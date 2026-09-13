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U23 Việt Nam: Những đôi chân nhảy múa mơ kỳ tích, tại sao không?

Sự kiện: U23 Việt Nam Asiad 2026

U23 Việt Nam có cơ sở để hoàn thành mục tiêu vào tứ kết Asiad và khi ấy chẳng có lý do gì để cản thầy trò Đinh Hồng Vinh nghĩ đến một hành trình xa hơn.

Mục tiêu hợp lý

Nằm chung bảng với Uzbekistan, Kuwait và Philippines, mục tiêu vượt qua vòng bảng để vào tứ kết là hợp lý với HLV Đinh Hồng Vinh và U23 Việt Nam.

Thậm chí, nhìn vào lực lượng hiện tại, đây không phải mục tiêu được đặt ra chỉ để “hoàn thành nhiệm vụ”. U23 Việt Nam dù chưa có đội hình mạnh nhất và không dùng tới những suất trên tuổi, nhưng vẫn sở hữu một tập thể khá ổn, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có nhiều cầu thủ đã trải qua những trận đấu lớn ở cấp độ U23 vài năm qua.

Với lực lượng tốt, U23 Việt Nam đặt mục tiêu tứ kết Asiad hoàn toàn hợp lý

Với lực lượng tốt, U23 Việt Nam đặt mục tiêu tứ kết Asiad hoàn toàn hợp lý

Đội hình hiện tại mà HLV Đinh Hồng Vinh mang tới Asiad 2026 khá giống với kỳ đại hội diễn ra năm 2018 ở Indonesia, khi đó ông Park Hang Seo cũng sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm để suýt có tấm huy chương lịch sử.

Uzbekistan vẫn là thử thách lớn nhất bảng đấu. Bóng đá trẻ nước này thuộc nhóm hàng đầu châu Á và thường xuyên góp mặt ở những vòng cuối các giải U23. Nhưng Kuwait và Philippines là hai đối thủ mà U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Vì thế, tứ kết là mục tiêu hợp lý, nhưng cũng chỉ nên dừng ở đó như một mục tiêu, chứ không phải giới hạn tham vọng. Bởi nếu đã có lực lượng đủ tốt để nghĩ đến tứ kết, lại từng chứng minh khả năng trước những đội mạnh hơn, chẳng có lý do gì U23 Việt Nam phải tự hài lòng với điều đó.

Mơ kỳ tích, tại sao không?

U23 Việt Nam về cơ bản không phải ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nam Asiad 2026. Nhưng với những gì đang có trong tay và từng nhìn thấy, rõ ràng đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn cạnh tranh sòng phẳng ở giải đấu sắp diễn ra ở Nhật Bản.

Điển hình như ở Panda Cup 2025, U23 Việt Nam đã thắng U23 Trung Quốc và chơi ổn (dù thua) Uzbekistan và Hàn Quốc. Đó là những trận đấu cho thấy đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể đứng vững, chơi tốt trước những đối thủ có nền bóng đá mạnh hơn.

Thậm chí thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể mơ xa hơn nữa

Thậm chí thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể mơ xa hơn nữa

Đến VCK U23 châu Á, những chiến thắng trước Saudi Arabia, Jordan, UAE và Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba càng cho thấy U23 Việt Nam trưởng thành thậm chí “già” hơn các đối thủ thủ cùng lứa tuổi.

Tất nhiên, không thể lấy vài chiến thắng để kết luận U23 Việt Nam đã ngang hàng với những nền bóng đá lớn hay ổn định ở cập độ trẻ của châu lục, nhưng ít nhất là lời khẳng định thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đến Asiad không phải cọ xát hoặc hoàn thành mục tiêu tứ kết là xong.

Dẫu vậy, trước khi muốn viết kỳ tích, việc đầu tiên U23 Việt Nam sẽ cần bước vào Asiad với sự tập trung cao độ nhất nhằm hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Và khi vào tứ kết mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả đó là Hàn Quốc, Saudi Arabia hoặc Qatar - những đối thủ mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể gặp 

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Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 05:04 AM (GMT+7)
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