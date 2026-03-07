Kết quả bóng đá Mansfield - Arsenal: Rượt đuổi hấp dẫn (FA Cup)

Arsenal tung ra đội hình dự bị để đối đầu Mansfield, đội hiện chơi ở giải hạng 3 nước Anh. Chất lượng đội hình của "Pháo thủ" vẫn áp đảo đối phương, nhưng thế trận thì không.

Mansfield chơi phòng ngự, phản công rình rập và có một số cơ hội đáng chú ý ở hiệp một. Tuy nhiên, họ lại không tận dụng được.

Trong khi đó, bản lĩnh của ông lớn được Arsenal thể hiện ở phút 41. Nhận đường chuyền ngược lại của Martinelli, Madueke đã tung ra cú dứt điểm đầy kỹ thuật, mở tỷ số trận đấu cho "Pháo thủ".

Arsenal ăn mừng bàn mở điểm

Tiến tới hiệp hai, Mansfield chơi quyết tâm hơn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50. Evans trừng phạt sai lầm hàng thủ của Arsenal để lập công cho Mansfield.

Bàn thắng này động đến lòng tự ái của Arsenal. Đoàn quân HLV Arteta gia tăng sức ép và có bàn thứ 2 ở phút 66. Eze lập công với cú sút trái phá ở rìa vòng cấm.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không bên nào tận dụng được. Arsenal từ đó thắng chung cuộc 2-1 Mansfield để lọt đến vòng tứ kết FA Cup.

Tỷ số chung cuộc: Mansfield 1-2 Arsenal (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Mansfield: Evans 50'

Arsenal: Madueke 41' (Martinelli), Eze 66' (Norgaard)

Đội hình xuất phát:

Mansfield: Roberts, Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy, Akins, Russell, Reed, Abbott, McLaughlin, Roberts, Oates

Arsenal: Kepa, Salmon, Mosquera, Calafiori, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus