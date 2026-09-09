Carrick nói lý do Luke Shaw bỏ tập, tuyên bố không ngán đối thủ nào ở Cúp C1

Liệu Luke Shaw có thể ra sân?

Carrick: “Chúng tôi cho cậu ấy thêm một ngày để hồi phục, vì vậy chúng ta sẽ chờ xem tình trạng của cậu ấy vào ngày mai. Đây không phải vấn đề kéo dài hay nằm trong một kế hoạch cố định. Như thường lệ, mỗi cá nhân đều có những vấn đề khác nhau mà chúng tôi phải quản lý”.

Shaw vắng mặt trong buổi tập

Luke Shaw không tham gia buổi tập sáng 9/9 do được cho nghỉ để hồi phục. Khả năng hậu vệ trái người Anh ra sân vào ngày mai vốn đã không cao khi trận derby Manchester với Man City sẽ diễn ra chưa đầy 72 giờ sau trận đấu này.

Tuy nhiên, việc ai sẽ thay thế Shaw sẽ càng cho thấy rõ sự thiếu hụt lựa chọn của MU ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ 19 tuổi Harry Amass là một phương án, hoặc Carrick có thể sử dụng Dalot, Mazraoui hay Dorgu, dù cả ba đều phù hợp hơn với những vị trí khác.