Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh)

Sau trận hòa Man City, Chelsea tràn đầy hưng phấn hành quân tới sân Fulham. Tuy nhiên ngay phút 22, "The Blues" hứng chịu tổn thất nghiêm trọng khi Cucurella nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi với Harry Wilson bên phía đội chủ nhà.

Harry Wilson "câu" thẻ đỏ, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Fulham hạ Chelsea

Với lợi thế hơn người, Fulham liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Chelsea. Phút 45+4, Harry Wilson đưa bóng vào lưới "The Blues", dù vậy trọng tài và VAR không công nhận bàn thắng vì Raul Jimenez việt vị trước đó.

Phía đối diện, những cơ hội đáng chú ý nhất mà Chelsea tạo ra lại đến từ 2 tình huống đá phạt góc của Enzo Fernandez ở phút 10 và 19. Dù vậy, thủ môn Leno và... xà ngang khung thành không cho đội khách ăn mừng.

Kịch tính chỉ xuất hiện từ hiệp 2. Phút 55, Fulham mở tỷ số sau pha đánh đầu hiểm hóc của Raul Jimenez. Đến lúc này, dàn sao Chelsea mới bừng tỉnh.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội khách có bàn gỡ hòa ở phút 72. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Liam Delap chớp thời cơ dứt điểm cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Niềm vui của "The Blues" không kéo dài lâu bởi chỉ 11 phút sau, Harry Wilson, cái tên khuấy đảo hàng thủ Chelsea từ đầu trận, nâng tỷ số lên 2-1. Khoảng thời gian còn lại không đủ giúp đội khách ngược dòng, qua đó chấp nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Calum McFarlane.

Chung cuộc: Fulham 2-1 Chelsea

Ghi bàn (Kiến tạo):

Fulham: Jimenez 55' (Berg), Wilson 81'

Chelsea: Delap 72'

Thẻ đỏ: Cucurella 22'

Đội hình xuất phát:

Fulham: Leno, Diop, Cuenca, Andersen, Castagne, Robinson, Berge, Jimenez, Cairney, Wilson, Smith Rowe

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Chalobah, Tosin, Gusto, Fernandez, Caicedo, Santos, Palmer, Delap, Pedro

Thông số trận đấu

Fulham Chelsea Sút khung thành 16(5) 14(6) Thời gian kiểm soát bóng 54% 46% Phạm lỗi 11 6 Thẻ vàng 3 3 Thẻ đỏ 0 1 Việt vị 1 2 Phạt góc 2 11 Cứu thua 4 3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored.com)