 96’ KHÔNG VÀO Xem video Dean James đá phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 105’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Romeny nỗ lực đi bóng và dứt điểm, nhưng anh chỉ đưa bóng lên thẳng trời. 106’ HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU Thái Lan giao bóng. 111’ VÀO!! THÁI LAN GHI BÀN THỨ 2!! Xem video Thái Lan cướp được bóng ở sân ở Indonesia, Peeradol chớp thời cơ dứt điểm đưa bóng đi chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho "Voi chiến". 116’ VÀO!! INDONESIA GHI BÀN GỠ HÒA 2-2!! Xem video Ridho căng ngang nguy hiểm, thủ môn của Thái Lan cố gắng đẩy bóng, nhưng bóng lại tìm đến vị trí của Baggott. Baggott không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho Indonesia. 117’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Lee Baker đánh đầu không thắng được thủ môn của Thái Lan. 120’ BÙ GIỜ HIỆP PHỤ THỨ 2 Hiệp phụ thứ 2 có 3 phút bù giờ. TRẬN ĐẤU PHẢI BƯỚC VÀO LOẠT LUÂN LƯU Indonesia và Thái Lan hòa 2-2 sau 120 phút. Trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. 1-0’ VÀO!!! Indonesia dẫn trước 1-0 ở loạt luân lưu khi Diks dứt điểm thành công. 1-1’ VÀO!! Tom Bihr thực hiện thành công lượt đá của mình, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. 2-1’ VÀO!! Dean James thực hiện thành công loạt đá của mình, Indonesia dẫn 2-1. 2-2’ VÀO!! Choolthong đá tốt, gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan. 3-2’ VÀO! Baggott thực hiện thành công lượt đá của mình, Indonesia lại dẫn 3-2. 3-2’ KHÔNG VÀO!!! Sarach Yooyen dứt điểm vào cột dọc khung thành Indonesia. 4-2’ VÀO!! Pattynama đá tốt, Indonesia dẫn 4-2 Thái Lan ở loạt luân lưu. 4-2’ KHÔNG VÀO!! Xem video Sayriya không thể thắng thủ môn của Indonesia, khiến Thái Lan thua chung cuộc 2-4 ở loạt luân lưu. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Lee Baker Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak

Tận dụng vũ khí sút xa

ĐT Thái Lan có nhiều cầu thủ sút xa cực tốt. Sarach Yooyen hay Chanathip đều có thể tạo ra khác biệt lớn từ những quả "nã đại bác" từ xa. ĐT Việt Nam từng nếm mùi thất bại vì thứ vũ khí này. Do vậy, Thái Lan dự kiến sẽ tận dụng tối đa khả năng sút xa để gây ra khó khăn cho Indonesia.

Indonesia vào chung kết đầy tranh cãi

Những tưởng Indonesia sẽ dễ dàng vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng cuối cùng, đội chủ nhà của giải đấu lại đi đến trận đấu cuối bằng cách tranh cãi nhất. Malaysia ghi tới 6 bàn vào lưới Singapore khiến Indonesia buộc phải ghi 9 bàn vào lưới Bangladesh. Đội bóng xứ "Vạn đảo" làm được điều không tưởng ấy nhưng sự cố "báo nhầm" số phút bù giờ của hiệp hai từ 2 phút lên thành 7 phút gây tranh cãi lớn. Malaysia đã gửi khiếu nại lên FIFA nhưng Indonesia vẫn là đội vào chơi chung kết.

Thái Lan đang là nỗi ám ảnh của Indonesia

Một điểm đáng chú ý là Indonesia không thắng Thái Lan trong 10 năm gần nhất tính ở cấp độ ĐTQG. Cay đắng nhất có lẽ là trận thua 0-4 trong trận chung kết AFF Cup 2022. Tính ra, Thái Lan đã thắng 4 và hòa 3 kể từ lần cuối Indonesia thắng vào năm 2016.

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