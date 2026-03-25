Kết quả bóng đá U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: SAO trẻ HAGL toả sáng (CFA Team China)

Chiều ngày 25/3, U23 Việt Nam đã chính thức bước vào trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China 2026 (tổ chức tại Tây An) với đối thủ U23 Triều Tiên. Đây là giải đấu mang ý nghĩa kiểm nghiệm lực lượng trong kế hoạch dài hạn hướng đến các sân chơi lớn như ASIAD 2026.

Ở đợt tập trung lần này, ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, phần lớn sinh từ năm 2005 trở về sau. Những cái tên như Vũ Quốc Anh hay Tạ Xuân Trường chưa có nhiều cơ hội thi đấu chuyên nghiệp thường xuyên, nhưng được kỳ vọng tích lũy kinh nghiệm và tạo dấu ấn khi lên U23.

Bên cạnh đó, đội hình vẫn có sự góp mặt của một số nhân tố từng chinh chiến quốc tế như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Công Phương, đóng vai trò giữ sự ổn định và hỗ trợ các cầu thủ trẻ.

Dù U23 Triều Tiên chủ động đẩy cao đội hình và tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Ngay phút thứ 6, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương, Nguyễn Minh Tâm (HAGL) nhanh chân chớp thời cơ sau pha xử lý lỗi của hàng thủ U23 Triều Tiên, tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Phút 20, U23 Việt Nam cho thấy thế trận không hề lép vế, nhưng vẫn cần đẩy cao nhịp độ thi đấu, cải thiện sự hiệu quả trong các pha phối hợp và tận dụng cơ hội tốt hơn. Đến phút 27, cơ hội rõ ràng đã đến khi Công Phương đối mặt thủ môn đối phương, nhưng đáng tiếc tiền vệ này lại không thể dứt điểm thành công, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Hiệp một trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam có những điều chỉnh nhất định về mặt chiến thuật và vẫn duy trì được sự tự tin trong cách triển khai thế trận. Đến phút 60, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tạo dấu ấn với loạt thay đổi nhân sự: Nguyễn Minh Tâm rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Vadim được tung vào thay Nguyễn Công Phương, trong khi Trần Thành Trung cũng ra nghỉ để Quách Quang Huy vào sân.

Phút 68, U23 Việt Nam tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi Lê Văn Thuận rời sân nhường chỗ cho Lê Đình Long Vũ, trong khi Nguyễn Quang Vinh được tung vào thay Thái Bá Đạt. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, đội bóng áo đỏ đã không giữ được lợi thế khi để U23 Triều Tiên ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 70.

Trong những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục có thêm hai sự thay đổi người nhằm gia cố đội hình. Trận đấu có 5 phút bù giờ, và trong quãng thời gian này, U23 Triều Tiên vẫn duy trì sức ép, liên tục dồn lên tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam đã đứng vững, không để thủng lưới thêm, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên

Ghi bàn: Minh Tâm 6'

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Công Phương, Trần Thành Trung, Lê Thắng Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Minh Tâm, Thái Bá Đạt, Lê Văn Thuận.

U23 Triều Tiên: Kim Ryong Ik, Ri Won Gwang, Ri Il Song, Choe Ryong Il, Kim Kwon Song, Ryang Kwang Myong, Ra Myong Song, Kim Yu Song, Choe Kuk, Kim Song Hye, Jong Hwi Nam.