Trực tiếp bóng đá Napoli - Arsenal: Havertz ghi bàn không được công nhận (Hết giờ)

C1 - Champions League | 2h, 10/9 | SVĐ Diego Armando Maradona Napoli 0 - 1 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Napoli vs Arsenal Arsenal Điểm Meret 7.6 Di Lorenzo 5.8 Marin 7 Rrahmani 5.7 Olivera 6.2 De Bruyne 6.3 Lobotka 5.6 Gilmour 6.5 Politano 6 Hojlund 5.6 Santos 6.5 Điểm Raya 7.2 Ben White 7.8 Konsa 7.6 Gabriel 8.2 Hincapie 6.5 Merino 6.8 Rice 7.9 Odegaard 9.2 Saka 6.9 Eze 7.4 Gyokeres 6.9 Thay người Milinkovic-Savic 6.4 Favasuli 6.1 Vergara 6.3 Neres 6.5 Lucca 6.4 Thay người Bruno 7 Tzolis 7.3 Havertz 6.9 Madueke 7 Zubimendi - Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Napoli Napoli Arsenal Sút khung thành 5(3) 26(8) Thời gian kiểm soát bóng 42% 58% Phạm lỗi 12 11 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 0 6 Cứu thua 6 3 Xem video 75' Odegaard Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Arsenal giao bóng trước. 4’ Cơ hội của Napoli Xem video Pha phối hợp bên cánh phải của Napoli. De Bruyne tạt vào nhưng thủ môn Raya đã băng ra bắt gọn bóng. 9’ Napoli phản công nhanh Xem video Sau khi hóa giải tình huống phạt góc của Arsenal, Napoli tổ chức phản công nhanh. Hojlund đi bóng từ giữa sân tới tận vòng cấm địa trước khi chuyền sang cho Alisson Santos. Dù vậy, Saka đã theo kèm sát và khiến cầu thủ Napoli thực hiện cú dứt điểm không chính xác. 15’ De Bruyne sút xa nguy hiểm Xem video De Bruyne tung cú sút xa rất căng, thủ môn Raya vất vả cản phá bóng giải nguy cho Arsenal. 22’ Thủ môn Napoli cứu thua!! Xem video Eze đánh đầu chuyền vào cho Merino dứt điểm cận thành. Tuy nhiên thủ môn Meret đã phản xạ xuất sắc để cản phá thành công cú đánh đầu của tiền vệ người Tây Ban Nha. 28’ Cơ hội của Eze Xem video Eze ngoặt bóng một nhịp trước khi tung cú dứt điểm, bóng đi chệch khung thành. 32’ Thủ môn Napoli cứu thua Xem video Quả tạt của Hincapie đưa bóng hướng thẳng vào khung thành Napoli, rất may thủ môn Meret đã bay người cản phá kịp thời. 39’ Cơ hội cho Napoli Xem video Từ cánh phải, Politano thực hiện cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bị Raya bắt gọn. 45’ Saka bỏ lỡ đáng tiếc Xem video Odegaard thực hiện pha chọc khe cho Saka đối mặt với thủ môn Meret. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ người Anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 45+2’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 50’ Hincapie bỏ lỡ!! Xem video Ben White đánh đầu đưa bóng vào vòng cấm địa Napoli, Hincapie băng vào và thực hiện cú dứt điểm vọt xà ngang khi khung thành ở rất gần. 57’ Merino sút xa Xem video Cú sú xa của Merino quá nhẹ và bị bắt gọn bởi thủ môn Milinkovic-Savic, người vào thay thế Meret dính chấn thương. 61’ Napoli phản công!! Xem video Từ cánh trái, Vergara tạt bóng vào cho Hojlund, tuy nhiên đường chuyền quá mạnh và bị thủ môn Raya lao ra bắt gọn bóng. 70’ Tzolis bỏ lỡ!! Xem video Tình huống hàng thủ Napoli lúng túng trước quả tạt của Odegaard, tuy nhiên Tzolis lại dứt điểm đưa bóng lên trời ở tư thế thuận lợi. 75’ Vào! Vào! 1-0 cho Arsenal!!! Xem video Từ pha phối hợp trung lộ, Odegaard tung cú dứt điểm hiểm hóc sát vòng cấm địa, thủ môn Milinkovic-Savic bất lực nhìn bóng vào lưới. 82’ Bruno Guimaraes sút xa Xem video Cú sút xa của Bruno Guimaraes đưa bóng đi vọt xà ngang. 85’ Madueke bỏ lỡ!! Xem video Arsenal cướp bóng và phản công nhanh. Madueke đón đường chuyền từ Havertz và có cơ hội đối mặt với thủ môn Milinkovic-Savic. Tuy nhiên, Madueke lại dứt điểm quá hiền. Ngay sau đó, Tzolis băng vào đá bồi nhưng bị cầu thủ Napoli cản phán trước vạch cầu môn. 90’ Trận đấu có 4 phút bù giờ. 90+3’ Bàn thắng của Havertz không được công nhận Milinkovic-Savic cản phá cú dứt điểm của Tzolis, Havertz băng vào đá bồi tung lưới Napoli. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định cầu thủ Arsenal việt vị. 90+4’ Hết giờ Chung cuộc: Napoli 0-1 Arsenal. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Meret, Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Politano, Hojlund, Santos Raya, Ben White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Merino, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres

