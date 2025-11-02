Trực tiếp bóng đá West Ham - Newcastle: Khó ngăn cản "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | London | 21h, 2/11 West Ham 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: West Ham vs Newcastle Newcastle Điểm Areola Wan-Bissaka Todibo Kilman Diouf Magassa Soucek Bowen Paqueta Summerville Wilson Điểm Pope Trippier Thiaw Botman Burn Guimaraes Tonali Joelinton Murphy Woltemade Gordon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận West Ham West Ham Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Magassa, Soucek, Bowen, Paqueta, Summerville, Wilson Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon

West Ham khó ngăn cản Newcastle

Newcastle có phong độ không hề tồi trong thời gian qua. 5 trận đấu gần nhất chứng kiến đoàn quân HLV Howe thắng tới 4 trận. Điều này giúp tinh thần "Chích chòe" lên cao đáng kể.

Trong khi đó, West Ham vẫn chưa thoát khỏi thảm cảnh. Việc chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất khiến "Búa tạ" mắc kẹt ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 4 điểm nắm trong tay.

Với tình hình như vậy, giới chuyên môn không thể đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của West Ham ở trận đấu tới. West Ham được chơi trên sân nhà lần gần nhất họ thắng khi tiếp đón Newcastle đã diễn ra vào năm 2019.