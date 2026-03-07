Kết quả bóng đá Mansfield - Arsenal: Rượt đuổi hấp dẫn (FA Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
PVF-CAND vs Thép Xanh Nam Định
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hà Nội vs Công An Hà Nội
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Getafe vs Real Betis
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Leeds United vs Norwich City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Norwich City - NOR Norwich City
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Kết quả bóng đá Mansfield - Arsenal: Rượt đuổi hấp dẫn (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Arsenal

(Vòng 5 FA Cup) Arsenal gặp không ít khó khăn dù chỉ phải chạm mặt Mansfield, đội bóng thua thiệt nhiều về mặt trình độ.

Arsenal tung ra đội hình dự bị để đối đầu Mansfield, đội hiện chơi ở giải hạng 3 nước Anh. Chất lượng đội hình của "Pháo thủ" vẫn áp đảo đối phương, nhưng thế trận thì không. 

Mansfield chơi phòng ngự, phản công rình rập và có một số cơ hội đáng chú ý ở hiệp một. Tuy nhiên, họ lại không tận dụng được.

Trong khi đó, bản lĩnh của ông lớn được Arsenal thể hiện ở phút 41. Nhận đường chuyền ngược lại của Martinelli, Madueke đã tung ra cú dứt điểm đầy kỹ thuật, mở tỷ số trận đấu cho "Pháo thủ".

Arsenal ăn mừng bàn mở điểm

Arsenal ăn mừng bàn mở điểm

Tiến tới hiệp hai, Mansfield chơi quyết tâm hơn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50. Evans trừng phạt sai lầm hàng thủ của Arsenal để lập công cho Mansfield. 

Bàn thắng này động đến lòng tự ái của Arsenal. Đoàn quân HLV Arteta gia tăng sức ép và có bàn thứ 2 ở phút 66. Eze lập công với cú sút trái phá ở rìa vòng cấm.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không bên nào tận dụng được. Arsenal từ đó thắng chung cuộc 2-1 Mansfield để lọt đến vòng tứ kết FA Cup. 

Tỷ số chung cuộc: Mansfield 1-2 Arsenal (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Mansfield: Evans 50' 

Arsenal: Madueke 41' (Martinelli), Eze 66' (Norgaard)

Đội hình xuất phát: 

Mansfield: Roberts, Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy, Akins, Russell, Reed, Abbott, McLaughlin, Roberts, Oates

Arsenal: Kepa, Salmon, Mosquera, Calafiori, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus

Arteta "hóa thân" Simeone: Arsenal bị chê chơi xấu nhưng ở rất gần ngai vàng
Arteta “hóa thân” Simeone: Arsenal bị chê chơi xấu nhưng ở rất gần ngai vàng

HLV Mikel Arteta thừa nhận ông luôn ngưỡng mộ Diego Simeone và giờ đây Arsenal của ông dường như đang mang dáng dấp của chiến lược gia Atletico...

Bấm xem >>