Arsenal bắt đầu hành trình dang dở

Tứ kết mùa 2023/24, bán kết mùa 2024/25 và á quân mùa 2025/26; hành trình tại Champions League cho thấy mùa này có thể là thời điểm Arsenal hoàn thành giấc mơ Champions League còn dang dở, sau lần thứ hai nếm trải nỗi đau ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, đúng 20 năm kể từ lần đầu tiên.

Giành ngôi á quân vào các năm 2006 và 2026, Arsenal đã tiến gần hơn bao giờ hết tới chiếc cúp danh giá tại Budapest (Hungary). Tuy nhiên, cú sút 11m thiếu chính xác của Gabriel Magalhaes đã giúp PSG bảo vệ thành công danh hiệu.

Dù vậy, Arsenal đang sở hữu chuỗi bất bại 15 trận liên tiếp tại Champions League trong 90 phút, đồng thời giữ sạch lưới nhiều nhất (9 trận) và nhận ít bàn thua nhất (7 bàn) so với mọi đội bóng khác tại giải đấu.

Chuyến làm khách tới sân Diego Armando Maradona của Napoli là màn khởi đầu đầy thử thách, nhưng Arsenal đã không thua ở 9 trận mở màn gần nhất tại các giải đấu châu Âu, trong đó thắng 7 và hòa 2.

Arsenal khởi đầu mùa giải hoàn hảo

Chiến thắng 2-1 xứng đáng của Arsenal trước Chelsea, đối thủ được xem là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League, hôm 6/9 đánh dấu thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 4 trận của thầy trò HLV Mikel Arteta kể từ đầu mùa giải 2026/27. Trong khoảng thời gian này, “Pháo thủ” ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Áp lực đè nặng Napoli

Napoli của HLV Massimiliano Allegri cho đến nay vẫn chưa thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự vốn từng làm nên thương hiệu của ông.

“Partenopei” mở màn Serie A bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân Genoa, nhưng trận sân nhà đầu tiên mùa giải lại kết thúc với thất bại 1-2 trước Como của HLV Cesc Fabregas, trước khi họ sụp đổ trong những phút cuối chuyến làm khách trên Giuseppe Meazza của Inter Milan hôm 5/9.

Đang chịu áp lực lớn tại Napoli, Allegri càng không được hỗ trợ bởi thành tích khiêm tốn gần đây của đội bóng thành Naples tại đấu trường châu Âu. Họ chỉ thắng 2 trong 10 trận Champions League gần nhất và đã thua 3 trận liên tiếp trước các đội bóng Anh tại giải đấu.

Gyokeres phải nắm bắt cơ hội

Viktor Gyokeres mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 12 phút kể từ đầu mùa do Kai Havertz đang đạt phong độ ấn tượng trên hàng công Arsenal. Điều đó càng tạo thêm áp lực buộc tiền đạo người Thụy Điển phải tận dụng tối đa mọi cơ hội được trao. Một bàn thắng trên đất Italia sẽ là điều Gyokeres rất cần lúc này.

Joe Cole gạt Arsenal

Cựu danh thủ người Anh Joe Cole đã không chọn Arsenal khi dự đoán Jose Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid lên ngôi Champions League trong lần thứ hai trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Khi được hỏi về dự đoán nhà vô địch Champions League trên TNT Sports, Cole trả lời: “Tôi chọn Real Madrid. Bạn nhìn vào việc Jose Mourinho trở lại đó và thực tế trận chung kết được tổ chức tại sân nhà của Atletico. Ông ấy thực sự là một câu chuyện Hollywood sống động về một HLV, và tôi có thể hình dung ông ấy làm được điều đó.

Rất nhiều người đã gạch tên ông ấy, nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn ở đẳng cấp hàng đầu và thực tế phù hợp hơn khi làm việc với những cầu thủ tinh hoa ở đẳng cấp đó. Tôi tin họ có thể làm được. Sau cùng, mọi thứ phụ thuộc vào các cầu thủ, nhưng bạn cần sự kết hợp đó với HLV”.