Kết quả bóng đá Wolves - Liverpool: Sức mạnh "Lữ đoàn đỏ", định đoạt trong hiệp 2 (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Liverpool Wolverhampton

Liverpool vẫn đang chinh chiến trên nhiều đấu trường. Đoàn quân của HLV Arne Slot nỗ lực chứng minh bản lĩnh trước Wolves ở mặt trận FA Cup.

Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước Wolverhampton Wanderers để ghi tên vào tứ kết FA Cup, qua đó rửa hận thất bại đau đớn tại Molineux Stadium ở Premier League chỉ 72 giờ trước đó.

Liverpool (áo đỏ) giành chiến thắng ấn tượng

Sau hiệp một bế tắc, đội bóng của HLV Arne Slot bùng nổ trong hiệp hai. Phút 51, Andrew Robertson mở tỷ số bằng cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm. Chỉ hai phút sau, Mohamed Salah tận dụng đường căng ngang của Robertson để dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì việt vị nhưng VAR đã xác nhận tính hợp lệ.

Chiến thắng được định đoạt ở phút 74 khi Curtis Jones khéo léo dứt điểm hạ gục thủ môn Sam Johnstone. Nỗ lực muộn của Hwang Hee Chan trong thời gian bù giờ chỉ giúp Wolves có bàn danh dự.

Liverpool vẫn nuôi hy vọng giành FA Cup lần thứ chín, đồng thời chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tỷ số chung cuộc: Wolves 1-3 Liverpool (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Wolves: Hwang Hee Chan 90+2' (Johnstone)

Liverpool: Robertson 51' (Jones), Salah 53' (Robertson), Jones 74' (Gravenberch)

Đội hình xuất phát

Wolves: Johnstone, Mosquera, S. Bueno, Toti, Tchatchoua, Bellegarde, Mane, Joao Gomes, H. Bueno, Angel Gomes, Arokodare

Liverpool: Alisson, Jones, Gomez, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Ngumoha, Gakpo

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Sút khung thành
4 (3)
20 (9)
Thời gian kiểm soát bóng
33%
67%
Phạm lỗi
13
7
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
3
Phạt góc
0
11
Cứu thua
6
2

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)

Wolves Kết quả bóng đá Wolves - Liverpool: Sức mạnh "Lữ đoàn đỏ", định đoạt trong hiệp 2 (FA Cup) - 4 vs Kết quả bóng đá Wolves - Liverpool: Sức mạnh "Lữ đoàn đỏ", định đoạt trong hiệp 2 (FA Cup) - 5 Liverpool

Điểm

Johnstone 6.9

Mosquera 5.9

S. Bueno 5.4

Toti 5.7

Tchatchoua 6.0

Bellegarde 6.1

Mane 4.7

Joao Gomes 5.9

H. Bueno 6.1

Angel Gomes 5.7

Arokodare 5.7

Điểm

6.9Alisson

8.2Szoboszlai

6.8Gomez

8.0Van Dijk

9.3Robertson Ghi bànKiến tạo

6.6Mac Allister

7.6Gravenberch Kiến tạo

8.7Jones Ghi bànKiến tạo

7.8Salah Ghi bàn

7.7Ngumoha

6.8Gakpo

Thay người

Armstrong 6.1

R. Gomes 6.1

Hwang Hee Chan 7.4

Wolfe 6.0

Thay người

6.8Wirtz

6.7Frimpong

6.0Konate

6.0Nyoni

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Theo Tiến Sơn

