Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh)

U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Premier League 2025-26 Chelsea

(Vòng 21) Thẻ đỏ ngay phút 22 và 3 bàn thắng là những điểm nhấn của trận derby London trên sân Craven Cottage.

   

Sau trận hòa Man City, Chelsea tràn đầy hưng phấn hành quân tới sân Fulham. Tuy nhiên ngay phút 22, "The Blues" hứng chịu tổn thất nghiêm trọng khi Cucurella nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi với Harry Wilson bên phía đội chủ nhà.

Harry Wilson "câu" thẻ đỏ, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Fulham hạ Chelsea

Harry Wilson "câu" thẻ đỏ, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Fulham hạ Chelsea

Với lợi thế hơn người, Fulham liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Chelsea. Phút 45+4, Harry Wilson đưa bóng vào lưới "The Blues", dù vậy trọng tài và VAR không công nhận bàn thắng vì Raul Jimenez việt vị trước đó.

Phía đối diện, những cơ hội đáng chú ý nhất mà Chelsea tạo ra lại đến từ 2 tình huống đá phạt góc của Enzo Fernandez ở phút 10 và 19. Dù vậy, thủ môn Leno và... xà ngang khung thành không cho đội khách ăn mừng.

Kịch tính chỉ xuất hiện từ hiệp 2. Phút 55, Fulham mở tỷ số sau pha đánh đầu hiểm hóc của Raul Jimenez. Đến lúc này, dàn sao Chelsea mới bừng tỉnh.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội khách có bàn gỡ hòa ở phút 72. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Liam Delap chớp thời cơ dứt điểm cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Niềm vui của "The Blues" không kéo dài lâu bởi chỉ 11 phút sau, Harry Wilson, cái tên khuấy đảo hàng thủ Chelsea từ đầu trận, nâng tỷ số lên 2-1. Khoảng thời gian còn lại không đủ giúp đội khách ngược dòng, qua đó chấp nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Calum McFarlane.

Chung cuộc: Fulham 2-1 Chelsea

Ghi bàn (Kiến tạo):

Fulham: Jimenez 55' (Berg), Wilson 81'

Chelsea: Delap 72'

Thẻ đỏ: Cucurella 22'

Đội hình xuất phát:

Fulham: Leno, Diop, Cuenca, Andersen, Castagne, Robinson, Berge, Jimenez, Cairney, Wilson, Smith Rowe

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Chalobah, Tosin, Gusto, Fernandez, Caicedo, Santos, Palmer, Delap, Pedro

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh) - 2 Fulham Chelsea Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
16(5)
14(6)
Thời gian kiểm soát bóng
54%
46%
Phạm lỗi
11
6
Thẻ vàng
3
3
Thẻ đỏ
0
1
Việt vị
1
2
Phạt góc
2
11
Cứu thua
4
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored.com)

Fulham Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh) - 5 Chelsea

Điểm

Leno 7.5

Diop 7

Thẻ vàng Cuenca 7.3

Andersen 7.1

Thẻ vàng Castagne 6.6

Robinson 7.2

Kiến tạo Berge 8.6

Ghi bànThẻ vàng Jimenez 7.5

Cairney 7

Ghi bàn Wilson 7.8

Smith Rowe 7.1

Điểm

6.4Sanchez

4.3Cucurella thẻ đỏ

6.9Chalobah

6.7Tosin Thẻ vàng

6.3Gusto

7Fernandez Thẻ vàng

7.2Caicedo

6.1Santos

6.3Palmer Thẻ vàng

6.7Delap Ghi bàn

6.7Pedro

Thay người

Kevin 7.1

Lukic 6.5

Sessegnon 6.5

Reed -

Traore -

Thay người

6.8Hato

6.9James

5.9Pedro

6.5Acheampong

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Burnley - MU: Sesko lập cú đúp, siêu phẩm hạ màn (Ngoại hạng Anh)

Mặc dù Sesko đã lập cú đúp nhưng Man United vẫn để lại nhiều tiếc nuối trong trận đấu này.

Bấm xem >>

Nhiều người đọc
