Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh)

Tottenham tiếp đón Chelsea ở vòng 10 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh hai đội thiếu nhiều cầu thủ vì những lý do khác nhau. Đôi bên nhập cuộc thận trọng và chủ nhà sớm nhận tin dữ. Bergvall dính chấn thương sau một pha va chạm và rời sân ở phút thứ 7.

Chelsea và Tottenham chơi cân tài, cân sức

Sau đó, đôi bên tạo ra thế trận giằng co. Cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên tới ở phút 31 nhưng Pedro không thắng được Vicario trong pha đối mặt. Bất ngờ sau đó 3 phút, Caicedo có 2 tình huống cướp bóng ở trước vòng cấm của đối thủ rồi chuyền ngang cho Pedro ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thắng này giúp trận đấu sôi động hơn. Cả Pedro và Kudus đều có cơ hội ngon ăn sau đó nhưng không tận dụng được. Bước sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục hãm thành ngay từ những phút đầu tiên nhưng Enzo Fernandez không tận dụng được cả 2 cơ hội.

Tottenham thay người để xoay chuyển tình thế nhưng những pha tấn công của họ quá yếu ớt. Ngược lại, Chelsea càng đá lại càng tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút bù giờ thứ hai, Gittens tạo ra một trong những pha bỏ lỡ đáng xem nhất năm khi sút bóng thẳng lên trời trong tư thế không bị ai kèm. Chung cuộc, Chelsea thắng tối thiểu trước Tottenham.

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 0-1 Chelsea (H1: 0-1)

Ghi bàn: Pedro 34'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Spence, Van de Ven, Danso, Porro, Sarr, Palhinha, Bergvall, Bentancur, Kudus, Kolo Muani

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Gusto, Caicedo, Enzo, Neto, Garnacho, Pedro

Thông số trận đấu

Tottenham Chelsea Sút khung thành 3 15 Thời gian kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 14 12 Thẻ vàng 4 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 6 5 Cứu thua 8 1

