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Carrick nói lý do Luke Shaw bỏ tập, tuyên bố không ngán đối thủ nào ở Cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester United

HLV Michael Carrick đã cập nhật tình hình lực lượng trong buổi họp báo trước thềm MU trở lại Champions League gặp Sabah.

  

Diễn biến
MU tiếp cận trận đấu như thế nào?

Carrick: “Thật tuyệt khi được góp mặt ở đây. Chúng tôi muốn kéo dài chiến dịch này lâu nhất có thể. Phía trước là những thử thách lớn và toàn đội đang rất mong chờ”.

Carrick nói lý do Luke Shaw bỏ tập, tuyên bố không ngán đối thủ nào ở Cúp C1 - 1

Liệu Luke Shaw có thể ra sân?

Carrick: “Chúng tôi cho cậu ấy thêm một ngày để hồi phục, vì vậy chúng ta sẽ chờ xem tình trạng của cậu ấy vào ngày mai. Đây không phải vấn đề kéo dài hay nằm trong một kế hoạch cố định. Như thường lệ, mỗi cá nhân đều có những vấn đề khác nhau mà chúng tôi phải quản lý”.

Shaw vắng mặt trong buổi tập

Luke Shaw không tham gia buổi tập sáng 9/9 do được cho nghỉ để hồi phục. Khả năng hậu vệ trái người Anh ra sân vào ngày mai vốn đã không cao khi trận derby Manchester với Man City sẽ diễn ra chưa đầy 72 giờ sau trận đấu này.

Tuy nhiên, việc ai sẽ thay thế Shaw sẽ càng cho thấy rõ sự thiếu hụt lựa chọn của MU ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ 19 tuổi Harry Amass là một phương án, hoặc Carrick có thể sử dụng Dalot, Mazraoui hay Dorgu, dù cả ba đều phù hợp hơn với những vị trí khác.

Ông kỳ vọng điều gì ở Sabah?

Carrick: “Họ là một đội bóng được tổ chức và huấn luyện rất tốt, đã giành nhiều chiến thắng và đang chơi với sự tự tin. Họ gây sức ép tốt với tư cách một tập thể, vì vậy chúng tôi hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình”.

Sabah  đã giành quyền góp mặt tại Champions League, chỉ 9 năm sau khi được thành lập. Sabah trở thành CLB thứ hai của Azerbaijan góp mặt ở vòng đấu này của Champions League trong hai mùa giải gần nhất, sau Qarabag mùa trước. Trước đó, Qarabag là đội bóng Azerbaijan duy nhất từng vượt qua vòng loại Champions League, khi làm được điều này ở mùa giải 2017/18.

Chiến dịch này quan trọng như thế nào với những cầu thủ như Bruno Fernandes?

Carrick: “Việc tiến sâu ở giải đấu phụ thuộc vào chính chúng tôi. Chúng tôi phải khiêm tốn và thực tế. Bruno mới chỉ thi đấu ở một trận đấu thuộc vòng knock-out, vì vậy chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi muốn có mặt ở đó nhanh nhất có thể, nhưng cần hiểu rõ những bước cần thực hiện.

Chúng tôi đủ khả năng làm nên những điều thực sự lớn lao. Chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào và giành chiến thắng”.

Thành tích thiếu ổn định của MU tại đấu trường châu Âu?

Carrick: “Chúng tôi phải đủ khiêm tốn để hiểu rõ những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Điều đó không làm giảm khát khao hay kỳ vọng thành công, nhưng chúng tôi cần thực tế. Đây là góc nhìn cân bằng. Điều quan trọng là những gì đang chờ đợi phía trước, bất kể chúng tôi bước vào chiến dịch này với trạng thái tốt hay không.

Chúng tôi có một đội hình thực sự sẵn sàng cho giai đoạn này. Chúng tôi cần học hỏi và tiếp tục cải thiện”.

Ông có dự kiến xoay tua đội hình?

Carrick: “Đó là vấn đề cần được cân nhắc một cách cân bằng, và đó là lý do chúng tôi có một đội hình đủ chiều sâu. Chúng tôi cần thích nghi với những điểm mạnh nhất định cũng như các cách chơi khác nhau. Chúng tôi thi đấu vào giữa tuần rồi cuối tuần, vì vậy điều quan trọng là quản lý đội hình, đặt niềm tin vào các cầu thủ và bất kỳ ai có thể ra sân sẽ được thi đấu”.

Carrick nói lý do Luke Shaw bỏ tập, tuyên bố không ngán đối thủ nào ở Cúp C1 - 2

Mục tiêu của MU ở mùa giải này là gì?

Carrick: “Không có mục tiêu cụ thể nào cả. Chúng tôi phải đón nhận thử thách mới mà mình đang đối mặt và nỗ lực hết khả năng.

Chúng tôi đủ khả năng làm nên những điều thực sự lớn lao ở giải đấu này. Còn khi tiến xa hơn, ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đi đến đó. Nhưng chúng tôi không muốn đi trước quá xa. Đây là trải nghiệm mới với một số người trong chúng tôi, nhưng các cầu thủ đã quen với việc thi đấu ở đấu trường châu Âu”.

Lịch thi đấu gấp rút trước trận derby với Man City có khiến ông lo lắng?

Carrick: “Tôi không lo lắng. Đây không phải lịch thi đấu lý tưởng, nhưng đó không phải điều chúng tôi có thể làm được nhiều. Chúng tôi phải chấp nhận và xử lý những gì đã được sắp đặt”.

Champions League quan trọng như thế nào?

Carrick: “Đây là một giải đấu kỳ diệu, là nơi chúng tôi muốn góp mặt. Chúng tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội này. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã được chứng kiến những đêm thi đấu đặc biệt và đó là nơi chúng tôi muốn thuộc về. Đây là giải đấu tuyệt vời nhất để thử thách bản thân trước những đội bóng hàng đầu. Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây, nhưng không đến đây chỉ để tận hưởng bầu không khí. Chúng tôi đến đây để làm nhiệm vụ”.

Tình hình De Ligt hiện ra sao?

Carrick: “Chúng tôi vẫn đang quản lý tình trạng của cậu ấy. De Ligt đã tập luyện tốt và đang nỗ lực không ngừng, nhưng chúng tôi phải kiểm soát kỹ giai đoạn cuối của quá trình này. Cậu ấy đang có trạng thái tốt và thật tuyệt khi De Ligt đã trở lại. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm tái xuất”.

Liệu Sesko sắp được đá chính?

Carrick: “Đúng vậy, cậu ấy đã ở rất gần. Sesko đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian, nhưng chúng tôi phải quản lý tình trạng của cậu ấy và giúp cậu ấy đạt thể trạng tốt nhất. Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời, đóng góp rất nhiều cho chúng tôi ở mùa giải trước và đang có trạng thái tốt. Giờ chỉ còn chờ xem khi nào cậu ấy có thể bước lên nấc thang tiếp theo”.

Vị trí nào phù hợp nhất với Mbeumo?

Carrick: “Cậu ấy thích chơi bên cánh trái!”

Mbeumo: “Tôi đã quen với việc thi đấu ở một vài vị trí. Khi còn ở Troyes, tôi chơi bên cánh phải và thường di chuyển vào trung lộ. Tôi thực sự không quá bận tâm mình chơi ở đâu, miễn là được ra sân và thể hiện tốt”.

Vô địch Champions League có phải là thành tựu lớn nhất của ông?

Carrick: “Chắc chắn rồi, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có với tư cách một cầu thủ. Việc thi đấu trong thời gian dài và duy trì sự nghiệp qua nhiều năm mang lại cho bạn sự hài lòng, nhưng vô địch Champions League là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng trải qua. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể một lần nữa cảm nhận điều đó”.

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Trước 22:30 ngày 13/09
Thể lệ
Báo động MU thủng lưới 6 bàn/3 trận: Carrick phải mạnh tay loại tử huyệt chí mạng
Báo động MU thủng lưới 6 bàn/3 trận: Carrick phải mạnh tay loại tử huyệt chí mạng

MU đã để thủng lưới 6 bàn chỉ sau 3 trận mở màn Premier League. Điều đó buộc HLV Michael Carrick phải đưa ra quyết định cứng rắn.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2026 21:06 PM (GMT+7)
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