Dự đoán tỷ số MU - Sabah: Đánh nhanh thắng nhanh, chạy đà đấu Man City (Cúp C1)

Nhận định trận đấu

MU trở lại Champions League sau ba mùa giải vắng bóng. Không còn nghi ngờ gì về việc HLV Michael Carrick đang chịu áp lực phải giúp “Quỷ đỏ” có một chiến dịch Champions League tích cực, nhưng khả năng lên đỉnh châu Âu mùa này vẫn là mục tiêu xa vời với đội chủ sân Old Trafford.

MU của Carrick đã khởi đầu mùa giải 2026/27 một cách chật vật

Nhà vô địch nước Anh 20 lần bước vào trận ra quân Cúp C1 sau trận hòa thất vọng 2-2 trên sân của Everton tại Premier League hôm 6/9. MU mới giành được 4 điểm sau 3 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay, qua đó đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Man City 5 điểm.

Lần gần nhất MU lọt vào vòng knock-out Champions League là mùa giải 2021/22, khi họ bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8. Tại vòng phân hạng Champions League mùa này, “Quỷ đỏ” sẽ lần lượt đối đầu Atletico Madrid, Como, Roma, Sporting Lisbon, Leipzig, Bayern Munich và Villarreal.

Trong khi đó, Sabah đã bắt đầu chiến dịch Champions League 2026/27 từ đầu tháng 7 và đã ra sân tổng cộng 8 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Đại diện Azerbaijan lần lượt đánh bại TNS, KuPS, Aarhus và Hapoel Be'er Sheva ở các vòng loại Champions League 2026/27 để lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng phân hạng.

Sabah đã giành quyền góp mặt tại Champions League, chỉ 9 năm sau khi được thành lập

Sabah bước vào trận đấu sau chiến thắng đậm 5-0 trước Zira tại giải Ngoại hạng Azerbaijan. Đoàn quân của HLV Valdas Dambrauskas, nhà đương kim vô địch Azerbaijan, đang có khởi đầu ấn tượng tại giải quốc nội khi giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

MU chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại vòng bảng Champions League, trong đó nhận tới 4 thất bại. Sabah có thể tự tin hơn khi chứng kiến những vấn đề nơi hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Đoàn quân của Carrick đã phải nhận tới 6 bàn thua chỉ sau 3 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Sabah đã thắng 6 trong 8 trận Champions League mùa này và giữ sạch lưới 4 lần. Họ là một trong 4 đội lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng Champions League mùa này, bên cạnh Como, LASK và Viking. Thành tích của Sabah càng trở nên ấn tượng hơn khi đại diện Azerbaijan mới được thành lập vào năm 2017, tức cách đây mới 9 năm.

Thông tin lực lượng

MU tiếp tục không có sự phục vụ của Matthijs De Ligt (lưng), Manuel Ugarte (đầu gối), Carlos Baleba (mắt cá chân), Amad Diallo (mắt cá chân) và Tom Heaton (gân kheo) ở trận mở màn Champions League gặp Sabah. Marcus Rashford cũng cần được kiểm tra thêm sau khi tiền đạo người Anh phải rời sân trong hiệp hai trận hòa Everton vì gặp vấn đề nhẹ. Luke Shaw vắng mặt trong buổi tập cuối cùng của MU do được cho nghỉ để hồi phục.

Sesko nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên đá chính ở mùa giải này

HLV Carrick được dự đoán sẽ thực hiện một số thay đổi nhân sự khi đội bóng của ông có ít hơn Man City 48 giờ chuẩn bị cho trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải vào cuối tuần này. Leny Yoro, Noussair Mazraoui, Andrey Santos và Benjamin Sesko có thể được trao cơ hội ra sân.

Sesko tiếp tục được tích lũy thời gian thi đấu từ băng ghế dự bị trong trận gặp Everton và đã ghi bàn ở những phút cuối. Tiền đạo người Slovenia có thể được Carrick điền tên vào đội hình xuất phát ở trận đấu tới.

Trong khi đó, Sabah có lực lượng hoàn toàn khỏe mạnh cho cuộc đối đầu tại Old Trafford. Joy Lance Mickels đang có phong độ xuất sắc ở mùa giải này, ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân. Cầu thủ 32 tuổi sẽ đảm nhiệm vị trí trên hàng công đại diện Azerbaijan. Veljko Simic, người đã ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo mùa này, cũng là mối đe dọa khác đối với MU.

Ngôi sao đáng chú ý

Bruno Fernandes, Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26, đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng khi lập hat-trick trong trận đấu sân nhà đầu tiên của MU mùa này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện là linh hồn trong lối chơi của “Quỷ đỏ”. Sẽ là bất ngờ nếu Fernandes không để lại dấu ấn bằng bàn thắng hoặc kiến tạo trong trận mở màn Champions League mùa này.

Trong khi đó, niềm hy vọng lớn nhất của Sabah trên mặt trận tấn công có thể đặt vào Joy Lance Mickels. Tuyển thủ Rwanda là mẫu cầu thủ chạy cánh điển hình, sở trường bó vào trong để tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Anh cũng sở hữu khả năng săn bàn đáng nể. Cầu thủ 32 tuổi có thể là phương án đáng kỳ vọng nhất của Sabah để tạo nên bất ngờ ngay tại Old Trafford.

Phong độ gần đây của MU và Sabah

Dự đoán trận đấu

MU đã có khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Sabah, đội bóng lần đầu góp mặt tại Champions League, là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Carrick giành một chiến thắng giúp xốc lại tinh thần trước trận derby Manchester với Man City.

Tuy nhiên, MU đã bộc lộ những điểm yếu trong phòng ngự ở mùa giải này khi để thủng lưới 2 bàn trong cả 3 trận đầu tiên tại Premier League. Vì vậy, sẽ không quá bất ngờ nếu Sabah có bàn thắng tại Old Trafford.