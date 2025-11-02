Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)
(21h, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh) Phong độ của Newcastle có sự trái ngược West Ham trước ngày đôi bên gặp nhau.
Premier League | London | 21h, 2/11
Điểm
Areola
Wan-Bissaka
Todibo
Kilman
Diouf
Magassa
Soucek
Bowen
Paqueta
Summerville
Wilson
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Botman
Burn
Guimaraes
Tonali
Joelinton
Murphy
Woltemade
Gordon
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
West Ham khó ngăn cản Newcastle
Newcastle có phong độ không hề tồi trong thời gian qua. 5 trận đấu gần nhất chứng kiến đoàn quân HLV Howe thắng tới 4 trận. Điều này giúp tinh thần "Chích chòe" lên cao đáng kể.
Trong khi đó, West Ham vẫn chưa thoát khỏi thảm cảnh. Việc chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất khiến "Búa tạ" mắc kẹt ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 4 điểm nắm trong tay.
Với tình hình như vậy, giới chuyên môn không thể đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của West Ham ở trận đấu tới. West Ham được chơi trên sân nhà lần gần nhất họ thắng khi tiếp đón Newcastle đã diễn ra vào năm 2019.
(Vòng 9) Những bàn thắng trong 15 phút đầu đã khiến cục diện trận đấu xoay chuyển theo chiều hướng khác.
