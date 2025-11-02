Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Liverpool

(Vòng 10 Ngoại hạng Anh) Liverpool đã thua liền 4 vòng và phải đối đầu một Aston Villa đang thắng liên tiếp 4 vòng.

   

Đội thắng 4 trận liên tiếp Aston Villa tung ra đội hình mạnh nhất cho màn làm khách tại sân của đội thua 4 vòng liên tiếp Liverpool. Và sau 5 phút tưởng như Aston Villa đã vượt lên dẫn trước, nhưng Morgan Rogers khá xui khi sút bóng đập trúng cột dọc.

Salah mở tỷ số cho Liverpool từ sai lầm của Martinez

Salah mở tỷ số cho Liverpool từ sai lầm của Martinez

Liverpool dù vậy đá rất khí thế và ở phút 17 Ekitike đáng lẽ đã phải dứt điểm được trong thế không ai kèm sau một pha dàn xếp giữa Salah và Gakpo. Aston Villa đáp trả với các cú sút xa, nhưng Mamardashvili đẩy bóng đập cột một cú đá đổi hướng của Cash trước khi từ chối một cơ hội khác của Rogers. 

Szoboszlai đã tới 2 lần đến gần bàn thắng cho Liverpool, nhưng anh sút quá nhẹ sau pha cướp bóng từ đường chuyền của Kamara, trước khi sút phạt không thắng được thủ môn này ở phút 33. 10 phút sau, Ekitike đã đánh đầu tung lưới đội khách từ quả tạt bên cánh phải, nhưng anh đã rơi vào thế việt vị. 

Aston Villa tưởng như sẽ giữ được tỷ số 0-0 ở giờ giải lao, nhưng phút 45+1 thủ môn Martinez chuyền sai rất vô duyên và Salah đã sút ngay vào lưới trống, lâu lắm mới giúp Liverpool dẫn bàn sau hiệp 1. Bàn thắng làm thay đổi cục diện và Liverpool bắt đầu hiệp 2 khá ung dung với thế trận kiểm soát tốt. Phút 58, Gravenberch tung cú sút xa chạm chân Pau Torres đổi hướng mang lại bàn thắng thứ 2 cho Liverpool.

Gravenberch sút xa đổi hướng thành bàn cho Liverpool ở phút 58

Gravenberch sút xa đổi hướng thành bàn cho Liverpool ở phút 58

Đội khách cố gắng thay nhân sự và lối đá, nhưng hiệp 2 họ tạo ra gần như không cơ hội nào đáng kể để đe dọa hàng phòng ngự chủ nhà. Thắng 2-0, Liverpool cuối cùng cũng đứt mạch thua ở Premier League và họ cũng giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 10 trận liên tiếp ở mọi mặt trận.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 2-0 Aston Villa (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Salah 45'+1, Gravenberch 58' (Mac Allister)

Đội hình xuất phát: 

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Ekitike, Gakpo.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Guessand, Rogers, Watkins.

Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh) - 3 Liverpool Aston Villa Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
16(4)
10(3)
Thời gian kiểm soát bóng
54%
46%
Phạm lỗi
13
11
Thẻ vàng
2
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
8
0
Phạt góc
1
4
Cứu thua
3
2
Liverpool Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh) - 6 Aston Villa

Điểm

Mamardashvili 7.2

Bradley 7.0

Konate 6.9

Thẻ vàng Van Dijk 7.9

Robertson 7.1

Ghi bàn Gravenberch 8.5

Thẻ vàng Szoboszlai 7.3

Kiến tạo Mac Allister 7.2

Ghi bàn Salah 8.1

Gakpo 7.3

Ekitike 6.2

Điểm

5.7Martinez

5.9Cash Thẻ vàng

6.8Konsa

6.7Torres

6.3Digne

7.1Onana Thẻ vàng

6.4Kamara

6.7McGinn

6.3Rogers Thẻ vàng

5.8Guessand

6.5Watkins

Thay người

Wirtz 6.5

Thay người

6.5Barkley

6.4Malen

6.7Sancho

6.8Mings

6.4Maatsen

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

