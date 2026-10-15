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Hot girl bóng chuyền Quỳnh Hương bị bóng đập vào mặt, vẫn tả xung hữu đột trên sân đấu

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao) Quỳnh Hương gặp sự cố với kính áp tròng sau khi bị bóng đập trúng mắt ở set 5, buộc phải rời sân để được chăm sóc y tế.

Hot girl bóng chuyền Quỳnh Hương bị bóng đập vào mặt, vẫn tả xung hữu đột trên sân đấu - 1

Trong trận đấu giữa CLB Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 (CLB Thông tin) và Hà Nội Tasco Auto ở lượt trận mở màn vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra trưa ngày 14/10 tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, phụ công Quỳnh Hương trở thành tâm điểm chú ý khi gặp sự cố hy hữu ở set đấu quyết định.

Trong trận đấu giữa CLB Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 (CLB Thông tin) và Hà Nội Tasco Auto ở lượt trận mở màn vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra trưa ngày 14/10 tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, phụ công Quỳnh Hương trở thành tâm điểm chú ý khi gặp sự cố hy hữu ở set đấu quyết định.

Hot girl bóng chuyền Quỳnh Hương bị bóng đập vào mặt, vẫn tả xung hữu đột trên sân đấu - 3

Khi tỷ số đang là 5-5 trong set 5, Quỳnh Hương tham gia một pha phòng thủ thì bất ngờ bị bóng đập trúng mắt. Cú va chạm khiến nữ cầu thủ bị rơi kính áp tròng, mắt bị đau và không thể tiếp tục thi đấu.

Khi tỷ số đang là 5-5 trong set 5, Quỳnh Hương tham gia một pha phòng thủ thì bất ngờ bị bóng đập trúng mắt. Cú va chạm khiến nữ cầu thủ bị rơi kính áp tròng, mắt bị đau và không thể tiếp tục thi đấu.

Hot girl bóng chuyền Quỳnh Hương bị bóng đập vào mặt, vẫn tả xung hữu đột trên sân đấu - 5

Tình huống ngoài ý muốn buộc ban huấn luyện CLB Thông tin phải thay Quỳnh Hương ra sân. Cô được đội ngũ y tế chăm sóc, kiểm tra tình trạng mắt trước khi theo dõi phần còn lại của trận đấu từ băng ghế dự bị.

Tình huống ngoài ý muốn buộc ban huấn luyện CLB Thông tin phải thay Quỳnh Hương ra sân. Cô được đội ngũ y tế chăm sóc, kiểm tra tình trạng mắt trước khi theo dõi phần còn lại của trận đấu từ băng ghế dự bị.

Sự cố xảy ra ở thời điểm hai đội đang cạnh tranh quyết liệt từng điểm số, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng của nữ cầu thủ cao 1m87.

Sự cố xảy ra ở thời điểm hai đội đang cạnh tranh quyết liệt từng điểm số, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng của nữ cầu thủ cao 1m87.

Trước khi gặp sự cố, Quỳnh Hương đã có màn trình diễn tích cực. Cô thi đấu nổi bật ngay từ set đầu, góp phần giúp CLB Thông tin giành chiến thắng, đồng thời duy trì sự năng nổ trong suốt trận đấu.

Trước khi gặp sự cố, Quỳnh Hương đã có màn trình diễn tích cực. Cô thi đấu nổi bật ngay từ set đầu, góp phần giúp CLB Thông tin giành chiến thắng, đồng thời duy trì sự năng nổ trong suốt trận đấu.

Việc phải rời sân ở set 5 là điều đáng tiếc với cá nhân Quỳnh Hương cũng như đội bóng áo lính, trong bối cảnh trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Việc phải rời sân ở set 5 là điều đáng tiếc với cá nhân Quỳnh Hương cũng như đội bóng áo lính, trong bối cảnh trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Sau khi được chăm sóc, Quỳnh Hương trở lại sân vào cuối set 5, thời điểm CLB Thông tin đang bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, sự trở lại của cô không thể giúp đội nhà tạo nên màn ngược dòng. CLB Thông tin để thua set quyết định với tỷ số 11-15, qua đó nhận thất bại chung cuộc 2-3 sau 5 set đấu đầy kịch tính.

Sau khi được chăm sóc, Quỳnh Hương trở lại sân vào cuối set 5, thời điểm CLB Thông tin đang bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, sự trở lại của cô không thể giúp đội nhà tạo nên màn ngược dòng. CLB Thông tin để thua set quyết định với tỷ số 11-15, qua đó nhận thất bại chung cuộc 2-3 sau 5 set đấu đầy kịch tính.

Dù kết quả không như mong đợi, Quỳnh Hương vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu tích cực trước khi gặp sự cố.

Dù kết quả không như mong đợi, Quỳnh Hương vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu tích cực trước khi gặp sự cố.

Quỳnh Hương sở hữu chiều cao 1m87 cùng những pha dứt điểm uy lực. Cô được ví von là “Tiểu Thanh Thúy” và được xem là tài năng sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai gần.

Quỳnh Hương sở hữu chiều cao 1m87 cùng những pha dứt điểm uy lực. Cô được ví von là “Tiểu Thanh Thúy” và được xem là tài năng sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai gần.

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Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 22:55 PM (GMT+7)
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