Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đúng vào lúc bế tắc nhất, Ceicedo đã tạo nên sự khác biệt với pha tả xung hữu đột trước vòng cấm đối thủ.

   

Tottenham tiếp đón Chelsea ở vòng 10 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh hai đội thiếu nhiều cầu thủ vì những lý do khác nhau. Đôi bên nhập cuộc thận trọng và chủ nhà sớm nhận tin dữ. Bergvall dính chấn thương sau một pha va chạm và rời sân ở phút thứ 7.

Chelsea và Tottenham chơi cân tài, cân sức

Chelsea và Tottenham chơi cân tài, cân sức

Sau đó, đôi bên tạo ra thế trận giằng co. Cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên tới ở phút 31 nhưng Pedro không thắng được Vicario trong pha đối mặt. Bất ngờ sau đó 3 phút, Caicedo có 2 tình huống cướp bóng ở trước vòng cấm của đối thủ rồi chuyền ngang cho Pedro ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thắng này giúp trận đấu sôi động hơn. Cả Pedro và Kudus đều có cơ hội ngon ăn sau đó nhưng không tận dụng được. Bước sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục hãm thành ngay từ những phút đầu tiên nhưng Enzo Fernandez không tận dụng được cả 2 cơ hội.

Tottenham thay người để xoay chuyển tình thế nhưng những pha tấn công của họ quá yếu ớt. Ngược lại, Chelsea càng đá lại càng tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút bù giờ thứ hai, Gittens tạo ra một trong những pha bỏ lỡ đáng xem nhất năm khi sút bóng thẳng lên trời trong tư thế không bị ai kèm. Chung cuộc, Chelsea thắng tối thiểu trước Tottenham. 

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 0-1 Chelsea (H1: 0-1)

Ghi bàn: Pedro 34'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Spence, Van de Ven, Danso, Porro, Sarr, Palhinha, Bergvall, Bentancur, Kudus, Kolo Muani

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Gusto, Caicedo, Enzo, Neto, Garnacho, Pedro

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh) - 2 Tottenham Chelsea Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
3
15
Thời gian kiểm soát bóng
48%
52%
Phạm lỗi
14
12
Thẻ vàng
4
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
6
5
Cứu thua
8
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Tottenham Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh) - 5 Chelsea

Điểm

Vicario 8.1

Porro 5.8

Thẻ vàng Danso 6.3

Van De Ven 6.0

Spence 6.0

Thẻ vàng Bentancur 6.2

Palhinha 6.5

Thẻ vàng Kudus 6.5

Bergvall

Sarr 6.8

Kolo Muani 6.4

Điểm

7.0Sanchez

7.7James

7.2Fofana

7.4Chalobah Thẻ vàng

7.2Cucurella

7.3Fernandez Thẻ vàng

7.4Caicedo

6.8Neto

7.7Gusto

7.5Garnacho

7.4Pedro

Thay người

Thẻ vàngSimons 6.3

Sergio Romero 6.7

Richarlison 6.0

Odobert 6.2

Johnson 6.2

Odogie 6.1

Thay người

6.4Gittens

6.5Lavia

Estevao

Tosin

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

02/11/2025 01:40 AM (GMT+7)
