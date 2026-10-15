HLV judo Hàn Quốc từ chức vì khiến võ sĩ nôn, quỳ xin thi đấu tại ASIAD

Hôm 13/10, bà Chung Sung-sook, huấn luyện viên trưởng đội tuyển judo nữ Hàn Quốc, xin từ chức để chịu trách nhiệm về vụ vận động viên bị loại vì không đạt yêu cầu về cân trọng lượng tại ASIAD 2026, cũng như những tranh cãi liên quan đến công tác quản lý đội tuyển trong quá trình di chuyển đến giải vô địch thế giới.

Quyết định này được bà Chung thông báo với giới truyền thông sau khi trở về Hàn Quốc từ giải vô địch judo thế giới. “Mọi trách nhiệm đều thuộc về người làm công tác huấn luyện. Tôi rất đau lòng, cảm thấy có lỗi và vô cùng áy náy với vận động viên Jung Su-jin”, huấn luyện viên (HLV) Chung Sung-sook thừa nhận.

Ở hạng cân mà Jung Su-jin tham dự, giới hạn trọng lượng tối đa trong buổi cân kiểm tra ngẫu nhiên là 50,4kg, cao hơn 5% so với mức trọng lượng quy định của hạng đấu. Thông thường, danh sách vận động viên phải cân kiểm tra ngẫu nhiên được xác định khoảng một giờ trước khi các trận đấu bắt đầu.

HLV đội tuyển judo Hàn Quốc thông báo từ chức. (Ảnh: News1)

Cô đã vượt qua buổi cân chính thức vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, vì không được thông báo kịp thời rằng mình nằm trong danh sách các vận động viên phải cân kiểm tra ngẫu nhiên vào ngày thi, cô đã ăn uống và sau đó không thể tham gia trận đấu.

“Sau khi kết quả bốc thăm được công bố vào sáng hôm đó, HLV trưởng và các trợ lý đã kiểm tra rồi thông báo rằng chỉ có một vận động viên nam của đội tuyển Hàn Quốc được chọn. Họ nói tôi không nằm trong danh sách phải cân lại. Tôi còn hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn và vẫn được trả lời rằng mình không bị chọn”, Jung Su-jin kể lại.

Tin tưởng thông tin từ ban huấn luyện, Jung Su-jin đã ăn khoảng 300g cháo, 200g chuối và uống khoảng 600g nước điện giải. Jung Su-jin chỉ biết mình thực sự nằm trong danh sách kiểm tra trọng lượng vào thời điểm còn 15 phút nữa là kết thúc buổi cân ngẫu nhiên.

Trong tình thế cấp bách, Jung Su-jin đã cắt tóc, nôn thức ăn vừa ăn để đưa trọng lượng cơ thể về mức cho phép. Tuy nhiên, cô vẫn vượt quá giới hạn 100g và bị loại khỏi cuộc thi.

“Tôi nhìn lại tất cả những khoảnh khắc đã trải qua, kể cả hình ảnh bản thân quỳ xuống van xin họ cho thêm ba phút. Nghĩ đến việc mình đã tuyệt vọng và khao khát được thi đấu đến mức ấy, tôi cảm thấy bản thân vô cùng tủi nhục.

Có thể tôi sẽ không còn cơ hội tiếp tục sự nghiệp vận động viên. Nhưng thay vì phải mang tiếng là người bị loại vì không đạt yêu cầu cân trọng lượng, luôn phải dè chừng ánh nhìn của người khác và tiếp tục tập luyện trong trạng thái tinh thần bất ổn, tôi muốn công khai rõ ràng quan điểm của mình, giải thích những điều khiến bản thân cảm thấy oan ức”, cô chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, vấn đề quản lý đội tuyển tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi đoàn judo nữ Hàn Quốc lỡ chuyến bay nối chuyến tại sân bay Dubai, UAE trong hành trình đến tham dự giải vô địch thế giới. Liên quan đến việc này, bà Chung giải thích rằng nguyên nhân không phải do mải ăn uống mà xuất phát từ việc tính toán sai thời gian di chuyển.

Liên đoàn judo Hàn Quốc dự kiến đưa ra quyết định về các biện pháp xử lý đối với HLV Chung Sung-sook và các thành viên ban huấn luyện vào ngày 16/10.