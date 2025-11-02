Kết quả bóng đá Liverpool - Aston Villa: Bước ngoặt từ sai lầm thủ môn (Ngoại hạng Anh)

Đội thắng 4 trận liên tiếp Aston Villa tung ra đội hình mạnh nhất cho màn làm khách tại sân của đội thua 4 vòng liên tiếp Liverpool. Và sau 5 phút tưởng như Aston Villa đã vượt lên dẫn trước, nhưng Morgan Rogers khá xui khi sút bóng đập trúng cột dọc.

Salah mở tỷ số cho Liverpool từ sai lầm của Martinez

Liverpool dù vậy đá rất khí thế và ở phút 17 Ekitike đáng lẽ đã phải dứt điểm được trong thế không ai kèm sau một pha dàn xếp giữa Salah và Gakpo. Aston Villa đáp trả với các cú sút xa, nhưng Mamardashvili đẩy bóng đập cột một cú đá đổi hướng của Cash trước khi từ chối một cơ hội khác của Rogers.

Szoboszlai đã tới 2 lần đến gần bàn thắng cho Liverpool, nhưng anh sút quá nhẹ sau pha cướp bóng từ đường chuyền của Kamara, trước khi sút phạt không thắng được thủ môn này ở phút 33. 10 phút sau, Ekitike đã đánh đầu tung lưới đội khách từ quả tạt bên cánh phải, nhưng anh đã rơi vào thế việt vị.

Aston Villa tưởng như sẽ giữ được tỷ số 0-0 ở giờ giải lao, nhưng phút 45+1 thủ môn Martinez chuyền sai rất vô duyên và Salah đã sút ngay vào lưới trống, lâu lắm mới giúp Liverpool dẫn bàn sau hiệp 1. Bàn thắng làm thay đổi cục diện và Liverpool bắt đầu hiệp 2 khá ung dung với thế trận kiểm soát tốt. Phút 58, Gravenberch tung cú sút xa chạm chân Pau Torres đổi hướng mang lại bàn thắng thứ 2 cho Liverpool.

Gravenberch sút xa đổi hướng thành bàn cho Liverpool ở phút 58

Đội khách cố gắng thay nhân sự và lối đá, nhưng hiệp 2 họ tạo ra gần như không cơ hội nào đáng kể để đe dọa hàng phòng ngự chủ nhà. Thắng 2-0, Liverpool cuối cùng cũng đứt mạch thua ở Premier League và họ cũng giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 10 trận liên tiếp ở mọi mặt trận.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 2-0 Aston Villa (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Salah 45'+1, Gravenberch 58' (Mac Allister)

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Ekitike, Gakpo.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Guessand, Rogers, Watkins.

Liverpool Aston Villa Sút khung thành 16(4) 10(3) Thời gian kiểm soát bóng 54% 46% Phạm lỗi 13 11 Thẻ vàng 2 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 8 0 Phạt góc 1 4 Cứu thua 3 2