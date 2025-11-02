Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United West Ham United

(21h, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh) Phong độ của Newcastle có sự trái ngược West Ham trước ngày đôi bên gặp nhau.

   

Premier League | London | 21h, 2/11

West Ham
Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Magassa, Soucek, Bowen, Paqueta, Summerville, Wilson
Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon

West Ham khó ngăn cản Newcastle

Newcastle có phong độ không hề tồi trong thời gian qua. 5 trận đấu gần nhất chứng kiến đoàn quân HLV Howe thắng tới 4 trận. Điều này giúp tinh thần "Chích chòe" lên cao đáng kể. 

Trong khi đó, West Ham vẫn chưa thoát khỏi thảm cảnh. Việc chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất khiến "Búa tạ" mắc kẹt ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 4 điểm nắm trong tay. 

Với tình hình như vậy, giới chuyên môn không thể đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của West Ham ở trận đấu tới. West Ham được chơi trên sân nhà lần gần nhất họ thắng khi tiếp đón Newcastle đã diễn ra vào năm 2019.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Kết quả bóng đá Leeds United - West Ham: 15 phút choáng váng, lún sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Leeds United - West Ham: 15 phút choáng váng, lún sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 9) Những bàn thắng trong 15 phút đầu đã khiến cục diện trận đấu xoay chuyển theo chiều hướng khác.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 15:52 PM (GMT+7)
